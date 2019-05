Vitória bate CRB no Barradão e assume liderança provisória da Série B

Partida realizada no Estádio Barradão, em Salvador/BA. Jogo válido pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

O Vitória está em uma fase crescente desde a chegada do técnico Vágner Mancini. O time, que passou por turbulentos problemas administrativos na primeira parte do ano de 2015, parece estar com ânimos renovados e pronto para brigar pela vaga na elite do futebol nacional no próximo ano e, também, pelo título da competição nacional.

Em jogo realizado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, o Leão da Barra venceu o CRB por 3 a 1. A partida da noite desta sexta-feira (17) deu ao clube baiano a oportunidade de dormir na liderança do torneio e esperar os resultados do complemento da rodada para saber se continua entre os quatro melhores ou não. Ao Galo, a zona do rebaixamento está mais próxima. O clube alvirrubro está na 13ª colocação, com 15 pontos.

A próxima rodada será realizada na próxima semana e as duas equipes voltam a entrar em campo no sábado (25), às 16h30. O Vitória enfrenta o Náutico na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, enquanto o CRB recebe o Paysandu no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Vitória garante resultado no primeiro tempo

Desde os primeiros minutos de jogo, o Vitória foi para cima e tentou impor o mando de campo para fazer valer o resultado dentro de seus domínios. Desde os primeiros lances, era perceptível a tática adotada pelo técnico Vágner Mancini em encurralar o adversário no campo de defesa. Aos dois minutos, Olívio errou passe fácil no meio de campo e Rhayner ficou com a bola. O jogador rubro-negro avançou, iniciou contra-ataque e acionou Diego Renan, que mandou por cima.

Aos cinco, o CRB falhou novamente. Na saída de bola, Rhayner levantou na cabeça de Élton, mas o centroavante desviou sem forças, nas mãos do goleiro Júlio César. Aos 11, o Leão da Barra abriu o placar. Escudero avançou pelo lado esquerdo de ataque e cruzou na área. O zagueiro Daniel Marques se antecipou e desviou para as próprias redes; gol contra.

Atrás no marcador, os alagoanos tentaram adiantar a marcação e levar perigo no ataque. Em cobrança de falta executada por Glaydson, Audálio subiu sozinho e mandou por cima do gol. No entanto, o Vitória logo respondeu. Diego Renan fez boa jogada, passou pela defesa do CRB e tocou para Rhayner, que errou o chute e não aproveitou o lance. Aos 32, Rhayner seguiu em velocidade pela direita e cruzou para Pedro Ken, que cabeceou para fora.

Os últimos minutos do primeiro tempo foram determinantes para a definição do placar e do restante da partida. Aos 42, Amaral avançou e cruzou para Élton mandar para o gol de cabeça. Aos 45, Diogo Mateus aproveitou mais um cruzamento feito e, também de cabeça, marcou o terceiro gol rubro-negro no confronto.

CRB esboça reação tardia e não evita derrota

Com larga vantagem imposta nos 45 minutos iniciais, restava ao CRB a missão de tentar diminuir a diferença. O time comandado por Mazola Júnior partiu para cima desde o começo. Aos dois minutos, em cobrança de falta, Danilo Bueno enche o pé e chuta forte. A pelota passou muito perto do gol. O goleiro Fernando Miguel, que nada podia fazer, apenas observou. Em seguida, a defesa rubro-negra falhou e Zé Carlos ficou com a sobra. A referência nos gols regatianos tocou para Danilo Bueno, que chutou errado e desperdiçou o lance.

O segundo tempo foi praticamente todo alvirrubro. Com a vitória de 3 a 0, os baianos se concentraram apenas em ficar no campo de defesa e manter o resultado positivo. Apenas aos 22 minutos, a equipe teve uma oportunidade, quando Diego Renan chutou cruzado e Élton desviou para fora. Ainda assim, o lance já estava anulado, uma vez que a arbitragem assinalou impedimento do centroavante do Leão da Barra.

O Galo foi para cima, mas errava nas conclusões. Aos 28 minutos, Danilo Bueno arriscou bem de fora da área e quase marcou. Aos 36, quase um golaço. Leandro Brasília invadiu a área e deu um leve toque por cima de Fernando Miguel. Goleiro rubro-negro apenas observou a bola bater na trave e sair pela linha de fundo. Aos 39, Gleidson Souza conduziu a pelota até o fim do ataque e cruzou para Zé Carlos, que desviou para fora.

De tanto insistir, o CRB conseguiu diminuir. Leandro Brasília aproveitou a bagunça da defesa do Vitória no lance, avançou em grande velocidade e tocou na saída do arqueiro Fernando Miguel. No entanto, o relógio marcava 45 minutos de jogo. Era tarde demais. A vitória ficou com os donos da casa.