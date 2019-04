Resultado Criciúma x Grêmio pela Copa do Brasil (0-1)

Partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Classificado, o tricolor aguarda agora pelo sorteio que define os enfrentamentos das oitavas de final. Válido lembrar que, a partir desta fase, as equipes que disputavam a Copa Libertadores começam a fazer parte do torneio nacional.

Fala, Fernandinho!

"Conseguimos reverter com muita dificuldade. Na Copa do Brasil, tomar gol em casa é bem complicado, mas conseguimos chegar aqui e reverter. O Marcelo Grohe foi o grande astro."

Fala, Marcelo Grohe!

"Não tinha nenhum vídeo do Luiz, fui mais na intuição. Eu não sabia nem que tinha terminado a disputa, achei que a gente tinha que cobrar mais um"

Atletas do Criciúma foram direto para o vestiário.

Torcedor do Tigre reconhece o esforço da equipe e aplaude o grupo de jogadores.

LUIZ BATEU FRACO, À MEIA ALTURA E NO MESMO CANTO DE MARCELO GROHE! O GRÊMIO SEGUE ADIANTE NA COMPETIÇÃO NACIONAL!

DEEEEEEEEEFENDEU MARCELO GROHE! O GRÊMIO ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS DA COPA DO BRASIL!

GOL DE DOUGLAS! Meia bateu rasteiro, firme, no canto do gol. Bola foi na "parede" da rede, sem chace para Luiz.

GOL DE CRISTIANO! Lateral bateu firme, no meio do gol. Marcelo Grohe nem saiu na foto.

DEFENDEU LUIZ! BRAIAN RODRÍGUEZ TELEGRAFOU, MANDOU À MEIA ALTURA NO CANTO DIREITO DE LUIZ, QUE ESPEROU A COBRANÇA PARA SAIR NA BOLA!

GOL DE FÁBIO FERREIRA! Zagueiro carvoeiro bateu quase no meio do gol. Grohe, que caiu no canto esquerdo, por pouco não fez a defesa.

GOL DE GALHARDO! Lateral bateu firme, à meia altura, no mesmo canto que caiu Luiz.

GOL DE MAURINHO! Atacante bateu fraco, mas no cantinho de Marcelo Grohe, que chegou a encostar na bola. Primeiro gol do Tigre nas penalidades!

GOL DE FERNANDINHO! Atacante bateu firme, no ângulo esquerda da meta de Luiz, que caiu no outro canto.

DEFENDEU MARCELO GROHE! GOLEIRO TRICOLOR CAIU NO CANTO DIREITO E ESPALMOU A COBRANÇA DE PAULO SÉRGIO!

GOL DO GRÊMIO! Maicon caminhou lentamente e colocou a bola no canto oposto do goleiro Luiz. Começa marcando o tricolor!

Maicon posicionado para a primeira cobrança.

A ordem do Criciúma tem: Paulo Sérgio, Maurinho, Fábio Ferreira, Cristiano e Luiz.

Divulgada a ordem de cobradores do Grêmio: Maicon, Fernandinho, Galhardo, Braian Rodrígueze Douglas

Definido: o Grêmio começa batendo as cobranças.

Rodrigo Andrade saiu de maca para o vestiário após o termino da partida. Meia não deve ser opção para as penalidades.

A última vez que o Tigre disputou as oitavas-de-final da Copa do Brasil foi em 2008

Esperançosa, a torcida carvoeira canta alto no Majestoso

FIM DE JOGO EM CRICIÚMA! A DECISÃO VAI PARA OS PÊNALTIS!

47' É cartão pra todo lado. Maicon interrompeu o contra-ataque do Criciúma já no campo de ataque do Tigre foi amarelado.

46' Fábio Ferreira, por reclamação da falta em Braian Rodríguez, leva o amarelo.

45' Maurinho levou amarelo e quase levou a camisa de Braian Rodríguez junto. Camisa do uruguaio foi levemente rasgada.

45' Vamos até os 48 na etapa final. A decisão vai se indo para os pênaltis!

