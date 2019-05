Sport mantém invencibilidade como mandante ao bater São Paulo e volta ao G-4

Na tarde deste domingo (19), Sport e São Paulo entraram em campo para duelar pela 14ª rodada da Série A, na Arena Pernambuco. O confronto foi marcado pelo equilíbrio e pela boa qualidade técnica, além das polêmicas envolvendo a arbitragem. Mais objetivo nos 90 minutos, o rubro-negro pernambucano venceu o tricolor por 2 a 0 e voltou para o G-4. Os gols do Leão foram marcados por Élber e Ferrugem.

Com o resultado desta tarde, o Sport volta para o G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estão na quarta colocação, com 27 pontos. Já o São Paulo perdeu duas posições e agora ocupa o sétimo lugar, com 24 pontos.

O próximo compromisso do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro será no sábado (25), às 18h30, contra o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Contudo, o Leão da Ilha do Retiro entrará em campo na quarta-feira (22), às 22h00, para duelar com o Santos, pela Copa do Brasil. Já o São Paulo terá um confronto com o Cruzeiro, no domingo (26), às 16h00, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Élber marca e deixa Sport na frente em etapa marcada por polêmicas e equilíbrio

O confronto começou com os dois times se estudando bastantes, sem chegar com perigos nos primeiros minutos. O Sport deixava o São Paulo com a posse da bola, contudo, o time visitante não encontrava espaços. Na melhor oportunidade no início, Alexandre Pato acertou um belo passe e Centurión ficou em boas condições, mas o zagueiro Durval apareceu bem e mandou para escanteio.

O Sport chegou pela primeira vez com perigo aos 12 minutos. Diego Souza acertou um lindo passe com o peito para André, mas a zaga afastou e o meia-atacante rubro-negro pegou o rebote, dominou bem e chutou forte para boa defesa de Rogério Ceni. Os donos da casa encontravam dificuldade na saída de bola, mas o time começou a tocar com calma e quase abriu o placar, quando Marlone dominou pela esquerda, limpou a marcação e chutou forte acertando a rede pelo lado de fora.

A equipe pernambucana começou a buscar mais o ataque e foi ficando perto do primeiro gol. Este quase aconteceu aos 21 minutos, quando Diego Souza cobrou escanteio e Rithely cabeceou, livre, para fora. A resposta do tricolor veio com Michel Bastos, que recebeu um cruzamento de Centurión e bateu forte da entrada da área para fora. O embate, a partir disso, ficou muito equilibrado e pegado.

Em um embate marcado pelo equilíbrio, o primeiro tento poderia sair para qualquer lado. Aos 33 minutos a torcida do Sport comemorou. André acertou um lindo passe de calcanhar para Marlone, que entrou pelo lado esquerdo e mandou com qualidade para Élber empurrar para o fundo das redes. Momentos depois André foi derrubado dentro da área, o árbitro marcou o pênalti, mas voltou atrás e assinalou falta fora da área, errando de maneira bizarra.

O São Paulo esteve muito perto de igualar o marcador no final da etapa. Em bela tabela, Alexandre Pato entrou livre na área e acabou sendo surpreendido pelo goleiro Danilo Fernandes que fez uma defesa espetacular. Os pernambucanos ainda balançaram as redes, quando Élber cruzou na área e André acertou uma linda cabeçada, mas foi marcado impedimento. Com isso, a etapa inicial ficou no 1 a 0 favorável aos donos da casa.

Ferrugem estreia com gol, São Paulo tem dois jogadores expulsos e o Leão garante volta ao G-4

Para o segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista resolveu voltar com uma alteração. Ele tirou o meia-atacante Élber, por conta do cansaço, já que estava voltando de uma grave lesão, e promoveu a entrada da Ferrugem, enquanto o comandante tricolor mante os 11 jogadores da etapa inicial. Com a bola rolando, o São Paulo ficou perto de igualar o marcador com o zagueiro Edson Silva, que cabeceou na pequena área e o volante Rithely salvou em cima da linha, mas o bandeira também impugnou a jogada.

O Sport chegou com perigo na etapa final aos dez minutos. André recebeu pelo meio, avançou com liberdade e acertou um chute forte da entrada da área e o goleiro Rogério Ceni fez uma boa defesa. Vendo seu time sem força ofensiva, o técnico Juan Carlos Osorio resolveu arriscar, tirando o zagueiro Edson Silva e colocando o experiente atacante Luís Fabiano. Mas foi o Leão que ficou perto de comemorar. Renê recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro, o goleiro Rogério Ceni tirou, mas bola pegou em Michel Bastos e passou muito perto do travessão.

Com a vantagem no placar, o time rubro-negro acabou ficando recuado e deixando o tricolor paulista mais no campo de ataque, sem conseguir chegar na frente para assustar Rogério Ceni, no entanto, Danilo Fernandes também ficou como um espectador. Querendo deixar a equipe com um novo folego, Eduardo Baptista tirou Wendel e Diego Souza para acionar Rodrigo Mancha e Régis, respectivamente. Na primeira bola, Régis mandou um belo passe para Ferrugem, que saiu na cara do gol e chutou para boa defesa de Rogério Ceni.

Estreante, Ferrugem quase aumentou a vantagem leonina aos 35 minutos. Ele dominou na entrada da área, depois de boa jogada da Renê, e tentou acertar o ângulo de Rogério Ceni, mas não obteve sucesso. O meia-atacante Paulo Henrique Ganso passou o confronto todo reclamando da arbitragem e acabou sendo expulso ao receber o segundo amarelo. O mesmo aconteceu com o atacante Luís Fabiano, porém, deixou o gramado por conta de falta dura.

Com dois jogadores a mais, os pernambucanos aumentaram a pressão pelo segundo gol, que aconteceu aos 47 minutos. André acertou um lindo passe na grande área e o estreante Ferrugem só mandou para o fundo do gol e garantiu a vitória por 2 a 0.