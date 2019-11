Resultado Tigres x Inter na Copa Libertadores 2015 (3-1)

Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui, uma boa noite à você torcedor e leitor que acompanhou a vitória do Tigres-MEX sobre o Internacional por 3 a 1 aqui na VAVEL Brasil! Boa noite à todos, em breve mais informações sobre à classificação do Tigres para a final da Libertadores aqui na VAVEL.

Os gols da partida foram anotados por Gignac, Gefferson (Gol contra) e Arévalo para os Mexicanos. Lisandro Lopez descontou para os Brasileiros.

23:57 Jogadores do Internacional lamentam a derrota, ficam chorando no gramado do estádio universitario.

23:53 Com a vitória do Tigres, o River Plate automaticamente já está garantido no mundial de clubes de 2015. Lembrando que apenas sul-americanos vão a disputa do mundial.

23:52 O Tigres irá enfrentar o River Plate na grande final da Libertadores de 2015.

47' Fim de jogo. Tigres 3 x 1 Internacional. Tigres está na final da Copa Libertadores da América de 2015.

47' Gignac chutou de fora e Alisson fez a defesa.

46' Rafael Moura comete falta no goleiro do Tigres e o Inter se complica no jogo.

46' Teremos mais dois minutos de bola rolando.

45' Gol do Tigres, mas o juiz marcou falta de ataque da equipe Mexicana.

44' Gol do Inter: Eduardo Sasha fez boa jogada, tocou para Lisandro Lopez que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede e descontar. Tigres 3x1 Internacional.

43' Gooooooooool do Inter! Lisandro Lopez desconta.

42' Equipe Mexicana chegou ao ataque, mas o zagueiro Ernando apareceu para cortar.

42' Tigres apenas troca passes na sua defesa, valorizando cada vez mais a posse de bola.

41' Defendeu Alisson. Rafael Sóbis recebeu o cruzamento, chutou de primeira e Alisson saltou para fazer uma bela defesa e salvar o inter de levar o 4º gol.

40' Rodrigo Dourado mandou o chute muito mal e a bola foi para lateral.

40' Escanteio cobrado, Guzmán saiu de soco e afastou o perigo.

39' Escanteio para o Internacional.

38' Alteração no Tigres. Entrou Lugo no lugar de Jürgen Damm.

37' Rafael Sóbis faz o cruzamento, mas Rodrigo Dourado aparece para cortar e afastar o perigo.

37' Internacional com muitas dificuldades para chegar ao ataque, equipe Mexicana faz forte marcação.

36' Alex mandou o chute de fora da área, mas a bola subiu de mais e é tiro de meta para o Tigres.

34' Tigres troca passes, mesmo goleando por 3 a 0 a equipe Mexicana parte para o ataque buscando ampliar a vantagem.

32' Substituição no Internacional. Entra Rafael Moura no lugar de William.

30' A bola é tocada para Gignac dentro da área, mas o Francês acaba se atrapalhando e Alisson sai para ficar com ela.

29' Substituição no Internacional. Valdívia saiu para a entrada de Alex.

28' Substituição no Tigres. Sai Aquino para a entrada de Alvarez.

27' William manda o cruzamento, mas Pizarro corta de cabeça.

26' Aquino invadiu a área fazendo a finta, mandou o chute, mas a bola subiu de mais e foi para fora.

25' Inter tenta chegar ao ataque, mas William acaba se enrolando com a bola e é tiro de meta para o Tigres.

25' Chegamos aos 25 minutos de jogo, segue Tigres 3x0 Internacional.

24' Falta é cobrada, Aquino recebe em velocidade na lateral, mas o cmapo ficou curto para o jogador, tiro de meta para Alisson.

23' Aranguiz faz falta em Gignac no meio campo.

21' Defendeu Alisson! Arévalo manda um belo chute de fora da área, mas Alisson Becker salta para fazer a defesa.

19' A partida parou após o terceiro gol do Tigres, a equipe mexicana apenas administra o resultado, já o Internacional não consegue se achar em campo.

17' Internacional não consegue mais manter a posse de bola, equipe colorada perdeu o controle do jogo.

