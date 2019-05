Vasco vence Fluminense e ofusca apresentação de Ronaldinho Gaúcho

PÁRTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADA DOMINGO (19), ÀS 16 H, NO MARACANÃ

Fluminense e Vasco se enfrentaram nesse domingo (19), no Maracanã, em jogo válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Cruz-maltina levou a melhor e venceu o Tricolor por 2 a 1, com gols de Andrezinho e Jhon Clay. Marcos Junior descontou para o clube das Laranjeiras.

Com a derrota, o Fluminense perdeu a chance de liderar o Brasileirão e caiu para 3ºcolocação. O Vasco continua na Zona de Rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna e foi para o 18º lugar.

As duas equipes voltam a atuar no fim de semana. O Tricolor encara a Chapecoense, na Arena Condá, domingo (26), às 11h. O Cruz-maltino enfrenta o Palmeiras, no mesmo dia, em São Januário, às 18h30.

Pressão do Flu e precisão do Vasco na etapa inicial

Com Ronaldinho Gaúcho, que foi apresentado no Maracanã, assistindo a partida, o Fluminense começou o jogo pressionando. Apesar da movimentação das duas equipes, nenhuma das duas criava chances reais de gol. O Vasco permaneceu fechado atrás, esperando explorar os contra-ataques, não dando muito espaço para o Flu criar.

Apesar de maior posse de bola, o clube das Laranjeiras encontrava dificuldade para penetrar dentro da área adversária. A solução era arriscar chutes de longe e tentar as jogadas pelo alto, mas a zaga vascaína estava bem na partida e evitava o perigo

Aos 21 minutos, o Tricolor teve uma boa oportunidade. Gustavo Scarpa cruzou para Marcos Junior dentro da área. Mas Christriano apareceu bem e tirou. Cinco minutos depois, Giovanni chutou de longe e quase marcou para o Flu, mas a bola resvalou em Aislan e foi para fora.

O Fluminense era melhor na partida, pressionando o adversário, quando, aos 39 minutos, Jhon Cley recebeu de Dagoberto e cruzou para Andrezinho cabecear no canto para balançar a rede. Gol do Vasco na primeira finalização do clube no jogo. 100% de aproveitamento.

Flu empata, mas Vasco garante vitória

No segundo tempo, Enderson Moreira promoveu a estreia do atacante Osvaldo no lugar do lateral Giovanni, que saiu lesionado. Com a substituição, o Tricolor foi para cima e o jogo ficou emocionante, com os times criando ótimas oportunidades para marcar.

Aos 13 minutos, Christiano subiu com perigo e chutou para o gol, Cavalieri defendeu e iniciou contra-ataque para o Flu. Marcos Junior recebeu boa bola de Gerson, matou no peito e mandou para dentro do gol vascaíno. 1 a 1.

Com a torcida apoiando, o Tricolor foi em busca da virada. Por isso, o clube voltou a pressionar o Vasco. Aos 23, boa jogada para o Flu. Osvaldo subiu bem pela esquerda, pedalou para cima de Madson e tentou cruzar para Fred, que estava dentro da área. A bola balançou a rede pelo lado de fora.

Porém, assim como na primeira etapa, foi a equipe Cruz-maltina que saiu na vantagem. Aos 25 minutos, Jhon Cley recebeu a bola de Dagoberto, carregou e chutou de fora da área para o gol. Sem chances para Cavalieri. Golaço do vascaíno. 2 a 1.

Após o tento, o Vasco se fechou na defesa para garantir o placar. O Fluminense ainda tentou empatar com jogada de Wellington Silva que cruzou para Fred mandar de cabeça. Mas a bola parou em Jordi, que fez boa defesa. Sendo assim, o placar final não mudou. Vitória vascaína por 2 a 1.