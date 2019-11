Resultado Sport x São Paulo no Brasileiro 2015 (2-0)

18:04 Obrigado a você que acompanhou a vitória do Sport sobre o São Paulo conosco na Vavel Brasil! Fique ligado no nosso Twitter e no nosso Facebook para ler a crônica da partida

18:00 Pelo Brasileirão, os pernambucanos visitam o Grêmio em Porto Alegre, às 19h30, no próximo sábado (25). Já os paulistas recebem o Cruzeiro no Morumbi, às 16h, no próximo domingo (26)

17:59 O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando decide classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Santos, na Vila Belmiro

17:58 Triunfo deixa o Sport na 4ª colocação, voltando ao G-4 e somando agora 27 pontos. O São Paulo, porém, cai para a 7ª posição, se estabilizando com 24 pontos

94' Final de jogo na Arena Pernambuco para Sport 2x0 São Paulo! Leão vence com gols de Élber e Ferrugem

92' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! FERRUGEM! Estreante da tarde, o polivalente recebe de André e manda para o fundo do gol, ampliando a vantagem e sacramentando o triunfo! Sport 2x0 São Paulo

92' UHHHHHHHHHH! Régis faz boa jogada e serve André, que perde a chance de matar o jogo

91' Na Arena Pernambuco, público total de 41.994, batendo o recorde do próprio estádio, gerando uma renda de R$ 1.254.240,00

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

89' Partida se encaminha para o fim na Arena Pernambuco e o Sport administra a vantagem construída

86' Agora é a vez de Osorio ser expulso. Treinador são-paulino fez movimentação ilegal, de acordo com a arbitragem

84' Cartão vermelho também para Luís Fabiano! Atacante faz falta por trás em Rodrigo Mancha e recebe o segundo amarelo

82' Cartão vermelho para Paulo Henrique Ganso! Após tomar o segundo cartão amarelo, por reclamação, meia tricolor é expulso pelo árbitro

80' UHHHHHHHHHHHH! Ferrugem aproveita a sobra do bate-rebate e finaliza com perigo

79' Mudança no São Paulo! SAI Thiago Mendes, com cãibra, ENTRA Boschilia

72' UHHHHHHH! Ferrugem recebe lançamento em profundidade, ajeita a bola e finaliza, mas Rogério Ceni faz boa defesa

72' Cartão amarelo para Luís Fabiano! Atacante do São Paulo é punido por reclamação

71' Últimas substituições no Sport! SAEM Diego Souza e Wendel, ENTRAM Régis e Rodrigo Mancha

71' Eduardo Baptista chama Régis e a torcida do Sport vai ao delírio

70' UHHHHHHHH! Michel Bastos faz boa jogada e cruza para Luís Fabiano, que cabeceia com perigo

67' Sport segura como pode a pressão do São Paulo e visa aproveitar os erros do adversário na base do contra-ataque

63' Modificação no São Paulo! SAI Centurión, ENTRA Reinaldo

62' Partida segue com a mesma intensidade da primeira etapa, mas com o Sport chegando mais ao ataque e levando mais perigo

59' UHHHHHHHHHH! Após boa jogada ofensiva, Marlone tentou cruzar na direção de André, Rogério Ceni saiu mal e Rafael Tolói quase cabeceia contra o próprio patrimônio

57' Substituição no São Paulo! SAI Edson Silva, ENTRA Luís Fabiano

55' Ferrugem aproveita descuido da zaga e serve André, que chuta e esbarra na intervenção de Ceni

51' São Paulo tenta pressionar, mas para na marcação do Sport, que se mostra bem postada em campo

49' Cartão amarelo para Ganso! Meia-atacante do São Paulo reclama da arbitragem e é punido. Foi o terceiro e desfalca o tricolor contra o Cruzeiro

46' Cartão amarelo para Renê! Lateral-esquerdo do Sport é o primeiro a ser advertido pela arbitragem e recebe o terceiro, desfalcando o Leão diante do Grêmio. Atleta, inclusive, divide marca com Darío Conca ao atingir o 52º jogo consecutivo pelo nacional

46' Bola rolando na etapa final para Sport 1x0 São Paulo!