16' Com o resultado o Tigres praticamente aniquila as chances da equipe colorada chegar à final, a equipe Brasileira precisa de 2 gols para ir para a grande final.

15' Cruzamento é feito na área mexicana, mas Guzmán saiu para fazer a defesa.

12' Cruzamento é feito dentro da área e Arévalo aparece de cabeça e manda para o fundo da rede. Tigres 3 x 0 Internacional.

11' Gooooooooooooooooooooooooool do Tigres! Arévalo Rios!

9' Amarelo. Cartão amarelo para Rodrigo Dourado por falta em Rafael Sóbis.

8' D'Alessandro mandou o crutamento em falta, mas Francisco Torres apareceu para cortar de cabeça.

6' Inter tentou chegar em contra-ataque com Nilmar, mas a defesa Mexicana chegou rasgando e mandou para fora.

5' Defendeu Alisson! Rafael Sóbis cobrou no canto esquerdo do arqueiro colorado que saltou para fazer a defesa e salvar a equipe da goleada.

4' Pênalti. Aquino invadiu a área driblando e William derrubou o jogador, pênalti para o Tigres.

3' Pênalti para o Tigres.

2' A equipe gaúcha não consegue sair do seu campo de defesa, Tigres fazendo forte marcação sobre o Internacional.

1' Internacional trocando passes na sua defesa, Tigres marcando à pressão.

0' Apita o árbitro. Começa o segundo tempo.

23:03 Ambas as equipes já no gramado para a segunda etapa.

23:02 A equipe Brasileira sofreu na primeira etapa com a forte marcação e a velocidade do Tigres, a equipe Meixacana administrou a primeira etapa.

22:50 Tigres vai vencendo o Internacional por 2 a 0 com gols de Gignac e Gefferson que fez um gol contra.

46' Fim do primeiro tempo. Tigres 2 x 0 Internacional.

46' Juninho cobrou a falta, mas a bola passou por cima do gol de Alisson e foi para fora.

45' Falta cometida por Aranguiz na entrada da área, boa oportunidade para o Tigres.

43' Com o resultado parcial o Tigres vai eliminando as chances do Inter de ir para a grande final. A equipe gaúcha precida de 1 gol para levar a partida para os pênaltis.

41' Gol do Tigres: Os mexicanos fizeram o cruzamento para a área, o lateral-esquerdo Gefferson foi tirar a bola, mas acabou mandando para o fundo da rede. Gol contra. Tigres 2 x 0 Internacional.

40' Goooooooooooooooooooooool do Tigres! Gefferson marca contra.

39' Nilmar tenta chegar ao ataque, mas a defesa do Tigres apareceu para tirar de qualquer maneira.

37' Amarelo. cartão amarelo para Francisco Torres por uma falta cometida no meio campo.

36' Tigres parece estar cansado, equipe cometendo muitas faltas.

34' Valdívia tentou o chute de fora, mas a bola bateu em Arévalo e foi para lateral.

32' Gignac chutou de fora da área, mas o chute acabou perdendo força e ficou fácil para Alisson fazer a defesa.

30' Tigres apenas administrando o resultado da partida, com a vitória parcial os mexicanos vão à grande final da libertadores.

29' Inter tenta chegar ao ataque, mas esbarra na forte marcação e acaba tendo de recuar a bola.

27' Impedido. Gignac recebe bom passe no ataque, manda o chute, mas desequilibrado acabou chutando para fora, mas de qualquer maneira o impedimento foi marcado pela arbitragem.

25' Gignac recebeu na entrada da área, mandou o chute, mas pegou mal na bola e foi direto para fora.

24' Nilmar recebe bom lançamento, mas o goleiro Guzmán saiu para ficar com a bola.

23' Valdívia tentou chegar ao ataque, mas Arévalo apareceu para cortar de qualquer maneira.

21' Após o gol do Tigres o Internacional não tocou na bola, a equipe colorada tem dificuldades para se achar na partida.

19' Com o resultado parcial o Tigres vai se classificando à final da Copa Libertadores da América.

18' Gol do Tigres: Boa jogada é feita pela lateral, o cruzamento foi feito, a zaga o Inter não alcançou e Gignac apareceu para marcar o gol de cabeça. Tigres 1 x 0 Internacional.

