Resultado de Internacional x Goiás no Brasileirão 2015 (2-1)

Ficamos por aqui em mais essa transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou conosco Internacional 2x1 Goiás! Até a próxima! :)

O Goiás volta a jogar no domingo (26), às 16h, contra o Flamengo, no Serra Dourada.

O próximo compromisso do Inter no Brasileirão está marcado para domingo (26), às 16h, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Porém, se o Colorado chegar à final da Libertadores, a partida será adiada, e o clube só jogaria pelo certame nacional no dia 9 de agosto, contra o Grêmio, na Arena.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 19 pontos na tabela, ocupando, momentaneamente, a 10ª colocação. Com nova derrota, o Goiás estacionou nos 13 pontos e permanece no 16º lugar, pelo menos até amanhã.

Em um jogo fraco, mas com melhora na etapa final, o Internacional bateu o Goiás por 2 a 1, no Beira-Rio. Em duas falhas de Renan, Eduardo e Sasha marcaram para o Colorado. Entre os dois gols dos mandantes, Felipe Menezes anotou o tento do Verdão, de pênalti.

49' FIM DE JOGO! Internacional 2x1 Goiás!

49' QUASE! Fred bateu a falta por cima!

48' Liniker girou e bateu para fora, mas sofreu falta antes de chutar, na intermediária. Última bola do jogo.

46' Impedimento de Lucas Coelho.

46' Goiás vai para o tudo ou nada.

45' Quatro de acréscimo. Vamos a 49.

44' Troca no Goiás: sai David e entra Liniker.

43' Renan, revelado pelo Internacional e campeão de duas Llibertadores no clube, falhou nos dois gols do Colorado...

42' Cobrança de escanteio de Vitinho, Renan subiu sozinho mas não segurou a bola. Sasha, oportunista, cabeceou para o gol aberto. Inter volta a frente no placar!

42' GOL DO INTER!! SASHA!!!

41' No meio de dois, Vitinho arruma escanteio.

39' Vitinho cobrou falta frontal na área, Rafael Moura desviou e Renan espalmou, mas já era marcado impedimento do He-Man.

38' Cartão amarelo para Gimenez. Pé alto em Nico Freitas.

37' Falta de Gimenez em Vitinho.

36' Vitinho bateu por cima.

36' Falta perigosa para o Inter.

34' Bola de um lado, goleiro do outro! Felipe Menezes desloca Muriel e empata o jogo no Beira-Rio!

34' GOL DO GOIÁS!!! FELIPE MENEZES!!

34' Juiz inventa penalidade a favor do Goiás... de Nilton sobre Lucas Coelho.

33' PÊNALTI PARA O GOIÁS!

32' Bruno Henrique foi ao fundo pela direita e cruzou para Lucas Coelho, que se antecipou mas foi bloqueado por Eduardo.

31' Show de horrores no Beira-Rio. Dificuldade imensa para que haja uma troca de passes no ataque.

30' Vitinho cruzou para Bertotto mas Fred cortou.

29' Troca no Goiás. Sai Murilo e entra Lucas Coelho.

28' Troca no Inter. A última. Sai Alex e entra Bertotto, volante.

26' Rodrigo invadiu a área e bateu para fora, com perigo.

25' WELLINGTON SALVA! Carlos recebeu e invadiu a área, mas Wellington deu pique para desarmar o atacante do Goiás!

24' Jogo parado para atendimento a Carlos e Wellington.

23' Cruzamento de Diogo Barbosa após escanteio curto para cabeceio sem perigo de Bruno Henrique.

22' Felipe Menezes bateu de perna esquerda, a bola desviou em Eduardo e se perdeu em escanteio.

21' Carlos recebeu de Felipe Menezes pela esquerda, mas já era marcado impedimento.

20' Wellington cortou lançamento na direção de Muriel, que, nervoso, chutou para cima.

19' Carlos cruzou para o meio e Nico Freitas rasgou.

18' Sai Patrick e entra Carlos no Goiás.

17' QUASE O EMPATE! Goiás chegou com facilidade e David bateu da entrada da área. A bola saiu tirando tinta da trave direita de Muriel!

16' Wellington finalizou de longe e Renan pegou, com facilidade.

15' Inter troca passes após o gol. Vem substituição no Goiás.

13' NO PRIMEIRO TOQUE NA BOLA! Sasha cabeceou para o meio, Renan saiu de soco e jogou em cima de Eduardo, que depois só botou para o gol totalmente vazio! Inter abre o placar num lance de muita sorte e estrela do garoto!

