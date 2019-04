Apelo da torcida e conversas com diretoria deixam atacante Jonathas próximo do Corinthians

O centroavante brasileiro Jonathas é o protagonista da vez de mais uma novela no Corinthians. Após boa temporada no Elche, da Espanha, o jogador teve seu contrato rescindido, após meses de salários não pagos pela diretoria do clube espanhol e está livre para acertar com outro time.

Ventilado como alvo no Timão, várias situações aumentam a expectativa de que o jogador possa atuar no alvinegro para o restante da temporada. Conversas com a diretoria são mantidas diariamente e Jonathas já tem as bases acertadas com o clube paulista. Inclusive, seu nome já está vinculado à um time de Santa Catarina, como forma de facilitar sua ida ao Corinthians.

O atacante de 26 anos e que tem passagens por Cruzeiro e Ipatinga, aqui no Brasil, marcou 14 gols pelo Elche e ficou acima de nomes famosos na Liga Espanhola, como James Rodriguez e Bacca. O que pode atrapalhar sua vinda são possíveis interesses de clubes europeus, como Sevilla e Napoli. Atualmente, o Corinthians passa por dificuldades financeiras, mas precisa de um atacante, já que a carência do time por um fazedor de gols não foi preenchida, após a saída de Paolo Guerrero.

Nas redes sociais, Jonathas tem mostrado interesse em voltar o Brasil. Mensagens do atacante são vistas em fotos de jogadores do Timão e até um desejo seu em jogar na Arena Corinthians. Por outro lado, a Fiel tem invadido para deixar mensagens calorosas e convidando o jogador a atuar com a camisa preta e branca. Na Espanha, o jogador é conhecido como o "novo Diego Costa", pelo seu porte físico, estilo de jogo e faro de gol. Sua fama aumentou muito e isso o deixa monitorado por todo o Velho Continente.

A novela promete ter um fim até nesta sexta-feira. A janela brasileira para contratações se aproxima do fim e a concorrência européia pode, novamente, tirar um jogador próximo do Corinthians. Em recente entrevista, Andrés comentou que espera encerrar as negociações ainda esta semana.