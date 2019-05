Pré-jogo: Internacional enfrenta Tigres-MEX em busca de mais uma final de Libertadores

Nesta quarta-feira (22), o Internacional encara o Tigres do México, às 22h, no Estádio Universitário de Monterrey, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América 2015. Após o jogo de ida ter acabado com vantagem colorada por 2 a 1, com gols de Valdívia e D'Alessandro, um empate coloca o Inter na decisão de mais uma competição. O Tigres, comandado pelo atacante brasileiro Rafael Sóbis, vai buscar uma vitória para chegar à sua primeira decisão do torneio.



Técnico uruguaio Diego Aguirre faz mistério, mas possui boas opções para escalar o Colorado diante dos 90 minutos que decidem o futuro rubro na Copa. Do outro lado, Ricardo Ferretti espera que as contratações do Tigres durante a interrupção da Libertadores surtam efeito. Quem passar do confronto entre Inter e Tigres enfrentará o River Plate, que ontem passou pelo Guarani do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco.

Com apoio da torcida, Tigres busca fazer história pelo futebol mexicano

Os felinos estão com grande expectativa nos arredores de Monterrey. A equipe da casa para o jogo de volta da semifinal é comandada por brasileiros dentro e à beira do gramado. O técnico da equipe é Ricardo Ferretti, nascido no Brasil, mas que há anos habita as terras do país da América do Norte. À vontade com os locais, ele busca a consagração do Tigres na história, já que jamais um clube da Concacaf e do México chegou ao título da Libertadores.



Entre os 11 iniciais, destaque para Rafael Sóbis, atacante ex-Internacional e Fluminense, homem da confiança do treinador e dos demais. Sóbis tem ampla experiência em Libertadores, estando presente nas conquistas coloradas de 2006 e 2010.



Já o goleiro da equipe, Nahuel Guzmán falou sobre sua expectativa para encarar a decisão: Eu projeto um jogo muito parelho, mas estamos muito animados para obter o resultado que precisamos, e o objetivo é chegar à final", disse.



O arqueiro também reconhece o Internacional como favorito a conquistar a tão sonhada vaga: "Inter vem como favorito, tem muita experiência neste campeonato, conseguiu a Copa algumas vezes, Estamos sempre tentando nos manter, estamos entre os quatro melhores e mesmo assim muitos não falam do Tigres. Isso, de alguma maneira, tem nos elevado até onde chegamos", afirmou o guarda-redes conhecido também como Patón.

A força dos mexicanos conta ainda com o atacante francês Andre Pierre Gignac, artilheiro na passagem pelo Olympique de Marselha e vice-artilheiro do último Campeonato Francês, e o meia Jürgen Damm, ex-Pachuca, ambos relacionados entre os titulares às vésperas. Ex-Botafogo, o volante uruguaio Arévalo Rios é outro nome conhecido para ficar de olho.

Inter com seus principais nomes para carimbar vaga e seguir pelo Tri da América

O Colorado passou por alguns apuros desde a classificação para a semifinal, após eliminar o Santa Fe nas quartas. Nomes importantes como D'Alessandro, Valdívia, goleiro Alisson, Juan, Nilmar e Eduardo Sasha passaram por lesão e desfalcaram a equipe pelo período de interrupção da Copa Libertadores e continuidade do Campeonato Brasileiro. Além disso, Aránguiz esteve com o Chile na disputa da Copa América. O resultado foi a decaída da equipe na tabela do nacional.



Mas, com o retorno dos principais nomes do grupo, o jogo de ida da semifinal traz vantagem ao Inter. O 2 a 1 dá direito ao empate em Monterrey para carimbar a vaga em mais uma final de Libertadores, a que pode ser a quarta do clube na busca pelo terceiro título.



Para o jogo, Aguirre esconde a escalação. Há dúvidas na zaga, entre Alan Costa e Ernando. Caso o segundo não seja utilizado na dupla de zagueiros, pode compor a lateral-esquerda no lugar do titular Geferson. Além disso, a frente tem a dúvida entre Valdívia e o argentino Lisandro López, ambos fundamentais na caminhada colorada no torneio.



Com as dúvidas "boas" na cabeça do treinador uruguaio, o Internacional vai em busca da classificação. Como disse o atacante Eduardo Sasha na segunda-feira, a equipe não pode ficar retrancada o tempo todo e tem condições de buscar o resultado que a favorece para ir à final.



Na noite desta terça-feira, o Colorado realizou o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Universitário de Monterrey, palco da partida. A provável escalação vermelha deve ter: Alisson; William, Juan, Ernando e Geferson; Dourado, Aránguiz, D'Alessandro, Valdívia e Sasha; Nilmar.