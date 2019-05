Lateral-direito Vitor aprimora parte física e espera ficar à disposição no Santa Cruz

Regularizado nesta quarta-feira (22), o lateral-direito Vitor, de 32 anos, não enfrentará o Criciúma, no próximo sábado (25), por não estar em plenas condições físicas. O jogador chega ao Tricolor com a tarefa de pôr fim a instabilidade no setor, que já contou com Moisés, Nininho, Bileu e Bruninho.

Em fase de aprimoramento físico - ficou cerca de 20 dias sem treinar -, o lateral deve ficar com a vaga assim que estiver em plenas condições. Experiente, Vitor declarou que a expectativa é de ajudar e fazer um grande campeonato, afirmando que a equipe tem condições de brigar pelo acesso. Também negou o rótulo de "salvador da pátria" e foi humilde em suas decarações, negando, inclusive, o posto de titular absoluto. "Eu sou um cara trabalhador, que busco meu o espaço. Mas não quer dizer que eu vou chegar e começar já a jogar. Tenho que mostrar nos treinamentos que mereço uma oportunidade. Venho me dedicando e trabalhando forte, para agarrar esta chance que estou recebendo aqui no Santa Cruz", afirmou.

Quanto a futura parceria com Grafite, o atleta falou com entusiasmo e elogiou o centroavante. "Acho que nem precisa conversar. Tem jogar a bola lá para ele e pronto. Todo mundo gosta de um cara feito ele de referência na área para segurar a bola, segurar os zagueiros. Dá um peso maior nos adversários", declarou.

Ainda no setor defensivo, a má notícia fica por conta da lesão do goleiro Fred, por causa de dores no joelho. Com o veto, Bruno, que não vinha sendo relacionado desde o Campeonato Pernambucano, fica com a vaga no banco de reservas.

O médico do Santa Cruz, Wilton Bezerra, afirmou que ainda não há um diagnóstico preciso sobre a lesão e solicitou um exame de imagem pra saber o grau do problema, pois o joelho do goleiro está muito inchado.