43' Terceira e última substituição no Grêmio: sai Walace para o ingresso de Edinho.

42' Perde Braian Rodríguez!

Após passe de Luan, a bola sobra quase na pequena área para o uruguaio. De frente pro gol e com a marcação aurinegra, o atacante manda sobre o gol.

40' No Grêmio, sai Pedro Rocha, autor do gol, para a entrada do uruguaio Braian Rodríguez.

39' A partida se encaminha para o fim. Decisão vai indo para as penalidades máximas!

38' De olho no jogo aéreo.

Roger Machado conversa com Braian Rodríguez no banco.

37' Cartão agora para Rafael Galhardo. Lateral fez falta dura em Cristiano na intermediária e foi punido com a tarjeta amarela.

36' No Criciúma, entra Cristiano na vaga de Lucca.

35' EXPULSO GUILHERME SANTOS!

Fernandinho puxava contra-ataque, mas foi parado ainda no campo de defesa por Guilherme Santos. Por parar o lance, o lateral carvoeiro recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso pelo árbitro. Fica com um a menos o Tigre!

34' Substituição no Grêmio: sai Giuliano para a entrada de Fernandinho.

33' SE EMPOLGOU, PEDRO ROCHA!

Aparentemente sem espaço, o atacante deu um cavadinha sensacional que tirou Jonas da jogada, no fundo do campo. Na sequência do lance, o garoto deu um chute forte, completamente sem direção e que saiu pela linha de fundo.

32' Roger Machado conversa com Fernandinho. Em breve teremos substituição também no lado tricolor.

32' Pra fora! Após jogada de Giuliano, a bola se ofereceu para Pedro Rocha, colocado na ponta esquerda área. De primeira, o garoto chutou rasteiro de perna direita, mas mandou à direita da meta.

31' Jonas foi outro a ingressar no jogo pelo lado aurinegro. Atleta entrou na vaga de Maicon Silva.

30' Troca no Tigre: sai Juba para a entrada de Maurinho.

29' Petkovic conversa com Maurinho no banco de reservas.

28' Até o momento, nenhuma substituição foi efetuada na partida.

26' Tira, Galhardo.

Paulo Sérgio tenta adentrar à área tricolor, adianta demais e dá a bola para Galhardo. Pressionado, o camisa 2 faz o simples e manda para escanteio.

25' Luiz recebe atendimento médico no gramado. Tudo certo com o arqueiro.

24' Por cima do gol. Prata da casa, Douglas bate colocado, mas coloca muita força e a bola acaba indo sobre o gol aurinegro.

22' Arqueiro carvoeiro recebeu o cartão amarelo pelo lance.

22' Falta perigosissíma para o Grêmio! Walace descola grande passe para Galhardo, que divide com o goleiro Luiz fora da área. Na sequência, Giuliano tenta passar pelo goleiro mas é parado com falta pelo arqueiro na meia lua. Que chance tem o Grêmio!

21' Rodrigo Andrade levanta a bola na área e Wanderson desvia. A bola vai mansa nas mãos de Grohe.

19' PERDEEEEEE O GOL O CRICIÚMA!

Paulo Sérgio dá bonito voleio dentro da área, para grande defesa de Grohe, que rebate para o meio da área. Na sequência, a bola chega aos pés de Lucca, que tenta colocar mas manda por cima, longe de gol. Desperdiça mais uma grande chance o Tigre!

17' Os donos da casa têm mais posse de bola que o Grêmio. Catarinenses têm 56% da possa da bola, de acordo com dados da ESPN Brasil.

16' Mais um erro de passe por parte do Criciúma. A torcida local vai à loucura com os recorrentes erros de passe.

15' Os catarinenses, a exemplo do primeiro tempo, seguem tentando chegar pelo flanco direito. Juba, fixado no setor, é a válvula de escape do carvoeiro.

12' PERDEU LUAN!