17:06 Élber não volta. Meia-atacante foi substituído por Ferrugem, que faz sua estreia como titular do Leão

17:03 Equipes voltam ao gramado. Já já a bola volta a rolar

16:58 Confira o lance em que o árbitro voltou atrás no pênalti não marcou a favor do Sport

16:53 Autor do único tento da partida, o meia-atacante Élber comemora o feito, mas não confirma se volta ao segundo tempo: "Estou muito feliz. Foi um mês de dificuldade, mas tive o apoio de todo mundo. Vamos ver no intervalo, vou fazer de tudo para voltar para o segundo tempo"

45+2' Fim de primeiro tempo na Arena Pernambuco para Sport 1x0 São Paulo! Gol de Élber, aos 34 minutos, deixa o Leão em vantagem no placar

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

43' Gol anulado do Sport! Élber cruza para André, que cabeceia para o fundo do barbante, mas a arbitragem marcou impedimento em um lance difícil

40' UHHHHHHHHHHHHH! Pato sai na cara do gol, mas Danilo Fernandes faz brilhante defesa e evita ser driblado. No rebote, Ganso chuta para fora

39' André é derrubado dentro da pequena área e o árbitro André Luiz de Freitas Castro apontou para a marca da cal, mas voltou atrás e deu falta fora da área

36' Zagueiro Durval acaba de cometer a primeira falta na atual edição do Campeonato Brasileiro

35' Élber marcou gol com a perna direita, cirurgiada recentemente e que o afastou dos gramados

34' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ÉLBER! Após trocar passes com Marlone, André deixa Élber na cara do gol, que não desperdiça! Sport 1x0 São Paulo

31' Partida segue movimentada na Arena Pernambuco e com o placar zerado

29' UHHHHHHHHHHHH! Sport troca passes na entrada da área e a bola fica com Samuel Xavier, que chuta de primeira e assusta a torcida são-paulina

26' Leão segue bem no ataque e tenta aproveitar as brechas dadas pela marcação do tricolor

23' Sport usa jogadas em velocidade para tentar furar o bloqueio da defesa do São Paulo

21' UHHHHHHHHH! Diego Souza cobra escanteio com perfeição e Rithely cabeceia com perigo

19' UHHHHHHHHHHH! Marlone faz boa jogada pela esquerda e finaliza com perigo, mas acerta a rede pelo lado de fora

17' Retornando aos gramados após pouco mais de um mês afastado, o meia Élber ainda sente falta do ritmo de jogo

15' São Paulo segue marcando forte a saída de bola do Sport visando explorar os erros defensivos para tentar abrir o placar

12' UHHHHHHHH! Após boa troca de passes, André serve Diego Souza, que chuta e Rogério Ceni defende mais uma vez

9' Partida começa bem disputada e pegada, com espaço para as duas equipes criarem oportunidades no ataque

7' UHHHH! Diego Souza recebe lançamento em profundidade de Durval e tenta cabecear surpreendendo, mas para em Rogério Ceni

6' Sport agora é quem pressiona o São Paulo, mas a boa estabilidade das defesas deixa o placar inalterado

4' Pato lança Centurión nas costas de Matheus Ferraz, mas Durval chega na hora e impede a finalização do argentino

1' São Paulo começa em cima, mas esbarra na forte marcação do Sport

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Sport x São Paulo! Saída de bola foi do tricolor

15:59 Torcida rubro-negra grita o Cazá, Cazá para incentivar a equipe antes da bola rolar

15:56 Agora é a vez das equipes adentrarem no campo de jogo!

15:55 Arbitragem entra em campo

15:46 Já já a bola vai rolar na Arena Pernambuco e as equipes vão entrar em campo. Não saiam daqui!

15:43 Apesar do grande público nos arredores da Arena Pernambuco, muitas pessoas ainda estão a caminho do estádio

15:40 O árbitro da partida que começa em instantes é o goiano André Luiz de Freitas Castro, sendo auxiliado por Alessandro Rocha de Matos, da Bahia, e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul

15:34 Após 13 rodadas passadas, Durval segue sem cometer faltas no Brasileirão, atingindo a marca também de ser o segundo zagueiro - dos seis primeiros colocados - com mais desarmes

15:30 Goleiros Danilo Fernandes e Luiz Carlos, do Sport, ainda estão no aquecimento no gramado

15:27 Além do duelo da Arena Pernambuco, outros três jogos movimentam a rodada às 16h. Os clássicos estaduais entre Palmeiras x Santos (acompanhe aqui) e Fluminense x Vasco, além de Figueirense x Coritiba

15:22 Jogadores do São Paulo entraram para aquecer e viram a torcida rubro-negra soltar a sonora vaia

15:19 A modificação do treinador Juan Carlos Osorio foi no meio-campo. Antes divulgado como titular, o volante iniciará a partida no banco de reservas, com Hudson assumindo a vaga

