Resultado Palmeiras x Santos no Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

Já o Santos amarga sua quarta derrota em cinco jogos e continua no Z-4 com 13 pontos

Com a vitória, o Palmeiras vai para a sexta colocação, com 25 pontos

O estreante Lucas Barrios: "Agradeço ao carinho da torcida, hoje foram meus primeiros minutos e estou muito contente. Vou trabalhar para entrar em forma e ser titular".

Ricardo Oliveira: "Infelizmente tomamos o gol e não conseguimos empatar, fizemos um bom jogo mas não saímos com a vitoria".

Vitor Ferraz: "O empate seria o mais justo, tivemos um bom desempenho fora de casa, mas mostramos que vamos reagir e os santistas podem esperar muita garra desse grupo".

95' APITA O ÁRBITRO! Final de jogo em São Paulo

93' Santos se lança totalmente ao ataque, mas a defesa palmeirense consegue tirar as ameaças ao gol de Prass

91' Gabriel Jesus se enrola com a bola e ainda consegue o lateral

89' O árbitro assinala cinco minutos de acréscimo

86' O Palmeiras segura a bola no ataque e gasta o relógio no Allianz Parque

Outra mudança no Peixe, Sai Gabriel para a entrada do atacante Nilson

83' Neto Berola arrisca de fora da área e acaba isolando a bola

80' POR POUCO! Gabriel domina na entrada da área e bate no canto, Fernando Prass consegue alcançar e joga pra escanteio

76' O Santos faz boa troca de passes mas a bola acaba no domínio do goleiro Fernando Prass

Público pagante: 38.220 torcedores acompanham a partida

74' Neto Berola entra e finaliza cruzado para quase empatar o jogo

O Santos também muda, Neto Berola entra pra substituir Geuvânio

A torcida palmeirense vai ao delírio: Lucas Barrios entra no jogo no lugar de Leandro Pereira

72' PRESSÃO VERDE! Palmeiras toca a bola na área santista e Gabriel Jesus quase faz o gol

70' Falta cobrada por Lucas Lima e a bola passa por todo mundo até sair pela linha de fundo

66' ERROU! Rafael Marques faz o desarme, avança com a bola, mas chuta muito acima do gol

Alteração no Santos: Entra - Marquinhos Gabriel; Sai - Thiago Maia

64' Thiago Maia se machuca em choque de cabeça e deixará a partida

Alteração no Palmeiras: Entra - Gabriel Jesus; Sai - Dudu

62' Ricardo Oliveira faz boa jogada com Gabriel que cruza nas mãos de Prass

60' Palmeiras vem bem no contra ataque e consegue escanteio

57' No cobrança de Robinho, Leandro Pereira cabeceia por cima do gol

55' Robinho vem com a bola pelo meio e é derrubado na intermediária

55' O próprio Ricardo Oliveira cobra a falta por cima da barreira, saindo pela linha de fundo

54' Ricardo Oliveira sofre falta próximo a área alviverde

51' A bola fica quase todo o tempo no meio de campo, ambas as equipes estão menos agressivas nesse segundo tempo

48' Geuvânio vem com a bola dominada mas chuta longe do gol

46' Recomeça o jogo

David Braz comentou o resultado: "Falta criar, pra termos oportunidade de finalizar. O resultado é justo, mas estamos bem e vamos tentar reverter".

Leandro Pereira:"Fico feliz pelo gol, não tem nada ganho, o Santos é dificil de ser batido, então temos que seguir concentrados".

INTERVALO DE JOGO!!!

47' Palmeiras chega com perigo, mas não consegue finalizar

45' Em cobrança de falta, a bola vem fraca para as mãos de Prass

44' Mais três minutos de acréscimo

42' Egídio bate o escanteio e a defesa alvinegra tira

41' Dudu reclama de puxão na área e pede pênalti, o árbitro manda seguir

40' Gabriel dribla na lateral e cruza para Ricardo Oliveira, que não consegue chegar nela

35' Robinho sofre pancada no tornozelo e fica caído no gramado

34' QUASE! Palmeiras alça boa bola na área e ninguém chega para finalizar

31' Geuvânio domina no meio campo e é derrubado

26' Bola alçada na área, Prass sobe mais alto e fica com ela

25' Escanteio para o Peixe cobrar

20' O Santos tenta trabalhar a bola no meio campo, mas não consegue incomodar a defesa alviverde

Posse de bola: Santos 65% - Palmeiras 35% ​

16' Ricardo Oliveira finaliza mas Fernando Prass fica com ela

14' GOOOOOOL DO PALMEIRAS!!! De costas pro gol, Leandro Pereira domina, tira do zagueiro e abre o placar para o Verdão

12' Egídio bate direto pro gol e Vanderlei defende sem complicações

11' FALTA PARA O PALMEIRAS! Na entrada da área, Renato derruda Dudu e o Palmeiras tem boa oportunidade

9' A partida fica muito truncada e ambos os times reclamam faltas ao árbitro

7' ISOLOU! Lucas Lima chuta muito mal e a bola se perde pela linha de fundo

6' Gabriel sofre falta próximo a área, a torcida palmeirense vaia muito

5' Gabriel arrisca de longe e a bola fica nas mãos de Vanderlei

4' Santos faz boa jogada enfiada e Geuvânio cruza pro meio da área, quem chega pra tirar de carrinho é Egídio

2' Lucas Lima faz boa jogada pelo meio, mas não transforma em chance de gol

1' Geuvânio entra na área com a bola dominada, mas a zaga palestrina afasta

0' Começa a partida

A bola vai rolar para o clássico paulista

Hino nacional sendo exectuado no Allianz Parque

Os times sobem ao gramado

Já o Santos terá a volta do volante Renato, que retorna após lesão no joelho esquerdo

Confira aqui o pré-jogo do clássico entre Palmeira e Santos

Os desfalques do Palmeiras para esta partida são: Allione, Alecsandro e Vitor Hugo

Devemos ter a lotação máxima do Allianz Parque nesse domingo, até ontem(18) foram vendidos mais de 37 mil ingressos.

Essa será a reedição da final do Campeonato Paulista desse mesmo ano, na oportunidade o Santos derrotou o Palmeiras nos pênaltis e se sagrou campeão paulista de 2015.

O estádio Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Lucas Barrios, atacante da seleção paraguaia de 30 anos que teve passagem pelo Borussia Dortmund e atualmente estava no Montpellier

FIQUE DE OLHO: RICARDO OLIVEIRA. O centroavante é o artilheiro do Santos na temporada e a principal aposta de gols para a equipe da Vila Belmiro.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Palmeiras 22 13 17º Santos 13 13



# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Palmeiras 22 13 17º Santos 13 13