Após grande passe de Douglas e com grande liberdade, o garoto se viu de cara para o goleiro Luiz. Na hora de definir, o atacante colocou fraco, rasteiro, nos pés de Luiz, que fechou bem o ângulo. Tricolor perde uma grande oportunidade de chegar ao gol da classificação.

11' Tigre com enormes dificuldades de penetrar na área adversária. Se impacienta a torcida carvoeira.

10' Walace, advertido com o cartão amarelo na etapa inicial, era o único pendurado do Grêmio para a partida. Caso o tricolor avance às oitavas, o volante é desfalque confirmado para o primeiro jogo.

9' Rodrigo Andrade é desarmado na intermediária por Pedro Geromel, zagueiro de boa atuação nesta noite.

8' Três cruzamentos na área e três boas ações da defesa tricolor. Na sequência, é assinalada falta em cima de Marcelo Grohe.

7' Guilherme Santos tenta cruzamento pela esquerda, chuta em cima da zaga e ganha escanteio.

6' Pedro Rocha, que no primeiro tempo sentiu dores, se recuperou e voltou normalmente para o segundo tempo.

3' Prendeu demais, Lucca! Entre dois marcadores rivais, o atacante perdeu a oportunidade de acionar Paulo Sérgio, que corria nas costas da defesa gremista. Zaga tricolor agiu bem e recuperou a posse da bola

2' Após arrancada de Rodrigo Andrade, o meia busca servir Lucca, que corre livre pela esquerda. Fundamental no lance, Geromel aparece para mandar a bola pra fora.

1' Grande lance de Giuliano. O meia passou fácil por Wanderson na lateral da área de ataque, mas pecou na hora do passe.

0' Tanto Criciúma quanto Grêmio voltam com a mesma formação para a etapa final.

0' Apita o juiz! Recomeça o jogo!

Atletas das duas equipes já posicionadas. Tudo certo para recomeçar a partida.

Criciúma também já está no gramado.

Grêmio volta ao gramado do Heriberto Hülse para a disputa do segundo tempo.

Fala, Pedro Rocha!

"Queria dominar ali, mas ela bateu em mim e foi para o gol. A bola tem que entrar de qualquer jeito".

Fala, Rodrigo Andrade!

"Fui chapar a bola, era pra bater de peito de pé. Mas acontece com quem tá jogando. Agora vamos voltar pro segundo tempo que teremos outras chances de marcar"

Fim de primeiro tempo no Heriberto Hülse. Com o resultado, o Grêmio vai desfazendo a desvantagem e levando a decisão para os pênaltis.

47' Mais um cartão para o Grêmio, desta vez para Douglas. Meia reclama da marcação da falta em Maicon Silva e é advertido com o amarelo.

46' Cartão amarelo para Walace. Volante fez falta em Maicon Silva, que avançava pelo flanco direito. Vem bola na área do Grêmio.

45' Iremos até os 47 na etapa inicial.

44' POR CIMA! Lucca cobra colocado, por cima da barreira, mas a bola sobe demais e para na rede superior da meta defendida por Grohe. Boa cobrança do atacante carvoeiro.

43' É FALTA PRO TIGRE!

Paulo Sérgio é travado por Maicon próximo da área gremista, e o árbitro marca falta. Boa chance para os catarinenses.

43' Cartão amarelo para Guilherme Santos.

42' Pedro Rocha domina na intermediária, acha espaço e manda para o gol. Por segurança, Luiz manda para escanteio. Torcida do Tigre reclama de mão de Luan no início do lance.

40' PERDE O GOL RODRIGO ANDRADE! INACREDITÁVEL!

Juba tenta encontrar Paulo Sérgio na área, mas Pedro Geromel afasta. A bola sobra no pé de Rodrigo Andrade. De frente para o gol, o meia não deixa a bola cair e chuta de primeira, mas manda por cima da meta de Grohe. Que chance perde o Tigre!

37' Guilherme Santos tenta jogada indivual pela esquerda, adianta demais e deixa a bola escapar pela linha de fundo. Reclama por falta a torcida carvoeira

36' Compacta, a zaga gremista impede que os jogadores do Tigre se infiltrem na área.