17' Goooooooooooooool do Tigres! Gignac!

15' Perdeu. Gignac recebe pela lateral, faz boa jogada, passa, mas o jogador mexicano cehou e chutou muito mal mandando a bola direto para fora.

13' Rafael Sóbis faz boa jogada pela lateral, dribla, faz a finta, mas acabou o campo para o jogador do Tigres e é lateral para o Internacional.

12' Tigres troca passes em sua defesa, equipe com dificuldades para sair jogando.

11' Partida bastante equilibrada até aqui, forte marcação de ambas as equipes, nenhuma finalização até o momento. Segue 0x0.

9' Tigres tenta chega ao ataque, mas para na marcação Gaúcha.

7' D'Alessandro cobrou a falta, mas chutou mal e bateu na barreira, escanteio para o Internacional.

5' Falta boa para o Inter na entrada da área.

4' Gignac mandou o cruzamento para a área, mas ninguém do Tigres apareceu no ataque.

3' Tigres tenta chegar ao ataque, mas para na marcação colorada. Equipe mexicana quer o seu gol de qualquer maneira.

2' Valdívia tenta sair jogando, mas para na forte marcação mexicana.

1' Escanteio cobrado, Rodrigo Dourado tirou de qualquer maneira.

0' Tigres tenta atacar e já ganha escanteio.

Começa a partida! Rola a bola para Tigres x Internacional.

Ambas as equipes já estão no gramado aguardando o ínicio da partida.

Banco de reservas do Tigres: Enrique Palos, Antonio Briseño, Joffre Guerrón, Damián Álvarez, Iván estrada, Edgar Lugo e Manuel Viniegra.

Partida tem trio de arbitragem equatoriano: Carlos Vera, auxiliado por Carlos Herrera e Luis Vera.

Estádio Universitario de Monterrey já se encontra com casa cheia faltando 10 minutos para começar a partida.

Eduardo Sasha disse que está pronto para jogar pelo Internacional após a lesão: "Na primeira partida contra o Tigres, eu estava voltando. Contra o Goiás, eu joguei os 90 minutos e isso me ajudou. Posso garantir que estou pronto", disse.

Rafael Sóbis foi o mais aplaudido da equipe do Tigres na entrada ao gramado. Internacional recebeu vaias no aquecimento.

Jogadores do Tigres também estão aquecendo no gramado do Estádio Universitario.

Os jogadores do Internacional já estão no gramado do Estádio Universitario de Monterrey para realizar o trabalho de aquecimento.

Já o Tigres conta com três desfalques, o Nigeriano Uche por lesão e os meias Dueñas e Nilo que foram convocados para a Seleção Mexicana que disputa à Copa Ouro.

O técnico Diego Aguirre também é desfalque da equipe Gaúcha, o treinador está suspenso pela Conmebol e será substituido por Enrique Carrera, seu auxiliar técnico.

Eduardo Sasha que era a principal dúvida da partida, pois se recupera de uma lesão irá começar no banco de reservas. Paulão e Jorge Henrique não viajaram ao México, pois também estão voltando de lesões.

Dida, Anderson, Vitinho e Nilton foram cortados da relação da partida diante do Tigres.

Banco de reservas do Inter: Muriel, Alan Costa, Wellington, Nico Freitas, Alex, Eduardo Sasha e Rafael Moura.

Escalação do Internacional também confirmada pelo técnico Diego Aguirre: Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D'Alessandro e Valdívia; Lisandro López e Nilmar.

Escalção do Tigres já confirmada: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Juninho, José Rivas e José Torres; Arévalo Ríos, Guido Pizarro, Jürgen Damm e Javier Aquino; Rafael Sobis e André-Pierre Gignac

A equipe Brasileira treinou apenas uma vez no solo mexicano, o Inter chegou em Monterrey na noite da última terça-feira (21) e fez apenas o reconhecimento do gramado do estádio Universitario.

Alguns torcedores do Tigres já estão presentes no estádio universitario de Monterrey para apoiar a equipe Mexicana.

Vários torcedores já estão no espaço sunset no Beira-Rio para acompanhar a partida entre Tigres x Internacional pela semi-final da Copa Libertadores.