13' GOL DO INTER!!! EDUARDO! QUE ESTRELA!

12' Alex cruza, Renan soca para trás e é escanteio.

11' Substituição no Inter. Sai Réver, que não aguentou lesão no tornozelo, e entra Eduardo, garoto revelado na base do clube.

11' Zaga do Goiás afasta.

10' Escanteio para o Inter. Wellington arrumou bola parada.

8' Réver segue em campo, mas parece não estar confortável.

7' PERDEU! Wellington gingou para cima de Diogo Barbosa e cruzou. A bola passou por todo mundo e Vitinho testou no susto, para cima. O camisa 21 parecia não esperar que a bola sobrasse para ele.

6' Em contragolpe, Diogo Barbosa acionou Murilo, que não alcançou.

5' Réver sente lesão.

3' QUASE! Sasha foi lançado, dominou na área, se enrolou e ajeitou para Alex. O meia finalizou para fora, na saída de Renan. Primeiro lance de perigo a favor do Inter.

2' Vitinho rouba bola na defesa mas lança errado.

1' Falta sobre Murilo no meio do gramado.

0' Nilton vira zagueiro. Segundo o médico do Internacional, substituição foi por opção de Diego Aguirre.

0' Começa o segundo tempo. Inter com Anderson na vaga de Juan; Goiás com o mesmo time.

19:32 Times em campo para o segundo tempo.

19:29 Troca no Internacional para o segundo tempo. Sai Juan e entra Anderson. Com isso, Nilton deve atuar como zagueiro.

Primeiro tempo de Internacional x Goiás foi muito fraco. O Esmeraldino fecha bem os espaços, mas conta com a ajuda de um Colorado burocrático, desentrosado e com pouquíssima movimentação. Os visitantes ameaçaram em um chute de Murilo, na única chance de gol da partida até o momento. A expectativa para a segunda etapa é que seja totalmente diferente do que foi apresentado até o momento.

Sasha: ''Estou me sentindo bem mais tranquilo que na última partida. Acho que o time está tocando bem a bola, mas precisamos movimentar um pouco mais na frente''.

Murilo: ''Estamos notando evolução, mesmo com o pouco tempo de trabalho do Julinho''.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Internacional 0x0 Goiás.

47' Alex lança Zé Mário e ERRA novamente.

46' Mais um lançamento de Alex, mais um erro. Inacreditável.

45' Confusão na meia-lua do Goiás. Sasha caiu em dividida com Gimenez e pediu falta. Lance normal segundo o árbitro.

45' Três de acréscimo.

42' Jogo é terrível no Beira-Rio.

41' Guerrero abre o placar para o Flamengo contra o Grêmio, no Maracanã.

41' Felipe Menezes lançou David com muita força.

39' Alex está caído, sentindo dores no tornozelo.

38' Murilo fez Vitinho dar carrinho no vácuo e cruzou com curva. A bola saiu do outro lado.

36' Sasha, pela esquerda, cruzou para Rafael Moura. Felipe Macedo mergulhou e afastou.

35' Inversão no Internacional. Vitinho passa a jogar pela direita e Sasha pela esquerda.

33' Felipe Menezes cobrou a falta e Muriel tirou de soco. Patrick chutou para a área de volta e Réver cabeceou.

32' Cartão amarelo para Zé Mário. Deu carrinho em Bruno Henrique, matando contra-ataque nas suas costas.

31' Vitinho cruzou de perna esquerda para Sasha, mas a bola, desta vez, foi muito alta.

30' No contra-ataque, Vitinho esticou para Sasha, que não dominou.

30' Felipe Menezes levantou, Rafael Moura tirou e Nico Freitas desarmou Murilo na sequência.

29' Zé Mário derruba Felipe Menezes na intermediária. Vem bola na área do Internacional.

28' Wellington centralizou e tocou para Sasha, que não alcançou.

27' 27 minutos de um péssimo jogo.

24' Gimenez derrubou Vitinho no centro do campo.

23' Depois do escanteio, Alex levantou na área e Rafael Moura escorou para Juan, que dominou mas adiantou demais, perdendo para Renan.

22' Sasha foi levando pela direita e arrumou escanteio, entre dois marcadores.

21' Goiás fecha bem os espaços, mas Inter se mostra estático e sem criatividade. Alex muito mal até aqui.

20' MURIEL! Murilo passou por Wellington, foi ao fundo, cortou para o meio e bateu. Muriel fez defesa difícil, no cantinho direito!