35' O autor do gol recebe atendimento fora do gramado.

34' Pedro Rocha caído no gramado após dividida no meio-campo. Pode pintar substituição no Grêmio.

32' QUASE GOL DO TIGRE!

Depois da cobrança e da confusão na área, a bola se ofereceu para Fábio Ferreira, que bateu colocado próximo da trave gremista. Por pouco o Criciúma não empata.

30' Segurança!

Guilherme Santos cruza fechado pela esquerda. A bola, que parecia não ter nenhum perigo, tomou à direção do gol. Atento, Grohe manda para escanteio.

29' Na cobrança, Galhardo manda nas mãos do goleiro Luiz.

28' Falta, seu juiz?!

No campo de defesa, Juba dá carrinho e desarma Marcelo Hermes limpo, na bola. Juizão vê irregularidade e assinala a falta.

27' Caso o placar se mantenha até o final da partida, a decisão será nos pênaltis.

26' O gol de hoje foi o terceiro de Pedro Rocha na atual edição da Copa do Brasil.

25' Tira a zaga! Maicon Silva na marca do pênalti, rasteiro para Rodrigo Andrade. O meia chuta mascado, em cima da zaga tricolor, que trata de afastar a bola ma sequência. Resposta rápido do Tigre!

24' NA TRAVE!

Lucca puxa para o meio e dá chute venenoso. Atento, Marcelo Grohe espalma, e a bola beija a trave antes de sair.

22' Pela esquerda, Giuliano acionou Luan no fundo do campo. O garoto cruzou à meia altura, e, Pedro Rocha, que tentou dominar, acabou mandando pro fundo da rede. Tudo igual no placar agregado!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É GOL DE PEDRO ROCHA!

21' Adiantou demais!

Depois de grande passe de Douglas, Pedro Rocha avança rumo à área carvoeira, mas adianta demais e permite a recuperação da zaga carvoeira com Wanderson.

19' Já são mais de 200 minutos que os comandados de Roger Machado não sabem o que é marcar um gol.

18' Tricolor segue sem finalizar na partida. No fraco chute de Pedro Rocha, minutos atrás, o atacante já havia sido flagrado em impedimento.

17' Passa por todo mundo!

Depois da cobrança de escanteio, Rodrigo Andrade joga a bola na área. Sem encontrar ninguém, a protagonista da partida sai em tiro de meta para o Grêmio.

16' Depois da tabela entre Giuliano e Luan, tricolores reclamam de pênalti de Maicon Silva em Pedro Rocha. Juizão manda seguir.

15' Tigre chega mais uma vez pela esquerda. Depois do cruzamento de Guilherme Santos, foi a vez de Rodrigo Andrade não dominar e deixar a bola para a zaga gremista.

14' Cruzamento fechado de Galhardo pela direita, exigindo boa participação de Luiz, que segurou firme.

13' Bola cruzada pela esquerda chega nos pés de Paulo Sérgio. Dentro da área, atacante deixou a bola escapar, dando o tiro de meta aos gremistas.

12' O aurinegro catarinense segue usando apenas o lado direito de ataque. Lucca, fixado no flanco oposto, é pouco acionado nestes minutos iniciais.

11' Visitantes começam a achar mais espaço para a troca de passes no campo de ataque.

9' Após troca de passes na frente da área rival, Pedro Rocha chuta prensado, fraco, nas mãos de Luiz.

9' Grêmio aparece pela primeira vez no campo do Criciúma. Luan, no entanto, comete falta de ataque.

8' Juba não deixa a bolar cair e, pelo lado direito, chuta fraco de perna esquerda, sem perigo para Grohe. É a primeira finalização da partida.

7' Devido a ferrenha marcação carvoeira, Marcelo Hermes é obrigado a recuar para o arqueiro Marcelo Grohe, que, por sua vez, recorre ao chutão.

5' Linha de frente dos donos da casa, percebendo o nervosismo tricolor, pressiona a saída de bola da equipe gaúcha, que encontra dificuldades para ultrapassar o meio-campo.

