Ricardo Jesus exalta Fortaleza na sua chegada: "É um grande clube"

Apresentado para a torcida no último sábado, antes da vitória do Fortaleza sobre o Botafogo-PB, o atacante Ricardo Jesus foi oficialmente apresentado para a imprensa na noite da última segunda-feira (20). Acompanhado do diretor de futebol do clube, Marcelo Paz, Ricardo exaltou o clube e disse que não pensou duas vezes antes de aceitar a proposta do tricolor, pois é uma equipe grande e com tradição.

"O Fortaleza é um grande clube, independente da divisão em que está, e onde muitos jogadores querem jogar. Eu não pensei duas vezes quando recebi o convite e fiquei muito feliz por poder jogar no Fortaleza. É um grande clube, e eu estou muito feliz e orgulhoso de estar no Fortaleza hoje", afirmou.

Ricardo afirmou que sabe da responsabilidade que terá com a camisa do tricolor e disse que vai fazer de tudo para ajudar da melhor maneira possível, além de dizer que centroavante vive de gols: "Espero poder ajudar da melhor maneira possível. Centroavante vive de gols, então quero ajudar com gols, mas também quer ajudar meus companheiros passando experiência e o que puder de melhor", disse o novo centroavante tricolor.

O Fortaleza não para de crescer no número de sócios. Antes do título cearense, que tirou o pentacampeonato do grande rival Ceará, o número de sócios do time era de menos de 4.500 socios. Após o título, o número cresceu consideravelmente e o clube já detém a marca de mais de oito mil sócios. Com o crescimento no número de sócios, fica mais fácil do clube ir atrás de jogadores como Ricardo Jesus, e foi isso que exaltou Marcelo Paz, além de elogiar a nova contratação.

"É mais um atleta de qualidade que vem para fortalecer o elenco. Só foi possível trazê-lo graças aos nossos sócios. Essa gestão começou com 4.300 e hoje tem 8 mil, quase o dobro. É um jogador experiente, acostumado a jogar com estádio cheio, torcida exigente e acostumado a fazer gols. Não vem como salvador da pátria, mas sim para nos ajudar e fortificar esse elenco. Chegou muito bem e foi muito bem recebido, já se integrando com todo mundo. Chegou no clima e no espírito do que é o Fortaleza hoje. Estamos muito feliz por contar com o Ricardo aqui", finalizou.