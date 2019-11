Resultado Joinville x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

Esperamos você na próxima transmissão com todos os detalhes do esporte mundial. Agradecemos novamente e nos vemos na próxima. Até lá.

Silvinho: "Eu trocaria o gol pela vitória. Mas uma hora a bola vai entrar direito e vamos voltar a vencer."

Fala, Fernando Bob: "Foi justo porque as duas equipes criaram e perderam grandes chances. Aproveitar o próximo jogo em casa."

O empate não muda muita coisa. Ambas as equipes ficam onde começaram a rodada. JEC em último e Ponte em décimo.

94' Na marca final, termina o jogo!

93' SILVINHO, NA TRAVE! Dominou e ficou livre para marcar, mas explodiu no poste.

92' Pressão final do time catarinense.

91' AMARELO PARA CESINHA. Matou contra ataque.

90' Mais quatro minutos.

89' Vamos chegando aos instantes finais da 14ª rodada.

88' Marcelinho arrisca de esquerda, mas Pablo tira do jeito que dá.

87' Marcelinho cruza na boca do gol, mas a zaga da Ponte vai se safando.

86' Reta final de partida.

85' Gilson recebe pela esquerda, mas escorrega na hora do chute.

84' Ponte tenta por presão, mas muito na base dos cruzamentos.

83' Marcelinho bate a falta direta, mas passa sem perigo.

82' PABLO, AMARELO. Chegada dura em Marion.

81' NA TRAVE, MARION! Pedrada de fora, a bola pega no poste, no rebote, Marcelinho cabeceia na mão de Lomba.

80' A zaga tira, mas a pressão do JEC segue forte em busca do segundo gol.

79' De novo Marcelinho arrisca de fora, mas a bola desvia em Pablo. Escanteio.

78' Marcelinho tenta no seu primeiro toque, mas cabeçada pega na zaga.

77' MUDA O JEC. Marcelinho entra no lugar de Lucas Crispin.

76' Borges, recebe, domina, mas gira e chuta de tornozelo.

75' NA SEGURANÇA. Batida no meio, seco, sem chances de defesa.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DA PONTE! FERNANDO BOB!

73' Vem Fernando Bob.

72' PÊNALTI PARA A PONTE! ANSELMO TOMA AMARELO após pegada atrasada em Biro Biro na grande área.

71' Ponte gira a bola em busca de espaços para o ataque.

70' Contra ataque mais uma vez, mas o passe de Badi para pop não é encaixado.

69' MUDA A PONTE. Josimar dá lugar à Borges.

68' WILLIAN POP, IMPRESSIONANTE! A bola sobra, ele finta, fica de frente ao gol, mas mandou pra fora!

67' Macaca tem a posse, mas erra na criação de jogada.

66' JEC se recua e espera pelo erro para sair de contra ataque.

65' Jogo é bom, mas erros de passes quebram um pouco, o ritmo de jogo.

64' Arranque de Cesinha, mas o passe final sai no meio da zaga catarinense.

63' Chute longo de Anselmo e Lomba segura firme.

62' JEC ataca bastante pela direita e encontra espaços no setor.

61' Jogo melhora muito. Os espaços começam a aparecer e as equipes se arriscam mais.

60' MUDA O JEC. Badi entra no lugar de Felipe.

59' MUDA A PONTE. Cesinha entra e sai Felipe Azevedo

58' AGENOR! Fecha o ângulo e tira o cruzamento do time campineiro.

57' MARION, PRA FORA! Na velocidade, fintou Pablo, cortou a marcação, abriu espaços, chutou, mas isolou.

56' AMARELO PARA FERNANDO BOB. Pegada forte em Silvinho.

55' E QUE BELA JOGADA. Anselmo lança de três dedos para Willian Pop, que cruza forte no segundo poste e Silvinho marca na estreia.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SILVINHO, DO JOINVILLE!

53' Contra ataque da Ponte puxado por Biro Biro, mas a zaga do JEC afasta.

52' Willian Pop avança pela direita e consegue o escanteio.

51' Agenor sai e tira o perigo, mas o jogo estava parado por impedimento.

50' Ponte é mais compacta e passa menos sustos.

49' BIRO BIRO, PRA FORA! Finta e chuta do atacante e a bola passa perto.

48' Contra ataque do time da casa, mas passe final foi errado.

47' A zaga do JEC tira o perigo do gol.

46' Rodinei sofre falta e Ponte tem boa chance.

45' Recomeça o jogo.

MUDANÇAS NO INTERVALO. Kempes sai e entra Silvinho, Willian Pop entra no lugar de Dankler.

Intervalo de jogo. Sem grandes lances, apenas uma bola no travessão, em cobrança de falta, foi o que de melhor aconteceu.

Fernando Bob: "Foi um jogo muito truncado, com algumas chances que criamos pela lateral. Vamos conversar e ver o que o treinador vai querer do nosso time."

Lucas Crispin: "A gente trabalhou bem na semana, mas infelizmente, por capricho, a bola pegou na trave. Mas vamos voltar mais atentos no segundo tempo."

46' Fim de primeiro tempo na Arena Joinville. Empate sem lá muitas emoções. Tudo igual em 0 x 0.

46' Na cobrança, Lomba pega fácil.