4' Pedro Rocha tenta individual pela esquerda, se atrapalha toda e cede mais uma lateral ao Tigre. Saiu com bola e tudo o atacante tricolor.

3' Donos da casa tentam se aproximar da área tricolor pelo lado direito, que conta com as presenças de Rodrigo Andrade, Juba e Maicon Silva.

2' Mais um erro de passe simples. Jogadores do Grêmio demonstram certo nervosismo nos minutos iniciais da partida.

0' Menos de um minuto de jogo. Um erro de passe de cada lado.

0’ Rola a bola no Heriberto Hülse! Começa o jogo entre Criciúma x Grêmio!

Jogadores já posicionados em seus respectivos campos. Tudo pronto para iniciar o cotejo!

A partida é arbitrada pelo paulista Flávio Rodrigues Guerra, que é auxiliado por Bruno Boschillia, do Paraná, e Vicente Romano Neto, também de São Paulo.

Agora é vez do Hino do estado de Santa Catarina.

Jogadores perfilados. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Com a eminente saída de Rhodolfo para o futebol turco, Maicon veste a faixa de capitão tricolor na partida de hoje.

Jogadores do Grêmio também já estão no gramado.

Torcida carvoeira, também presente em bom número, faz bonita festa para recepcionar o time, que acaba de subir no gramado do Majestoso.

O banco de reservas tricolor é formado por: Tiago, Rafael Thyere, Edinho, William Schuster, Júnior, Lincoln, Maxi Rodríguez, Everton, Vitinho, Fernandinho e Braian Rodríguez

Já o onze inicial do Grêmio conta com: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Opções de Petkovic para o decorrer do cotejo: Edson, Cristiano, Adalberto, Jonas, Douglas, Jefferson, Tiago Adan, Maurinho Roger e Ezequiel.

Criciúma definido: Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Fábio Ferreira e Guilherme Santos; Wellington, Marcão e Rodrigo Andrade; Juba, Lucca e Paulo Sérgio.

Em contrapartida os catarinenses venceram 2 vezes na Arena do Grêmio, enquanto o tricolor triunfou em apenas uma oportunidade.

Jogando na casa do Tigre, o mosqueteiro possui grande retrospecto, acumulando mais vitórias do que os mandantes.

Torcida tricolor, mantendo o histórico de boa presença nos embates entre gaúchos e catarinenses, se faz presente em grande número no Majestoso.

Jogadores de Criciúma e Grêmio fazem o último aquecimento antes da partida no gramado do Heriberto Hülse.

Em outro momento, Giuliano lembrou das duas derrotas da equipe no Brasileiro sob o comando de Roger, e afirmou que o resultado foi perdido no detalhe: "Perdemos jogos em detalhes. Contra Chapecoense e Flamengo, foram gols de bola parada. O Flamengo, no caso, não foi superior em oportunidades de marcar. Não vejo nada estranho. Temos confiança naquilo que viemos fazendo durante o ano", analisou o atleta.

Quem falou do lado do Grêmio foi o meia Giuliano. O jogador minimizou os últimos resultados negativos da equipe e frisou que os atletas devem acreditar no trabalho que vem sendo feito:

"Assistindo às coisas que fizemos nos últimos jogos, pegando as coisas boas, aprendendo com as coisas erradas e os detalhes que precisamos melhorar. E acreditar no trabalho que estamos fazendo. É o que vai determinar a nossa sequência, temos um jogo difícil que precisamos fazer gols para classificar. Jogamos por uma vitória. Estas duas derrotas não atrapalham nosso momento, não tiram nossa confiança. Temos que ter confiança no grupo e no que o Roger está fazendo. Para que a gente tenha que colher bons frutos" analisou.

Questionado na última segunda sobre a partida decisiva pela Copa do Brasil, Petkovic afirmou que pretende repetir a boa atuação do primeiro jogo: “Nossa intenção é repetir o bom jogo contra um grande time que é o Grêmio. Estamos trabalhando para isso e preparando para que a gente possa fazer uma grande atuação de novo.”