15:17 Relacionado pela primeira vez desde que foi anunciado como reforço, o polivalente Ferrugem vive expectativa de estrear, uma vez que o meia Élber volta de lesão e o treinador Eduardo Baptista cogitou a sua entrada

15:16 Apesar de ter divulgado a escalação, a assessoria de imprensa do São Paulo informa que há modificação no time titular. Em breve, será divulgada

15:15 No banco, Eduardo Baptista tem como opções: Luiz Carlos, Ferrugem, Danilo, Ewerton Páscoa, Rodrigo Mancha, Neto Moura, Régis, Mike e Samuel

15:13 E o Sport também está confirmado! Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Élber, Diego Souza e Marlone; André

15:10 No banco, Osorio tem à disposição: Renan, Matheus Reis, Breno, Reinaldo, Hudson, Boschilia, Luís Fabiano e Jonathan Cafu

15:08 São Paulo definido! O Tricolor paulista vai a campo com: Rogério Ceni; Rafael Tolói, Lucão e Edson Silva; Rodrigo Caio, João Schmidt, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato e Centurión

15:06 Devido ao grande público que estará presente à Arena Pernambuco, o Leão está preparando um mosaico no setor leste inferior para a partida

15:03 Luís Fabiano acaba de encerrar qualquer especulação de ida ao futebol mexicano! O atacante do São Paulo confirmou, de maneira exclusiva, à reportagem da ESPN Brasil

15:00 Apesar de já estar com o time titular definido de maneira antecipada, Eduardo Baptista ainda não divulgou a escalação do Sport

Sem vencer há três jogos, o Sport mira reabilitação no campeonato, enquanto o São Paulo vem embalado visando manter a boa fase. É bom lembrar que uma vitória deixará o vencedor no G-4

Sport já está na Arena Pernambuco para a partida diante do São Paulo. No último confronto entre as equipes, no estádio, o Leão venceu o Tricolor pelo placar mínimo, com gol do atacante Joelinton, negociado recentemente com o Hoffenheim, da Alemanha, pela 38ª rodada do Brasileirão do ano passado

Com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente, a Arena Pernambuco estará lotada para o jogo que vale uma vaga no G-4. Somente a vitória interessa às equipes. Para o público presente, há um food truck no Setor Sul oferecendo desde o tradicional cachorro quente à palha italiana

Mesmo com a escalação indefinida, os prováveis substitutos devem ser Thiago Mendes, Reinaldo e Hudson. Especulado no futebol mexicano, o atacante Luís Fabiano deverá iniciar entre os reservas, enquanto Alexandre Pato joga isolado no ataque

Embalado pela boa sequência de resultados, o São Paulo vem com mistério por parte do treinador Juan Carlos Osorio. Lesionados, os laterais Bruno e Carlinhos se juntam ao volante Wesley e não viajaram com o grupo

O jogo contra o São Paulo terá um sabor especial para o lateral-esquerdo Renê. Formado na base rubro-negra, o atleta, que atuou nos 38 jogos da última edição da Série A do Campeonato Brasileiro, manteve a sequência na atual e irá igualar a marca do argentino Darío Conca, ao atingir 52 partidas consecutivas pelo nacional

Em contrapartida, dois jogadores retornam ao time titular do Leão. O volante Rithely, que estava suspenso diante do Palmeiras, e o meia Élber, recuperado de uma contusão no menisco

Para a partida de logo mais, o Sport só terá o desfalque do atacante Maikon Leite, que está com uma distensão do músculo posterior da coxa e ainda tem, a priori, mais um mês de recuperação

Pré-jogo: Sport e São Paulo medem forças em duelo direto por vaga no G-4

A Arena Pernambuco será o palco da partida entre Sport x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015. A expectativa é de grande público, devido ao número de ingressos vendidos antecipadamente à torcida rubro-negra

FIQUE DE OLHO Sport x São Paulo: André, atacante do Sport. Contratado como responsável para substituir Joelinton na referência do Leão, o centroavante vem se destacando por marcar cinco gols em seis jogos, sendo o artilheiro da equipe no Brasileirão

FIQUE DE OLHO Sport x São Paulo: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Com cinco dos 20 gols marcados pelo tricolor no campeonato, o centroavante vem em crescente nas últimas rodadas e é tido como o principal responsável pelo crescimento da equipe ao longo do certame

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 6º Sport 24 13 5º São Paulo 24 13

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x São Paulo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!