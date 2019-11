Resultado Flamengo x Grêmio no Brasileirão 2015 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão. Continue ligado no melhor do Brasileirão com a VAVEL Brasil! Tenha um ótimo final de semana e até a próxima!

No Maracanã, o Flamengo volta a vencer em casa, somando mais três pontos e chegando aos 16 na tabela. Guerrero, o nome do jogo, anotou o único tento da partida, ao vencer a defensiva gremista aos exatos 40 minutos da etapa inicial. Com o resultado, o Grêmio do técnico Roger Machado fica estagnado nos 26 pontos e pode perder o posto no G-4 do Brasileirão.

49' FIM DE JOGO! FLAMENGO 1-0 GRÊMIO

46' Falta cobrada por Galhardo, César mergulha de soco e afasta o perigo. Impedimento já era marcado.

45' PERDEU SHEIK! Rhodolfo escora mal demais de cabeça, Sheik sozinho, não domina e a bola fica com Grohe.

44' PERDEU FERNANDINHO! Cruzamento da direita cai no pé esquerdo de Fernandinho, que ajeita, limpa e manda mal pela linha de fundo! Perdeu o empate!

43' Última troca do Grêmio: Sai o volante Walace, entra o atacante Braian.

41' Troca o Flamengo: Sai Everton, entra Gabriel.

40' Fla toca a bola, Canteros, marcado, tenta cruzar e a redonda vai direto pra fora. Tem pressa Grohe.

37' Fernandinho tem espaço, não arrisca, tenta a tabela e aí a devolução sai em tiro de meta para César cobrar.

35' Bombardeio rubro-negro! Sheik é o último a finalizar sobre a marcação gremista, após várias tentativas.

34' CHAPELARIA! Canteros aplica um no meio de campo e lança, Geromel, para cortar o lance, dá dois. Mas a bola sai em escanteio ao Mengão.

33' Luan perde a bola e derruba Sheik. Falta marcada para o Fla.

31' Grêmio trocou: Saiu Pedro Rocha, entrou Vitinho.

30' UUUUUUH! Cruzamento por baixo da esquerda, Arthur Maia fecha para fazer o gol e Maicon salva o Grêmio na dividida.

28' Everton tenta cruzar da esquerda e erra por muito. Tiro de meta para Grohe.

26' NÃO, GROHE! Goleiro gremista erra ao esperar a bola chegar na área, Sheik o antecipa, finaliza para o gol vazio, mas Rhodolfo, fantástico, salva no carrinho. Era o segundo gol.

Grêmio trocou: Saiu Douglas, entrou Fernandinho.

24' Airton cobra escanteio fechado demais e a redonda viaja diretamente pela linha de fundo.

22' DE NOVO CÉSAR! Galhardo bate escanteio fechado e o goleiro evita o gol olímpico ao soquear a bola.

21' CÉSAAAR! Cobrança firme de Galhardo e o goleiro flamenguista espalma após o quique no gramado! Linda defesa!

19' Grêmio tenta acionar Marcelo Hermes na esquerda e a bola é forte demais. Lateral pro Flamengo.

16' Flamengo troca passes pela direita, Airton cruza e Marcelo Hermes chega na hora H. Só tiro de meta para Grohe.

14' Pedro Rocha recebe na esquerda em contra-ataque, corta pro meio, tenta Luan, mas o meia não domina.

12' Geromel espera demais para chegar e acaba cometendo falta na dividida com Guerrero pelo alto. Lado esquerdo de ataque do Mengão.

11' Grêmio perde outra, Sheik recebe de Canteros, pedala na área, cruza rasteiro e Geromel corta.

9' QUASE AMPLIA! Guerrero recebe, enche o pé e Grohe espalma no reflexo! Grande defesa!

8' Sheik arrisca de longe e manda por cima. Walace perdeu a bola que originou o ataque flamenguista.

6' Pedro Rocha cava escanteio, mas o árbitro marca só tiro de meta para o Flamengo.

4' QUASEE! Douglas acha Pedro Rocha sozinho na área, ele escapa do goleiro César, fica sem ângulo e bate mal pela linha de fundo.

2' Escanteio cobrado por Galhardo da direita e Rhodolfo cabeceia pra fora.

1' Falta sobre Luan no meio-campo.

Troca no Flamengo: Saiu Marcelo Cirino, entrou Arthur Maia.

Vamos ao segundo tempo! Bola rolando!

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 1-0 Grêmio

48' CARTÃO AMARELO! Marcelo Hermes, por mais uma falta em Sheik. Parecida com o local de onde originou-se o gol do jogo.