O Heriberto Hülse é o palco do confronto de logo mais. Atualmente o estádio tem capacidade para 19.300 torcedores, no entanto, em 1995, no jogo contra Chapecoense, pelo Campeonato Catarinense, o "Majestoso" abrigou 31.123 expectadores.

Outro que não deve participar da partida é o zagueiro Rhodolfo. Em negociação com o Besitkas, da Turquia, o zagueiro falou em tom de despedida depois da derrota tricolor para o Flamengo.

O Grêmio, por sua vez, terá os desalques de Ramiro, Matheus Biteco, Marcelo Oliveira, Yuri Mamute e Gabriel, machucados.

Bruno Lopes e Walfrido, com lesões na coxa direita, são desfalques para o duelo. Barreto está com a delegação brasileira no Pan-Americano; Neto Baiano já defendeu o Vitória pela Copa do Brasil e não atuar pelo Tigre na competição, a exemplo de Paulinho, que disputou o torneio pela Ponte Preta.

Para o confronto decisivo pela Copa do Brasil, o Criciúma poderá contar com o retorno do zagueiro Fábio Ferreira. Poupado do jogo de ida por conta de dores no tornozelo, o defensor deve voltar ao time na vaga do companheiro de posição Adalberto.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Hermes, lateral esquerdo do Grêmio. Substituto do xará Oliveira, Hermes desbancou a titularidade do jovem Júnior, lateral ofensivo e que era favorito para assumir a vaga de Marcelo Oliveira. Desde 2010 na base gremista, Hermes se destacou nas partidas que disputou na atual temporada pelo equilíbrio que encontrou entre o ataque e a defesa.

FIQUE DE OLHO: Rodrigo Andrade, meia do Criciúma, foi artilheiro do Botafogo-SP no Campeonato Paulista 2015, com quatro gols marcados. Pelo Tigre, já marcou dois gols na Série B, sendo assim o artilheiro da equipe na competição. É também o jogador que mais deu assistências pela equipe e um dos que mais finaliza.

Do lado do Grêmio, o técnico Roger Machado, logo após descartar a possibilidade de mandar a campo uma equipe reserva no jogo de logo mais, mostrou-se esperançoso de que sua equipe pode reverter a desvantagem: “A Copa do Brasil é muito importante. Termos perdido em casa não quer dizer que temos menos interesse na competição. A disputa está em aberto. Agora é descansar e a partir de amanhã (domingo) vamos nos organizar", disse o comandante, logo depois da derrota para o Flamengo no sábado.

Durante a semana, Petkovic, técnico do Criciúma, ressaltou a atuação de sua equipe no confronto na Arena do Grêmio, pedindo aos seus atletas a mesma vontade que os levou a vencer um dos melhores times do país: "A gente aprende nas vitórias, nas derrotas. Cada experiência que temos na vida podemos levar uma aprendizagem. A gente aprendeu que pode jogar de igual para igual. Fizemos um jogo assim contra eles. Temos nossas qualidades, mostramos que somos grandes contra um dos melhores times no momento. Temos o resultado dos primeiros 90 minutos e temos que ter a mesma disposição, mesma vontade e acreditar que podemos repetir diante da torcida, que espero venha nos apoiar e ajudar na classificação"

Em 2013, Grêmio e Criciúma duelaram após um longo período em que o Tigre esteve longe da Série A do Brasileirão. Jogando em Porto Alegre, os catarinenses passaram por cima do favoritismo gremista e venceram por 2 a 1, com gols de Serginho e Wellington Paulista. Foi o primeiro encontro entre as equipes na Arena do Grêmio.

No último jogo entre as equipes antes do enfrentamento pela Copa do Brasil, o Grêmio não tomou conhecimento do Tigre a aplicou 3 a 0 em pleno Heriberto Hülse, em jogo válido pela 34º rodada do Brasileirão 2014. Foi a maior diferença de gols do confronto.

