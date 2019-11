Pontes de embarque do Aeroporto de Confins recebem ação de marketing do Atlético-MG

Passageiros que embacaram e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins, que atende Belo Horizonte e demais cidades da Região Metropolitana da capital, tiveram uma surpresa na manhã desta terça-feira (21). Uma das pontes de embarque e desembarque do terminal, foi adesivada a mando do departamento de marketing do Atlético-MG, com os seguintes dizeres: "Bem vindo à Cidade do Galo - O melhor CT do Brasil", em alusão ao prêmio recebido pelo canal a cabo SporTV, em 2010, após levantamento da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

De acordo com o departamento de marketing da BH Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto, a publicidade foi estampada nesta madrugada. A adesivação teve como destaque o atacante argentino do Atlético, Lucas Pratto, mas outros jogadores deverão aparecer nas próximas peças publicitárias, de acordo com a concessionária, o restante das pontes de acesso irão receber a mesma plotagem.

A ação de marketing terá uma duração de 60 dias. O mesmo aeroporto também está explorado pelo Cruzeiro, porém, a divulgação celeste é vista nos paineis digitais, localizados no saguão do terminal.