46' Giuliano recebe de Luan, tenta abrir para o chute e Jorge o trava, com a bola saindo em tiro de meta.

45' Serão 4 minutos de acréscimos.

43' Falta de Marcelo Hermes em Sheik, pela direita de ataque do rubro-negro.

42' Douglas cobra falta, a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta.

Bola na pequena área do Grêmio em cobrança de falta erguida da direita. Grohe não sai nela, defende o primeiro testaço à queima-roupa, mas no bate-rebate, Guerrero completa às redes. 1 a 0 para o Flamengo.

40' GOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOOO! É DELEEEEE! GUERRERO!

38' OPA! Sheik recebe no fundo, escapa e Rhodolfo chega com tudo. Juiz dá só lateral para o Fla.

37' Luan cruza da direita e a defesa rebate para lateral.

35' Grêmio toca a bola por mais de minuto no campo do Fla. Walace erra passe.

32' Guerrero sente o tornozelo e cai no gramado pela segunda vez.

Jogada anterior: não foi pênalti em Luan. O jovem forçou a passagem entre os flamenguistas.

29' Sucessão de balões na área do Grêmio, Guerrero pressiona Grohe, mas a bola se perde pela linha de fundo.

28' Contra-ataque do Mengão, Sheik arranca e serve Éverton, que chuta na marcação precisa. Escanteio.

27' OPAAAA! Luan tenta passar pela marcação e cai na entrada da área. Juiz manda seguir.

26' NÃO, GALHARDO! Havia quatro opções na área, mas o lateral arriscou o chute. Direto pra fora.

23' Novo cruzamento na área gremista, desta vez pela esquerda, e no bolo de jogadores o árbitro marca toque de mão de Guerrero, que reclama.

22' Escanteio cobrado pela direita e o cabeceio do Flamengo sai sobre a meta defendida por Grohe.

20' NO POOOOOOSTEEEEE! Luan serve Galhardo com um lindo passe e o arremate do lateral explode no travessão de César.

18' Guerrero fica caído no gramado após dividida. Vai ser atendido.

17' Cirino tenta o passe na área gremista e Grohe fica com a bola.

16' Douglas recebe da direita na área, tenta o giro e é desarmado.

15' Rhodolfo pipoca em lance, na sequência a bola sobra em Guerrero, que bate cruzado para defesa firme de Grohe.

13' Bela troca de passes do Fla e, após chute de Jorge que carimbou a marcação, Everton é flagrado no impedimento.

10' Emerson Sheik conduzindo muito nesse início de jogo. Sofre falta no meio campo.

8' Escanteio da direita e a defesa gremista tirou com Geromel.

7' Lateral Jorge se recuperou após ficar sentindo chegada de Galhardo.

6' UUUUUUH!! Bem trabalhada a bola rubro-negra e Canteros acerta um chute. Grohe segura sem rebote no centro do gol.

2' Geromel domina bola no fundo de campo e Sheik dá o combate no carrinho. É apenas tiro de meta.

1' Falta sobre Everton no lado esquerdo de ataque. Vem bola na área do Grêmio.

0' Rola a bola no Maracanã! Flamengo x Grêmio!

Equipes se cumprimentam após o hino nacional. Vai rolar a bola no Maraca cheio! Vem com a VAVEL Brasil e saiba tudo!

Bastante aplaudido o lateral Jorge, jovem e destaque recente no Flamengo.

Grêmio sem Yuri Mamute também. Atacante ficará parado por mais de 40 dias após lesão no tornozelo esquerdo.

Confirmado: Rhodolfo disputa seu último jogo pelo Grêmio neste sábado. Na terça-feira, segue para a Turquia. Jogará pelo Besiktas.

Volante Cáceres fora da partida pelo lado flamenguista. Fica a dúvida se ele não foi aprovado no último teste antes do jogo de hoje.

FLAMENGO CONFIRMADO: César, Ayrton, Marcelo, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Everton; Marcelo Cirino, Guerrero e Emerson.

Público de hoje pode passar os 50 mil. Neste exato momento, são cerca de 25 mil já dentro do estádio do Maracanã.

GRÊMIO CONFIRMADO: Marcelo Grohe, Galhardo, Geromel, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Flamengo anunciou hoje a assinatura com o zagueiro César. Ele estava no Benfica de Portugal e assina para permanecer na gávea até junho de 2016.

