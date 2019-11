Resultado Santos x Sport na Copa do Brasil 2015 (3-1)

00:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (22). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:55 Com o resultado, o Santos disputará as oitavas de final da Copa do Brasil, com adversário ainda indefinido, pois acontecerá um sorteio. Já o Sport fará a primeira fase da Copa Sul-Americana com o Bahia.

50’ Fim de jogo! Santos vence Sport por 3 a 1 e garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Leão vai para a Copa Sul-Americana.

48’ Amarelo! Goleiro Vanderlei é punido por demorar para cobrar o tiro de meta.

47’ Uuuhhh! Geuvânio trabalha a bola pela esquerda e manda para Rafael Longuine, que chuta para fora, com perigo.

47’ Santos toca a bola no campo ofensivo para evitar pressão do Sport.

45’ Cinco minutos de acréscimos nesta etapa final.

42’ Amarelo! Elano recebe cartão por conta de reclamação.

42’ Sport começa uma pressão na busca pelo gol que, se acontecer, dará a classificação.

40’ Última alteração no Santos: Sai: Ricardo Oliveira. Entra: Nilson.

37’ Renato acerta outro belo lançamento, Ricardo Oliveira domina e tenta cruzar rasteiro, mas a defesa rubro-negra afasta.

36’ Régis tabela com Durval e a bola chega até André, mas a defesa consegue afastar, pois o atacante rubro-negro acabou escorregando.

34’ Amarelo! Rodrigo Mancha faz falta em Ricardo Oliveira e é mais um jogador que recebe amarelo.

30’ Perdeu! Elano cobra falta, a bola desvia e sobra para David Braz, que acaba perdendo um gol na pequena área.

28’ Amarelo! Renê faz falta em Geuvânio, na entrada da área, e recebe cartão amarelo. Lance pode ser perigoso.

26’ Uuuhhh! Diego Souza acerta grande passa para Régis, que ajeita para Wendel e o volante chuta com muito perigo.

23’ Modificação no Santos: Sai: Gabriel. Entra: Rafael Longuine.

21’ Última modificação no Sport: Sai: Rithely. Entra: Wendel.

19’ Uuuhhh! Diego Souza chute, de primeira, de fora da área e quase marca um golaço na Vila Belmiro.

18’ Alterações no Sport: Saem: Élber e Marlone. Entram: Régis e Samuel.

18’ Na trave! Geuvânio domina na direita, chuta para o gol, o goleiro leonino falha e a bola pega na trave, mas vai para fora.

16’ Técnico Eduardo Baptista chama o atacante Samuel e o meia-atacante Régis.

12’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Renato acerta belo lançamento, Ewerton Páscoa não consegue cortar, e Geuvânio toca na saída de Danilo Fernandes para delírio do torcedor alvinegro.

11’ Rithely recebe pelo meio e tenta chutar de longe, mas a bola vai para longe do gol.

8’ Diego Souza arranca da direita pelo meio e tenta lançar para Marlone, mas a defesa santista consegue afastar.

6’ Alteração no Santos: Sai: Marquinhos Gabriel. Entra: Elano.

3’ Amarelo! Ferrugem segura o atacante Geuvânio para evitar o contra-ataque e acaba recebendo cartão.

3’ Renê recebe lindo passe de Rithely, vai até a linha de fundo e cruza buscando André, mas a defesa alvinegra manda para escanteio.

0’ Começa o segundo tempo!

23:02 Santos também voltou e os 11 jogadores da etapa inicial foram mantidos.

23:00 Jogadores do Sport estão de volta para o gramado. Equipe não sofre alterações para a etapa final.

22:54 Marquinhos Gabriel, meia-atacante do Santos: “A bola desviou um pouco em mim no momento do gol do Sport, porque eu estava na frente dos outros jogadores”.

22:50 David Braz, zagueiro do Santos: “Precisamos manter a intensidade que tivemos no início do jogo. Eles acharam esse gol aí, com o desvio na barreira. Se voltar como no início, a gente consegue a classificação”.

46’ Fim do primeiro tempo! Santos vence o Sport 2 a 1 e, com esse resultado, decisão está indo para os pênaltis.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

43’ Diego Souza acerta lindo lançamento, Marlone domina e manda para Renê, que entra na área, mas é bem marcado e não consegue cruzar.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta com um chute forte e diminui para o Leão. Belo gol do camisa 87.

37’ Diego Souza arranca pelo meio e acaba sendo derrubado por Werley, que recebe cartão amarelo pelo lance.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Ricardo Oliveira recebe de Geuvânio, entra na área e cruza para Gabriel apenas tirar do alcance de Danilo Fernandes.

34’ Diego Souza recebe bom lançamento, ajeita de cabeça para André, mas o goleiro Vanderlei sai bem e faz a defesa.