19' Nico Freitas lançou Alex, que não alcançou.

18' Retrato da partida até o momento: sem opções, Juan tentou lançamento longo e não encontrou ninguém.

17' Felipe Menezes lançou Bruno Henrique, mas Réver protegeu e Muriel segurou.

16' Alex matou no peito e aproveitou o espaço para bater, de muito longe. Chute por cima. Primeira finalização da partida.

15' Primeiros quinze minutos de jogo cheios de erros. Nenhuma chance de gol.

14' Diogo Barbosa levantou na área e Bruno Henrique disputou com Rafael Moura, dando o último toque na bola antes dela sair.

13' Felipe Menezes tabelou com Bruno Henrique, chegou na linha de fundo e cruzou. Juan cortou para escanteio.

12' Zé Mário errou passe bobo ao recuar, Felipe Menezes dominou mas Juan fez desarme de carrinho.

11' Após escanteio curto, Fred recebeu na área e bateu. A bola desviou, subiu e ficou para Muriel.

10' Inter no 4-2-3-1. Sasha pela direita, Alex pela faixa central e Vitinho na esquerda. Rafael Moura é a referência.

8' Alex puxou para o meio e cruzou para Sasha. Felipe Macedo disputou com o camisa 9 e levou a melhor.

7' Inter não consegue trocar passes no campo ofensivo. Muitos erros.

5' Patrick fez falta sobre Juan, quase na linha de fundo.

4' Zé Mário acionou Rafael Moura, mas a bola passou pelo centroavante.

4' Jogo começa com muitas ligações diretas e perdas de bola no meio do gramado.

2' Goiás no 4-4-2. Bruno Henrique e Murilo marcam a saída de bola colorada pelos lados, com Felipe Menezes no centro.

1' Bruno Henrique recebeu nas costas de Zé Mário, mas Juan deu um chega pra lá no atacante do Goiás e a bola saiu em tiro de meta.

1' Falta de Vitinho em Gimenez.

0' Vitinho foi ao fundo, cruzou e foi bloqueado. No escanteio, Fred afastou.

0' Começa o jogo!

18:28 Um minuto de silêncio no Beira-Rio. Em homanegem a Reinaldo Rech, ex-conselheiro do Inter, e a Ghiggia. Tudo pronto.

18:28 Diego Aguirre: ''O importante é recuperar nosso jogo. Temos que traabalhar muito para estar bem nas duas competições (Libertadores e Brasileirão)''.

18:22 Hino nacional sendo executado.

18:21 Inter e Goiás em campo no Beira-Rio! Colorado de camisa vermelha, calções e meias brancos; Goiás todo de verde.

18:19 Última vitória do Goiás sobre o Inter no Beira-Rio foi em 2 de dezembro de 2006, por 4 a 1. Duas semanas depois, o Colorado foi campeão mundial ao bater o Barcelona.

18:17 Equipes entrarão em campo em instantes.

18:15 A partir de agora, vamos juntos em tempo real até o final da partida!

Encerrados os aquecimentos das duas equipes. Logo mais começa Inter x Goiás!

Inter pode acabar a rodada, no máximo, na 9ª colocação. O Goiás, se vencer e tiver sorte, termina em 12º.

A outra partida de hoje, às 18h30, é Flamengo x Grêmio, no Maracanã. Às 21h, Corinthians e Atlético-MG se enfrentam na Arena Corinthians.

Inter x Goiás minuto a minuto Brasileirão

Goiás também já aquece no gramado.

Renan, goleiro do Goiás e ex-Inter: "Chegamos bem, sabemos que a equipe do Inter é muito forte, mas a gente sabe que pode sair com o bom resultado''.

Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Internacional: ''Réver e Juan é uma zaga promissora''.

Goiás também confirmado: Renan; Gimenez, Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Rodrigo, David, Patrick e Felipe Menezes; Murilo e Bruno Henrique.

E o Inter está em campo para o aquecimento no Beira-Rio.

Reservas do Internacional: Dida, Eduardo, Lucas Marques, Ebert, Bertotto, Anderson, Alisson Farias, Luque e Taiberson.

Internacional confirmado, de fato sem surpresas: Muriel; Wellington Martins, Réver, Juan e Zé Mário; Nico Freitas, Nilton, Eduardo Sasha, Alex e Vitinho; Rafael Moura.

As escalações das duas equipes devem ser confirmadas em instantes. A tendência é que não haja surpresas de ambos os lados.