Neste momento, em Monterrey no México temos 36º C de temperatura, são 18h42 na cidade Mexicana. A previsão é que a partida inicie com cerca de 32º C e ventos à 27km/h.

O Tigres-MEX precisa vencer por 1 a 0 ou por pelo menos dois gols de diferença para ir à final, caso a partida encerre 2 a 1 para a equipe mexicana o jogo irá para os pênaltis.

Caso o Tigres se classifique à final da Libertadores, o River Plate irá disputar o mundial mesmo que não vença a competição. O motivo é uma regra da Conmebol que apenas equipes sul-americanas que conquistarem a libertadores irão disputar a competição internacional, como o Tigres é do México é uma equipe da América central.

Os portões do Estádio Universitario de Monterrey já estão abertos para os torcedores, falta 1h30 para a bola rolar e já tem movimentação dentro do estádio.

Já o Inter colocou um telão no estádio Beira-Rio em Porto Alegre para que seus torcedores possam assistir o jogo em casa, além da transmissão da partida o estádio vai receber um DJ e um espaço gourmet.

O Tigres espera casa cheia na partida de hoje, a equipe espera pelo menos 40 mil torcedores presente no Estádio Universitario de Monterrey para acompanhar a equipe.

A equipe do Intermacional terá todos os seus jogadores considerados titulares em campo nesta noite, Valdívia foi confirmado na equipe titular.

"Foi um bom começo, um bom jogo. É difícil manter aquele ritmo do início por muito tempo, mas sofremos um gol, e não queríamos tomar gols. Sabemos que é difícil, pois é um gol que vale dobrado.", disse Enrique Carrera, auxiliar técnico do Internacional.

Pré-jogo: Internacional enfrenta Tigres-MEX em busca de mais uma final de Libertadores

O goleiro do Tigres, Nahuel Guzmán disse esperar um jogo equilibado: "Eu projeto um jogo muito parelho, mas estamos muito animados para obter o resultado que precisamos, e o objetivo é chegar à final."

O atacante Rafael Sóbis, do Tigres já passou pelo Internacional e comentou sobre como é jogar contra o seu ex-clube: "A vaia faz parte, mas o xingamento, não. Me disseram algumas palavras feias, mas faz parte. Já joguei várias vezes contra o Inter, faço meu trabalho, o Tigres fez um grande jogo e eu me incluo nisso também. O que me interessava era sair vivo. Estamos vivos. Uma vitória por 1 a 0 nos coloca na próxima fase.", disse Sóbis.

Carlos Vera será o árbitro da partida Tigres x Inter, vem do Equador, tem 39 anos, é um árbitro com experiência, apitou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Já causou polêmicas na Sul-Americana de 2012, mas é um bom juiz.

A partida Tigres x Inter será realizada no Estádio Universitario de Monterrey, no México. O estádio tem capacidade para 43 mil torcedores e foi construído em 1967.

Fique de olho Tigres x Inter 2015: Rafael Sóbis, atacante do Tigres, aos 30 anos de idade o Brasileiro é peça importante no clube mexicano e vem se destacando com seus gols e assistências.

Fique de olho Tigres x Inter: Valdivia, meia do Internacional é o principal destaque da equipe aos 20 anos de idade. É o artilheiro do clube na temporada e já tem 5 gols na Libertadores, marcou um dos gols na vitória sobre o Tigres na partida de ida em Porto Alegre.

O Internacional entra em campo em busca de um empate para se classificar e o Tigres espera uma vitória por 1 a 0. A equipe que passar de fase enfrenta o River Plate da Argentina na grande final.

Na partida Internacional x Tigres de ida, o Internacional venceu o Tigres por 2 a 1 conquistando uma vantagem importante, a equipe pode empatar a partida que está classificada para a final da Libertadores.

O Tigres eliminou o Emelec para poder chegar à semi-final, já o Internacional eliminou o Santa Fé da Colômbia.

Já estamos na fase semi-final da Copa Libertadores da América de 2015, Tigres e Internacional irão disputar quem irá jogar a grande final da competição mais desejada da América.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Tigres x Internacional válido pela semifinal da Copa Libertadores da América 2015! Acompanhe esta grande partida conosco!