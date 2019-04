Ricardo Gomes é anunciado como novo técnico do Botafogo

Nesta quarta-feira (22), uma semana após o posto de treinador ficar vago em General Severiano, o Botafogo anunciou a contratação de Ricardo Gomes. Liberado pelo seu médico Fabio Miranda - que o acompanha desde agosto de 2011 quando sofreu uma AVC -, o técnico deve voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, dessa vez com o alvinegro

Em reunião do clube com o ténico, a pedido do presidente do clube, o acordo foi oficializado. Em nota oficial e por rede social, o clube confirmou a contratação para sua torcida. Ricardo Gomes deverá comandar o atual líder da série B até, inicialmente, o final do ano.

O ex-treinador do Vasco estava parado há 4 anos após sofrer uma AVC em um clássico contra o Flamengo em 2011. Agora com 50 anos, o novo treinardor alvinegro deve começar a trabalhar somente na próxima semana. Sábado, dia 25, é Jair Ventura quem comanda a equipe contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O ex-zagueiro da seleção echega ao Botafogo para substituir René Simões, demitido na última semana após a eliminação na Copa do Brasil, diante do Figueirense. O último clube de Gomes foi o Vasco, em 2011, onde conquistou a Copa do Brasil. No mesmo ano, Ricardo Gomes sofreu um AVC durante um clássico contra o Flamengo. Em 2013, ele voltou ao Cruz-Maltino, porém como diretor de futebol.

Agora, com o acordo selado com o Botafogo, Ricardo Gomes entra pra o seleto grupo dos treinadores que já trabalharam diretamente com os quatro grandes do Rio de Janeiro. Além do Vasco, o técnico já passou pela dupla Fla-Flu. O técnico ainda tem uma bagagem pelo futebol internacional, treinando clubes da França. Gomes dirigiu, em 2004, a seleção brasileira no pré-olímpico, mas acabou perdendo a partida decisiva pro Paraguai, ficando fora dos Jogos Olímpicos de Atenas.