Inter x Goiás Brasileirão

O árbitro de Inter x Goiás será Marcelo de Lima Henrique (PE), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).

Na condição de visitante neste campeonato, o Goiás tem uma vitória (Palmeiras), dois empates (Vasco e Ponte Preta) e quatro derrotas (Sport, Joinville, Figueirense e Cruzeiro). O clube do centro do país colocou apenas três bolas na rede dos adversários e o goleiro Renan teve de buscar sete vezes a redonda no fundo do seu barbante.

Atuando como mandante no certame nacional da atual temporada, o Inter tem três vitórias (Avaí, Coritiba e Santos), um empate (São Paulo) e duas derrotas (Atlético-MG e Flamengo). Foram seis gols anotados e cinco tomados.

Se o Inter chegar à final da Libertadores da América, terá duas partidas pelo Brasileirão adiadas. A informação foi confirmada pela CBF, que enviou ofício ao clube. Os jogos contra Ponte Preta (fora, em 26/07) e Chapecoense (em casa, dia 02/08) estão marcados para os finais de semana anteriores aos dois duelos decisivos da competição.

Inter x Goiás minuto a minuto tempo real

Confira o texto pré-jogo de Internacional x Goiás aqui!

O encontro mais recente entre Inter e Goiás aconteceu no dia 16 de novembro de 2014 e foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, o Colorado venceu por 1 a 0, com um gol espetacular de bicicleta marcado pelo zagueiro Paulão, aos 33 minutos do segundo tempo. O triunfo foi fundamental para os comandados de Abel Braga terminarem o campeonato no G4, garantindo vaga na Libertadores 2015.

Em toda a história do Campeonato Brasileiro desde sua unificação, em 1971, Internacional e Goiás se enfrentaram 41 vezes. O Colorado venceu 20, o Verdão levou a melhor em 11 e houve dez empates. Os gaúchos anotaram 61 gols contra 43 dos goianos. Levando em consideração apenas jogos no Beira-Rio, o Inter tem 12 triunfos e o Goiás cinco, além de quatro igualdades. Em Porto Alegre, foram 36 vermelhos contra 17 verdes.

Formado na base do Goiás, o atacante Assuério, de 22 anos, está fazendo testes no Espanyol, time de Barcelona. Se aprovado, ele integrará a equipe B do clube catalão. Assuério teve o contrato com o Goiás encerrado em maio e o Alviverde não mostrou interesse em renovar.

O Internacional perdeu as duas últimas partidas que disputou no Beira-Rio, para Atlético-MG (3 a 1) e Flamengo (2 a 1), após quase nove meses de invencibilidade no estádio. Como ''pedido de desculpas'' aos 10.937 pagantes que acompanharam o revés para os cariocas, o clube anunciou que todos eles terão entrada liberada, grátis, no duelo frente o Goiás. A iniciativa partiu do presidente Vitorio Piffero.

Provável escalação do Goiás: Renan; Everton (Gimenez), Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Patrick, David, Rodrigo e Felipe Menezes; Murilo e Bruno Henrique (Carlos).

Na sua segunda partida como técnico do Goiás, Julinho Camargo deve promover mudanças em relação à derrota para o Cruzeiro. O volante Patrick entrará na vaga de Liniker, visando aumentar o poder de marcação. Na lateral-direita, Valmir Lucas será substituído por Everton ou Gimenez. No ataque, a dúvida é entre Carlos e Bruno Henrique para acompanhar Murilo.

Provável escalação do Internacional: Muriel; Wellington, Réver, Juan e Zé Mário; Nico Freitas, Nilton, Eduardo Sasha, Alex e Vitinho; Rafael Moura.

Na escalação para pegar o Esmeraldino, Juan e Eduardo Sasha são os únicos jogadores que figuram na equipe considerada ideal por Diego Aguirre. Os dois atuarão buscando adquirir ritmo de jogo e melhorar a condição física para o confronto diante do Tigres, no qual poderão ser titulares. Wellington Martins voltará a exercer a função de lateral-direito. O garoto Zé Mário, que retornou de empréstimo, fará sua primeira partida no ano. Alex, por fim, recuperado de lesão, também irá a campo.

Julinho Camargo: ''Eu acho que o Murilo vem trabalhando muito bem. É um jogador que estou conhecendo aos poucos, tem um poder de agressividade com a bola que me interessa. É agudo e habilidoso. Juntamente com o Felipe Menezes e com o Bruno ou o Carlos, poderá nos dar algo a mais no setor ofensivo. A mudança na lateral-direita é para soltar mais o time. Esperamos ter equipe uma mais equilibrada''.