45' Mais um minuto.

44' Falta boa para o JEC da esquerda. Vem bola pra área.

43' Marion faz boa jogada, chuta cruzado, mas ninguém aproveita na pequena área.

42' Lucas Crispin e Kempes apareciam livres, mas Pablo chega bem.

41' Arranque de Diego e cruzamento pela esquerda, a zaga afasta bem o perigo.

40' A zaga afasta no primeiro lance e cede mais um escanteio à Macaca.

39' Rodinei avança pela direita, pela primeira vez e consegue o primeiro escanteio.

38' Lançamento longo em busca de Marion, mas Lomba sai bem do gol.

37' Erro na defesa do JEC e Ponte tenta desafogar o sufoco.

36' Ponte sente a sequência e não consegue trabalhar as jogadas.

35' Marion bate colocado, mas nas mãos de Lomba.

34' AMARELO, GILSON. Reclamou do lance e toma cartão.

33' Mais um contra ataque do Joinville e Lucas Crispin sofre a falta frontal ao gol. Quem sabe agora.

32' JEC vai na pressão e a torcida segue no embalo.

31' No rebote da pressão, Lucas arrisca e isola.

30' LUCAS CRISPIM, NA TRAVE! Com muito estilo, a bola caprichosamente pega no poste!

29' AMARELO PARA RENATO CHAVES. Mata contra ataque e JEC tem ótima falta.

28' Felipe Azevedo recebe e chuta, mas a bola pega no meio da zaga.

27' Torcida grita "Raça" e pede mais empenho.

26' Ponte ataca bem mais pela direita e leva sustos ao gol tricolor.

25' Agenor sai do gol como último recurso e afasta o perigo.

24' Biro Biro recupera a bola, cai de frente à área e o juiz manda seguir o jogo.

23' Lançamento longo buscando Diego pela esquerda, mas bola sai pela linha lateral.

22' Ponte joga nos erros do JEC e começa a assustar o time da casa.

21' DIEGO OLIVEIRA, PRA FORA! Contra ataque puxado por Felipe Azevedo pela direita e finalização do atacante da Macaca vai pela linha de fundo.

20' Diego arranca pela esquerda, mas novamente erra o cruzamento.

19' Marion aciona Kempes, mas o centroavante não domina.

18' Partida truncada no meio e muitos passes errados tiram o rtimo do jogo.

17' Festa das arquibancadas em apoio ao JEC.

16' Jogo melhora um pouco, mas não há finalização.

15' A Ponte chega pela direita, mas a jogada de Biro Biro só acaba na linha de fundo.

14' Chegada boa pela esquerda do JEC, mas cruzamento sai todo errado.

13' Diego Oliveira recebe na grande área, tenta o giro mas ninguém ajudou no ataque.

12' No outro jogo da rodada, Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense.

11' Macaca começa a ter mais espaços e posse de bola no campo de ataque.

10' Josimar tenta carregar a bols por dentro mas sofre a carga e o jogo fica parado.

9' Ponte tenta sair no erro do JEC, mas Naldo comete falta e mata as chances paulistas.

8' Jogo ainda sofre em emoções porque falta qualidade técnica para as equipes.

7' Ponte não tem saída de jogo e sofre na partida com os ataques do Joinville.

6' NAAAALDO, QUE SUSTO! Cabeçada no primeiro pau, após escanteio e assusta o time da Macaca.

5' Lomba sai da área para afastar o perigo de sua área.

4' Torcida do Joinville grita forte pela sua equipe.

3' Marion arrisca e Lomba pega bem no meio do gol.

2' Cai no chão, Kempes, pede pênalti e o juíz ignora.

1' Fabrício tenta a armação de jogada pelo meio, mas Pablo afasta o perigo pela esquerda.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A bola rola no fim da 14ª rodada.

Um minuto de silêncio em homenagem ao ex jogador Ghiggia, uruguaio autor do gol título em 1950.

Equipes voltam a se enfrentar após o confronto decisivo pela Série B do ano passado. O público é bom na Arena Joinville.

Ponte com o uniforme principal. Camisa branca com listras pretas, calção preto e meias pretas.

Joinville com o uniforme principal. Camisa vermelha com listras pretas e brancas, calção branco e meias brancas.

Hino Nacional Brasileiro.

Ponte Preta com: Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Pablo, Gilson; Fernando Bob, Josimar, Felipe; Felipe Azevedo, Diego Oliveira, Biro Biro. Técnico: Guto Ferreira.

Joinville com: Agenor; Dankler, Guti, Douglas Silva, Diego; Naldo, Anselmo, Fabrício, Lucas Crispim; Marion, Kempes. Técnico: Adilson Batista.

Equipes na boca do vestiário para o jogo.

O estádio Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Ponte Preta, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Kempes. Centroavante é a referência ofensiva do time catarinense e vem se destacando nas últimas rodadas. Muito contestado, começa a deixar seus gols no campeonato.

FIQUE DE OLHO: Biro Biro. Atacante, o jovem pertence ao Fluminense, mas vem se destacando pelo time campineiro. Com muita velocidade, habilidade e comprometimento dentro de campo, chama a atenção de outros clubes nacionais.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Joinville 8 13 10º Ponte Preta 17 13

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Joinville x Ponte Preta válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!