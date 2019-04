Em noite de Gabriel, Santos elimina Sport na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (22) o Santos recebeu o Sport na Vila Belmiro e venceu os pernambucanos por 3 a 1, avançando às oitavas-de-final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o Peixe conseguiu reverter o resultado com dois gols de Gabriel e um de Geuvânio.

Foi um reencontro de ambas as partes, no Sport jogam Durval, André, Ewerthon Páscoa e Rodrigo Mancha, todos com passagem pelo Santos, sendo que os dois primeiros tiveram passagens mais marcantes, conquistando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2010, justamente sob a tutela de Dorival Júnior. Lucas Lima, hoje no Santos, também atuou pelo Sport em 2013.

Com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos estará no Pote B e aguarda a realização do sorteio que definirá os confrontos, que está marcado para acontecer no dia 4 de agosto, na sede da CBF.

Primeiro tempo alucinante e ofensivo

A partida começou como gostariam os santistas, com um gol precoce, porém nem o mais otimista apostava que o peixe abriria o placar logo aos dois minutos de jogo, justamente com Gabriel, que completava 100 jogos com a camisa alvinegra, o atacante de 19 anos aproveitou o ótimo cruzamento de Zeca e tirou o zero do placar na Vila Belmiro. Na sequência o Santos continuou pressionando o Sport, que não conseguia sair para o jogo, em uma bola espirrada na área, Lucas Lima finalizou por cima do gol.

O ritmo santista era característico da Vila Belmiro com o ataque bem espaçado e jogadas de alta velocidade pelas laterais, enquanto o Sport tentava equilibrar as ações com passes longos para surpreender a defesa santista. Na metade da primeira etapa o Leão teve sua primeira chance real de gol, em falha do zagueiro Werley, Diego Souza bateu por cima do gol e dava a entender que os pernambucanos iriam reagir no jogo.

Depois do jogo estar mais equilibrado, as oportunidades ficaram mais escassas, e mostrando oportunismo, após receber bola na entrada da área, Ricardo Oliveira cruzou bola rasteira para Gabriel fazer o seu segundo gol no jogo aos 34 minutos. Pouco mais de cinco minutos depois foi a vez do Sport comemorar, em cobrança de falta na intermediária, Diego Souza bateu e contou com desvio na barreira para enganar o goleiro e recolocar o Leão na briga pela vaga.

Ritmo diminui e Santos sela classificação

A segunda etapa começou menos intensa, com a bola ficando muito mais no meio de campo. Como o placar levava a decisão aos pênaltis, as equipes optaram por agir com cautela e não se expor demais. Diego Souza comandava o meio campo do Sport que parecia incomodar bem mais o Santos buscando o empate, quando aos 12 minutos da etapa final, Geuvânio aproveitou belo lançamento de Renato e falha da defesa rubro-negra para ampliar para o Peixe.

Sem contar com a possiblidade de pênaltis, a equipe de Eduardo Baptista se viu obrigada a subir para o ataque e Diego Souza novamente acertou bom chute de fora da área para quase diminuir a vantagem. Mais tarde o volante Wendel recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol.

O Sport ainda tentou reagir, mas pareceu satisfeito, já que mesmo eliminado da Copa do Brasil, estaria classificado para a Sul-Americana, o que tornou o jogo menos movimentado e garantiu o triunfo alvinegro.