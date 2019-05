Rhodolfo adota tom de despedida após revés: "Só tenho a agradecer a torcida do Grêmio"

Na estreia de Guerrero no Maracanã, o Grêmio não resistiu a qualidade do centroavante peruano, que fez o único gol da partida. O time de Roger Machado perdeu pela 4° vez neste campeonato brasileiro - todas fora de casa -, e pode terminar a rodada fora do G-4.

A partida tinha um gostinho especial para o capitão e zagueiro do Grêmio, Rhodolfo. Possivelmente, esse será seu último jogo com a camisa tricolor, na qual defendeu mais de 100 vezes. Em entrevista depois do jogo ele agradeceu ao torcedor do Grêmio pelo apoio e por ter se identificado tão rápido ao clube.

"Não queria sair daqui desta maneira, sem titulo sem nada, mas nem sempre as coisas são como a gente quer. Tenho só que agradecer o torcedor gremista por esses 2 anos.", disse o capitão.

Com a bola rolado, o tricolor gaúcho manteve a posse de bola no campo do Flamengo com certa superioridade ao adversário, mas não conseguiu criar chances de perigo à meta defendida pelo goleiro César. O Flamengo contava com um ataque de extrema qualidade formado por Emerson Sheik, Paolo Guerrero e Everton, que logo no início já tinha dado seu cartão de visitas. O gol saiu aos 40 minutos do 1° tempo, de bola parada. Na bola levantada por Ayrton, o zagueiro Marcelo cabeceou em cima de Marcelo Grohe, que deu rebote; a bola sobrou para Guerrero, que não perdoou.

A equipe gremista ainda conseguiu criar chances de gols no final do jogo, mas às tentativas de Galhardo e Fernandinho não tiveram sucesso.

O técnico Roger lamentou a derrota, pois ela não fazia parte de seus planos para esse campeonato, o que segundo ele torna quase que obrigatória uma vitória do Grêmio diante do Sport sábado, na Arena.

"Pecamos em pequenos aspectos quando retomávamos a bola. Não conseguimos organizar os passes para chegar à frente, mesmo assim, quase chegamos ao gol", disse o técnico gremista na entrevista coletiva após a partida.

O técnico também falou sobre a importância do jogo de terça-feira, contra o Criciúma

"A não ser que eu perca alguém por lesão. A Copa do Brasil é importante pra nós. Vamos pra decisão, queremos ganhar.", afirmou

O Grêmio é 4° colocado na tabela, com 26 pontos. Podendo ser ultrapassado por Sport, ou São Paulo, que se enfrentam neste domingo (19), na Arena Pernambuco.