No retrospecto entre as equipes, vantagem para os gaúchos. Foram 29 confrontos, com 6 vitórias do Criciúma, 16 triunfos gremistas e sete 7 empates.

No jogo de ida desta terceira fase, o Criciúma interrompeu a boa sequência do Grêmio e venceu o tricolor na Arena por 1 a 0. O gol do Tigre foi atribuído ao atacante Lucca. Pedro Rocha, no entanto, foi o último a tocar na bola, marcando o gol contra.

Após uma evidente evolução da equipe após a chegada de Roger Machado, o Grêmio perdeu no último sábado, pelo Brasileirão, a sua segunda partida consecutiva. Jogando no Maracanã, os gaúchos foram derrotados pelo Flamengo pelo placar mínimo, com gol anotado por Paolo Guerrero. Leia mais sobre o jogo aqui.

Já o Grêmio passou por duas equipes nordestinas para chegar a esta fase da Copa do Brasil. Primeiramente o tricolor passou pelo Campinense, vencendo a jogo de ida por 2 a 1 e o de volta por 2 a 0. Já na segunda fase a equipe triunfou ante o CRB por 3 a 1 fora de casa e eliminou o jogo da volta.

Na última rodada da Série B, os carvoeiros mantiveram a invencibilidade sob o comando de Petkovic e venceram o Bahia por 2 a 1, chegando a 10º colocação do torneio. Com o sérvio como treinador, foram quatro vitórias e três empates.

O mando de campo do jogo de logo mais é do Criciúma. Para chegar à terceira fase, o Tigre venceu fora de casa o Real Noroeste por 4 a 1 e o Bragantino por 3 a 0, eliminando nas duas ocasiões a necessidade de disputar o jogo de volta.

Na final, mais um confronto entre paulistas e gaúchos. Jogando a primeira partida final em casa, o Grêmio arrancou um empate contra o Corinthians depois de sair perdendo por 2 a 0. Luis Mário foi o autor dos tentos gremistas. No jogo da volta Mauro Galvão, Ânderson Polga, Zinho, Luis Mário e Marcelinho ignoraram o estádio repleto de corintianos e aplicaram 3 a 1 em terras paulistas. Com o resultado, os comandados de Tite conquistaram o quarto título de Copa do Brasil para o Grêmio.

O ano de 2001 marcou o último título da Copa do Brasil pelos porto alegrenses. Após estrear com uma derrota fora de casa para o Vila Nova-MG, o tricolor conseguiu se recuperar, eliminando equipes como Fluminense e São Paulo ao longo da competição. Um dos jogos mais emblemáticos do torneio foi justamente contra o tricolor paulista. Após uma vitória apertada por 2 a 1 em Porto Alegre, os gaúchos aplicaram 4 a 3 no rival e carimbaram a vaga para a semifinal.

Maior campeão da Copa do Brasil ao lado do Cruzeiro, com 4 títulos, o Grêmio foi o primeiro campeão do torneio, inaugurado em 1989. Adotando um modelo diferente dos dias atuais, a competição reunia no sistema de mata-mata apenas os campeões e vice-campeões de cada estado brasileiro.

A final marcou o encontro entre os adversários de logo mais. Após um empate em 1 a 1 em Porto Alegre, com o Grêmio arrancando o empate nos minutos finais, com gol de Maurício, o Criciúma, sob o comando de Felipão, segurou o empate sem gols em casa e conquistou o maior título da sua história.

Ao ganhar a Copa do Brasil em 1991, o Criciúma conquistava o maior título da história do futebol catarinense. Antes de chegar à final, o Tigre passou pelo Ubiratan-MS antes de superar o Atlético Mineiro e o Goiás. Na semifinal, o aurinegro duelou com o Remo, em confronto que reunia duas "zebras". Depois de um revés no Pará pelo placar mínimo, o Criciúma venceu por 2 a 0, reverteu a desvantagem e garantiu vaga na final do torneio.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Criciúma x Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 21h, no Heriberto Hülse.