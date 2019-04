Eficiente nas finalizações, Santa Cruz bate Atlético-GO e sobe na classificação da Série B

Partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco. Público: 10.220. Renda: R$ R$ 120.325,00.

Na tarde deste sábado (18), Santa Cruz e Atlético-GO entraram em campo para fazer um duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio do Arruda. Os dois times fizeram um confronto bem aberto com boas oportunidades de gols, no entanto, os tricolores mostraram mais eficiência e garantiram uma boa vitória por 3 a 0. Lelê (2x) e Daniel Costa foram os autores dos tentos do Mais Querido.

Com o resultado desta tarde, o Santa Cruz passa para a primeira parte da tabela. Os tricolores estão ocupando a nona colocação, com 18 pontos, enquanto o Atlético-GO segue afundado na zona de rebaixamento da competição. O Dragão é o vice-lanterna, com apenas nove pontos. Além disso, com o complemento da rodada, poderá ficar na última colocação.

O próximo compromisso do Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro será no fim de semana que vem. O tricolor entrará em campo no sábado (25) para enfrentar o Criciúma, às 16h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Na sexta-feira (24), o Atlético-GO fará um embate com o Bragantino, às 21h50, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Em etapa marcada pelo equilíbrio, Santa Cruz encontra gol no início e fica na frente

O Santa Cruz começou o embate tentando ditar o ritmo, mas o Atlético-GO fechava bem os espaços na entrada da área e tornava complicada da vida do meio-campo Coral. Com isso, não aconteceram lances de destaques nos primeiros cinco minutos. A primeira boa chega foi dos donos da casa. Daniel Costa cobrou falta com categoria, o zagueiro Neris desviou de cabeça e a bola passou muito perto da trave direita.

O jogo não era dos mais movimentados e o tricolor pernambucano não conseguiu produzir jogadas efetivas. No entanto, os donos da casa não demoraram muito para comemorar. Ainda com 14 minutos, Renatinho acertou um lindo lançamento do campo de defesa, Lelê recebeu na entrada da área, dominou e bateu no canto esquerdo do goleiro Márcio para delírio da torcida da Cobra Coral.

A rede por muito pouco não balançou em favor dos visitantes aos 20 minutos. Depois de uma bate-rebate na área, a bola sobrou para Geraldo, que bateu na saída de Tiago Cardoso e levou perigo. No momento seguinte, foi a vez de Arthur entrar em velocidade na área, bater cruzado e também assustar os corais. O Santa Cruz respondeu em um bom cruzamento de Daniel Costa, que Anderson Aquino tentou desviar, mas não conseguiu.

O volante Feijão teve uma ótima oportunidade de empatar o confronto, quando Geraldo fez grande jogada pela direita, entrou na área e tocou para o volante chutar para fora da marca do pênalti. O Dragão passou a controlar as ações do embate, mas a falta de pontaria no setor ofensivo foi fundamental para o time não empatar. Os tricolores ainda acertaram a trave com Marlon, de cabeça. Assim, a etapa inicial terminou no 1 a 0 favorável aos donos da casa.

Santa Cruz marca mais dois gols e garante triunfo

Para o segundo tempo, o técnico Marcelo Martelotte preferiu manter os mesmos jogadores da primeira etapa, enquanto Jorginho fez uma modificação no Dragão goiano. O meia-atacante Aílton deu lugar ao atacante Willie. Com a bola rolando, os primeiros minutos não foram nada satisfatório para os torcedores. Os dois times erram bastante nos passes e, com isso, poucas oportunidades claras de gols eram criadas.

A primeira boa oportunidade da etapa final pertenceu ao Dragão. Geraldo dominou pela esquerda e cruzou com perfeição para Willie cabecear com muito perigo. A resposta Coral veio em grande jogada de Anderson Aquino, que limpou a marcação duas vezes, mas ao invés de chutar tentou mandar para Renatinho e a defesa cortou. Precisando do embate, o técnico Jorginho tirou o meia Thiago Primão e promoveu a entrada de Juninho.

O Santa Cruz não fazia uma grande apresentação, mas isso não foi empecilho para chegar ao segundo gol. Daniel Costa aproveitou uma falta na entrada da área e cobrou mandando por baixo da barreira. Assim, marcou um golaço para delírio da torcida do Mais Querido. O meia Renatinho passou mal e precisou deixar o confronto, com isso, o Martelotte acionou Pedro Castro.

Apesar da tranquilidade no placar, os tricolores sofreram alguns sustos no jogo e o Atlético-GO chegou até acertar o travessão, contudo, não teve grande qualidade nas finalizações. Já o Santa Cruz fez mais um no minuto final. Depois de chute de Luisinho, que parou na trave, Lelê aproveitou o rebote e garantiu a vitória do Mais Querido por 3 a 3.