33’ Sport melhorou no confronto e, agora, busca mais o ataque. Santos aposta nos contra-ataques, contudo, não obtém sucesso até o momento.

30’ André faz linda tabela com Rithely, a bola é tocada para Ferrugem, que vai até a linda de fundo, mas cruza na segunda trave e Victor Ferraz manda para escanteio.

27’ Amarelo! Ricardo Oliveira faz falta, reclama da marcação do árbitro e acaba sendo mais um jogador que recebe cartão amarelo por reclamação.

26’ Bola é lançada para Gabriel, mas Ferrugem aparece bem e afasta o perigo.

24’ Jogadores estão escorregando bastante neste primeiro tempo.

22’ Uuuhhh! Diego Souza recebe dentro da área depois de falha defensiva, mas escorrega no momento do chute, a bola pega no goleiro e vai para escanteio.

21’ Amarelo! O lateral-direito Victor Ferraz recebeu cartão amarelo por conta de reclamação.

19’ Sport, enfim, consegue organizar a marcação e começa a dificultar o toque de bola dos donos da casa.

16’ Élber recebe de Rithely e aciona André na grande área. O atacante rubro-negro tenta acertar um belo passe de calcanhar, mas a defesa santista afasta bem.

14’ Geuvânio recebe bom lançamento, avança pela direita e tenta cruzar rasteiro para Ricardo Oliveira, contudo, o volante Rithely manda para escanteio.

13’ Santos tenta chegar em contra-ataque, mas o cruzamento de Zeca acaba indo para fora.

10’ Élber tenta lançar Ferrugem, mas a defesa do Santos aparece bem e faz o corte com tranquilidade.

8’ Ricardo Oliveira recebe de Marquinhos Gabriel, vai até a entrada da área e tenta cruzar, mas a bola pega em Páscoa e vai para escanteio.

7’ Zeca recebe pela esquerda, coloca velocidade e cruza buscando Ricardo Oliveira, mas o meia-atacante Élber aparece bem e afasta o perigo.

6’ Falta! Rithely manda para Renê pelo meio e o jogador rubro-negro acaba sofrendo falta.

4’ Uuuhhh! Marquinhos Gabriel avança pela direita, a bola sobra para Gabriel que busca o ângulo de Danilo Fernandes e manda para fora.

2’ Detalhe no gol do Santos foi o apagão que sofreu a defesa rubro-negra. No passe de Zeca, os marcadores pernambucanos ficaram apenas olhando.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Zeca recebe pela esquerda, manda para área e Gabriel aproveita uma falha da defesa rubro-negra para tocar na saída de Danilo Fernandes.

0’ Começa! Bola rolando na Vila Belmiro para o confronto entre Santos e Sport, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

21:58 Tudo pronto! Dentro de instantes, a bola vai rolar na Vila Belmiro.

21:56 Hino nacional sendo executado no estádio da Vila Belmiro.

21:54 Santos e Sport estão no gramado do Vila Belmiro.

21:30 Atenção torcedor rubro-negro! Caso o Leão da Ilha do Retiro não passe pelo Santos nesta noite, pegará o Bahia na primeira fase da Copa Sul-Americana. Equipe tricolor garantiu vaga na competição internacional ao ser eliminada da Copa do Brasil pelo Paysandu.

21:28 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Vila Belmiro.

21:26 O Sport também conta com ausências de peso neste embate. O lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Matheus Ferraz não podem entrar em campo, pois já vestiram as camisas do Ceará e Boa Esporte, respectivamente, nesta competição.

21:24 O Santos tem um grande desfalque nesta noite. Trata-se do meia-atacante Lucas Lima, que já passou pelo Sport. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto de ida.

21:20 O volante Wendel, titular da cabeça de área ao lado de Rithely, fica no banco de reservas nesta noite por conta de um cansaço muscular.

21:17 Jogadores do Santos também estão no gramado da Vila Belmiro para realização do trabalho de aquecimento.

21:15 Goleiros do Santos (Vanderlei e Vladimir) estão no gramado da Vila Belmiro para realizar o trabalho de aquecimento.

21:14 Dorival Júnior terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Vladimir; Daniel Guedes, Leonardo, Caju, Leandrinho, Elano, Marquinhos, Lucas Otávio, Rafael Longuine, Serginho, Neto Berola e Nilson.

21:12 O técnico Dorival Júnior colocará a seguinte equipe em campo: Vanderlei; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca; Paulo Ricardo, Renato e Marquinhos Gabriel; Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio.

21:10 O Santos também está definido para o jogo ante os pernambucanos.

21:08 O banco do Leão da Ilha do Retiro será formado por: Luiz Carlos; Oswaldo, Ronaldo, Danilo, Wendel, Neto Moura, Régis, Samuel e Mike.

21:05 O Leão entrará em campo com: Danilo Fernandes; Ferrugem, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Élber, Diego Souza e Marlone; André.