Ronaldo Angelim, herói do título do Flamengo em 2009, será homenageado no intervalo do jogo. Ele marcou o gol decisivo sobre o Grêmio, quando Mengão e Internacional disputavam ponto a ponto a conquista referente àquele ano. Justa homenagem ao zagueirão.

Grêmio já está no Maracanã para a partida de logo mais, faltando uma hora.

Também às 18h30 jogam Internacional x Goiás, no Beira-Rio.

Por lesão muscular, Marcelo Oliveira desfalca o Tricolor dos Pampas na lateral-esquerda. O garoto Marcelo Hermes é o substituto

O Grêmio vem de boas atuações como visitante, apesar da derrota para a Chapecoense na última partida longe de seus domínios. A situação de hoje, porém, é indecifrável a tratar-se de um clássico do futebol brasileiro.

Emerson Sheik reestreou pelo Fla na derrota para o Atlético-MG neste Brasileirão, no Maracanã. Fator casa ainda não deslanchou na campanha do rubro-negro.

Além de Paolo Guerrero, Emerson Sheik, também ex-Corinthians, é outro nome a ficarmos atentos na partida de hoje.

O rubro-negro briga contra a zona de rebaixamento. Hoje possui 13 pontos, a mesma quantidade do Santos, primeiro integrante do Z-4.

Atualmente, os gaúchos estão com o dobro de pontos dos cariocas, com 26, ocupando a 4ª colocação, em luta constante para permanecer no G-4 e ainda almejar a liderança, pertencente ao Atlético-MG.

Já o Grêmio encaixa uma boa sequência, com cinco vitórias nos últimos seis duelos. A última veio sobre o rival do Fla, o Vasco. O Tricolor superou o Cruz-Maltino por 2 a 0, em gols marcados por Anderson Salles (contra) e Pedro Rocha.

Para chegar nesta rodada, Grêmio e Flamengo fazem campanhas bastante distintas. O Mengão vem de uma goleada sofrida para o Corinthians. Sem contar com Guerrero, o rubro-negro foi surpreendido e levou 3 a 0 em pleno Maracanã. Vai buscar a reabilitação no mesmo palco.

O último jogo foi pela última rodada do Brasileirão 2014: Grêmio e Flamengo empataram por 1 a 1 na Arena do Grêmio. Luiz Antonio fez para o Mengão e Luan fez para o Tricolor.

Histórico de Flamengo x Grêmio: 34 vitórias do Grêmio, 34 empates e 28 vitórias do Flamengo. 131 gols gremistas e 109 gols flamenguistas.

A principal atração da partida Flamengo x Grêmio é a estreia de Paolo Guerrero pelo Mengão no Maracanã. Ele atuou somente em partidas fora de casa até aqui e o público promete ovacioná-lo nesta primeira atuação diante do que ele chama de maior torcida do mundo.

O Flamengo, por sua vez, não conta com Bressan na defesa, pois o ex-jogador do adversário está com a seleção nos Jogos Pan-Americanos.

Para o jogo Flamengo x Grêmio hoje, o Grêmio deve ter a volta do zagueiro Rhodolfo, ele que está negociando com o Besiktas, da Turquia. Erazo, que vinha jogando, tem vínculo com o Flamengo e no acordo está sujeito o pagamento de uma multa de 500 mil reais para o Grêmio poder escalá-lo. O Tricolor descartou utilizar o equatoriano.

O estádio Maracanã será o palco da partida entre Flamengo x Grêmio, válida pela 14ª rodada do Brasileirão 2015. O estádio mais famoso do Brasil tem capacidade atual para 78.838 torcedores.

Espera-se bom público para este Flamengo e Grêmio. Em 2014, foram quase 60 mil no estádio no confronto entre os dois clubes.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Grêmio: Guerrero. O peruano de 31 anos é a esperança para tirar o Flamengo da parte inferior da tabela. Com a camisa rubro-negra, guardou gol na estreia ante o Internacional, rival do Grêmio. Contra o Tricolor, ele já marcou pelo Corinthians. Será que repete a dose?

FIQUE DE OLHO Flamengo x Grêmio: Luan. O jovem de 22 anos é o destaque do Grêmio no ano até aqui. Ele é o artilheiro da equipe na temporada, além de ser o atleta que mais acerta dribles e mais finaliza pelo Grêmio no Brasileirão. Anular Luan será a difícil tarefa para o Flamengo de Cristóvão Borges, que ano passado levou gol justamente dele na derrota no Maracanã para o Tricolor.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 15º Flamengo 13 13 4º Grêmio 26 13

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