Diego Aguirre: ''Juan e Sasha jogam. Vamos ver o rendimento para ver se podem enfrentar o Tigres. São opções para começar o jogo, mas preciso ver como ocorre e tomar a decisão com calma. São jogadores muito importantes, que sempre ajudaram muito''.

Inter x Goiás

FIQUE DE OLHO Inter x Goiás: FELIPE MENEZES foi revelado nas categorias de base do Goiás. Hoje com 27 anos, o meia passou por Benfica, Botafogo, Sport e Palmeiras antes de voltar ao Esmeraldino, em janeiro. O camisa 10 é a principal peça ofensiva da equipe, e os números no Brasileiro comprovam isso: Felipe Menezes tem três gols e três assistências no certame. Se mantiver o nível de atuação de alguns jogos, a chance do Goiás surpreender o Internacional em Porto Alegre aumenta.

FIQUE DE OLHO Inter x Goiás: VITINHO chegou ao Internacional em janeiro, por empréstimo do CSKA. Logo na estreia, o jogador de 21 anos marcou dois gols contra o São José-POA. A partir daí, o camisa 21 passou a ter atuações criticadas, principalmente pelo desânimo em campo. De possível titular no início da temporada, ele passou a integrar o ''segundo time'' de Diego Aguirre. No Brasileirão, porém, Vitinho vem se recuperando: já marcou quatro gols na competição. Contra o Joinville, na última rodada, foi destaque, dando assistência para Réver abrir o placar e ampliando o marcador ao cobrar pênalti. O crescimento do garoto é importante para o Inter, sendo umas das armas para bater o Goiás.

O Internacional atuou no Beira-Rio em 44 oportunidades desde a reforma para a Copa do Mundo, e o aproveitamento é excelente. Foram 32 vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 77 gols feitos e 38 sofridos. No Brasileirão deste ano, o Colorado tem a sexta melhor média de público pagante, com 20.672 torcedores por jogo, o que significa uma ocupação de 41%. A direção espera, diante do Goiás, exatamente a média que o clube tem levado ao estádio neste campeonato: 20 mil presentes.

Eliminado da Copa do Brasil na terceira fase, pelo Ituano, o Goiás está garantido na Copa Sul-Americana, devido ao modelo de vagas adotado pela CBF. A competição internacional inicia na segunda quinzena de agosto e não tem todos os participantes definidos, ou seja, o Alviverde ainda não sabe qual será seu adversário na primeira etapa, onde brasileiro enfrenta brasileiro.

Na próxima quarta-feira (22), o Internacional enfrenta o Tigres, no México, na segunda parte da batalha que colocará uma das duas equipes na final da Libertadores. O primeiro jogo, no Beira-Rio, acabou com vitória vermelha (2 a 1), com tentos anotados por D'Alessandro e Valdívia. Na Copa do Brasil, os vermelhos entram direto nas oitavas de final.

Resultado Inter x Goiás em tempo real

O Goiás chegou a liderar o Campeonato Brasileiro na terceira rodada, quando ainda não havia sofrido gols. Porém, a partir daí, começou a derrocada do Verdão na competição: foram oito jogos sem vencer. Com a mesma pontuação do Santos, primeira equipe no Z4, o clube busca, agora, fugir da parte vermelha da tabela.

De olho no principal objetivo da temporada, a Copa Libertadores da América, o Internacional deixou o Brasileirão de lado. Mesmo com inúmeros desfalques importantes por lesões ou convocações para seleções, Diego Aguirre poupou titulares nas rodadas iniciais e o Colorado perdeu pontos, ficando para trás na tabela. Contra o Goiás, somar três pontos é fundamental para não ficar ainda mais longe dos líderes e, de quebra, se afastar da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Colorado conseguiu seu primeiro triunfo como visitante ao bater o Joinville por 2 a 0, com gols de Réver, de cabeça, e Vitinho, de pênalti. O Esmeraldino foi superado pelo Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 0.

O Internacional tem 16 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, enquanto o Goiás, com 13 pontos somados, é 16º. As duas equipes marcaram 11 gols, mas os gaúchos sofreram 15 e os goianos 12.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Acompanharemos por aqui a partida entre Internacional x Goiás, válida pela 14ª rodada do Brasileirão 2015. O duelo começa às 18h30 (de Brasília) e acontece no estádio Beira-Rio. Vamos juntos em mais essa jornada!