21:00 Atenção torcedor do Sport! O Leão está escalado para o confronto de logo mais e a novidade no time é a entrada de Rodrigo Mancha na vaga de Wendel.

Já o Sport enfrentou a Chapecoense e também não conseguiu eliminar o confronto da volta, pois saiu de campo derrotado em Santa Catarina por 2 a 0 e venceu, pelo mesmo placar, na Ilha do Retiro. Assim, acabou seguindo na competição ao vencer os catarinenses nas penalidades.

O Santos na segunda fase enfrentou o Maringá. O time paulista ficou apenas no empate em 2 a 2 na partida de ida, enquanto na volta acabou batendo os adversários pelo placar mínimo, na Vila Belmiro.

O comando da partida desta noite estará vindo diretamente do Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique de Melo Salmazio será o responsável por apitar os 90 minutos de Santos e Sport. O mesmo terá como auxiliares Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

Estádio Urbano Caldeira, conhecido como Vila Belmiro, será o palco do confronto desta noite entre Santos e Sport, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar da torcida rubro-negra, em sua maioria, demonstrar o desejo de disputar a Copa Sul-Americana, o técnico Eduardo Baptista, juntamente com a diretoria, decidir não poupar jogadores para este confronto e o comandante leonino deixou claro que o time vai entrar em campo para buscar a classificação. “Não tem como entrar em campo pensando em outro resultado que não seja a vitória e por isso vamos com força máxima para o jogo”.

A vida do Santos não está na fácil na Série A, então, o técnico Dorival Júnior analisa este da Copa do Brasil confronto como primordial para uma melhora da equipe nesta temporada. “Os jogos na Vila Belmiro são muito importantes. O jogo da Copa do Brasil será muito importante para o nosso ano. Vamos buscar a classificação”.

Revelado pelo Santos junto com Neymar, André estará mais uma vez atuando na Vila Belmiro. O jogador mostrou felicidade em poder voltar a jogar no local, mas reiterou o desejo de fazer uma grande apresentação e classificar o Leão. “É um jogo especial. Poder voltar a jogar na Vila é marcante para mim. Tive o prazer de morar lá por um tempo. Tenho um carinho enorme pelo Santos, mas agora defendo o Sport e tomara que seja um jogo especial para o nosso time com uma vitória”.

Experiente, o meio-campista Renato fez vários elogios ao time do Sport e alertou seus companheiros de equipe pedindo paciência para chegar ao setor ofensivo no momento certo e ficar com a vaga. “Sabemos que o Sport é uma equipe veloz, que marca bem no meio e sai para o contra-ataque. A bola parada também é forte. Estamos acompanhando. Não temos de ter pressa, precisamos jogar com sabedoria. Acho que temos de ter essa atenção, saber o momento certo de ir ao ataque e trabalhar a bola. Vamos ter 90 minutos para fazermos um gol. Temos de ter paciência”.

FIQUE DE OLHO Santos x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca pela classificação na competição.

FIQUE DE OLHO Santos x Sport: Ricardo Oliveira, atacante do Santos, é a principal referência do time alvinegro, que conta, como e costume, com vários garotos em seu elenco. O jogador, com um poderio de finalização enorme, pode ser fundamental neste confronto.

Na Vila Belmiro, a última vez que Santos e Sport estiveram duelando foi no dia 31 de maio deste ano. O confronto, válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acabou ficando no empate por 2 a 2, com o tento rubro-negro acontecendo nos últimos minutos. Os gols do Peixe foram anotados por Robinho e Werley, enquanto Joelinton e Samuel Xavier balançaram as redes em favor do escrete pernambucano.

Santos e Sport já estiveram frente a frente em 34 oportunidades. O time paulista leva uma boa vantagem ante os pernambucanos. O Peixe saiu de campo comemorando em 15 jogos, enquanto o Leão da Ilha do Retiro triunfou em nove confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em dez embates.

Um dos modelos de campeonato com o critério de classificação mais sólido no futebol nacional é o da Copa do Brasil. O gol fora de casa, como sempre, vale como desempate. Neste caso, o Santos entra em campo precisando de uma vitória pelo placar mínimo para ficar com a vaga, enquanto o Sport garante a classificação com um empate. Caso o embate termine com um novo 2 a 1, a vaga será definida nos pênaltis.

Santos e Sport estiveram frente a frente para fazer o confronto de ida no dia 20 de maio. Na ocasião, os dois times se enfrentaram no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Contando com uma boa apresentação, principalmente do meia-atacante Régis, o Leão saiu de campo com a vitória por 2 a 1. Os gols do rubro-negro pernambucano foram marcados por foram marcados por Régis e Renê, enquanto Lucas Lima descontou para o alvinegro paulista.

Boa noite leitor que navega na Vavel Brasil! Acompanhe agora Santos x Sport, partida de volta válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h00, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.