Resultado Chapecoense x Fluminense no Brasileirão 2015 (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Chapecoense e Fluminense. Até a próxima!

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Internacional, no Beira-rio, domingo (2), às 16h. No sábado (1º), o Fluminense recebe o Grêmio em casa, às 18h30.

Em jogo recheado de lances polêmicos, a Chapecoense derrota o Fluminense por 2 a 1 na Arena Condá. Bruno Rangel, duas vezes, e Edson, marcaram os gols da partida. Com o resultado, o time catarinense permanece na nona posição com 22 pontos. Já o Flu, desce para quinto e sai do G-4.

49' Final de jogo!

48' Fluminense vai com tudo para o campo de ataque em busca do empate

46' Cartão amarelo para Wagner! (Chapecoense)

45' Vamos até 49'

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!! BRUNO RANGEL!! Atacante cobra bem e recoloca a Chape na frente.

43' Cartão amarelo para Antônio Carlos! (Fluminense)

42' PÊNALTI! Antônio Carlos derruba Bruno Rangel dentro da área.

39' Substituição no Fluminense! Sai: Osvaldo; Entra: Lucas Gomes.

38' Hyoran cobra falta na área do Fluminense, mas Bruno Silva estava impedido

36' Bruno Silva sobe para afastar e quase marca contra.

35' Hyoran arrisca de fora, mas bola sai fraca e sem dificuldades para Cavalieri.

33' Marcos Junior cai e jogador da Chape coloca a bola para fora.

32' Substituição na Chapecoense! Sai: Cleber Santana; Entra: Hyoran

30' Cartão amarelo para Edson! (Fluminense)

28' Jean cobra falta e bola sai sem perigo.

26' Marcos Júnior é derrubado na entrada da área.

24' Substituição no Fluminense! Sai: Wellington Silva; Entra: Renato.

22' O Fluminense parece não ter sentido a saída do seu capitão Fred e sufoca a Chape.

21' Breno Lopes bate de fora da área e bola explode na defesa.

20' Marcos Júnior recebe na área e toca para Osvaldo, quedevolve para o camisa 35 e bate forte da entrada da pequena área. Bola desvia em Elicarlos.

19' Substituição na Chapecoense! Sai: Ananias; Entra: Wagner.

19' Substituição na Chapecoense! Sai: Tiago Luís; Entra: Maranhão

16' O Fluminense, neste momento, pressiona a Chapecoense.

15' Marcos Júnior domina no peito e bate rasteiro para ótima defesa de Danilo

14' Substituição no Fluminense! Sai: Fred; Entra: Magno Alves.

13' Fred sente a virilha e pede pra sair.

11' Scarpa cruza da esquerda, mas bola sai forte demais e sai.

10' Osvaldo faz boa jogada pela direita de ataque do Fluminense e cruza. Danilo sai bem do gol e defende.

7' Osvaldo cobra escanteio e a zaga de Chapecoense afasta o perigo.

5' Osvaldo tenta o cruzamento e a bola bate na defesa.

3' Segundo tempo começa morno, até aqui.

2' Tudo bem com o volante. Bola volta a rolar.

2' Edson sobe para cabecear com Neto e sente no gramado.

1' Chapecoense e Fluminense voltam sem alterações para a etapa final.

0' Começa o segundo tempo!

Equipes já em campo para o começo do segundo tempo.

Com primeiro tempo bastante movimentado, Chapecoense e Fluminense vão empatando em 1 a 1 na Arena Condá. Bruno Rangel marcou para os mandantes, enquanto Edson deixou tudo igual. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' Fim do primeiro tempo!

46' Cartão amarelo para Jean! (Fluminense)

44' Jogo ficou morno nesse final. Equipes esperam o término do primeiro tempo.

42' Fred e Vilson se desentendem no campo de ataque. Zagueiro ficou caído no gramado.

41' Cartão amarelo para Cleber Santana! (Chapecoense)

38' Jogo ficou truncado após esse lance.

36' Não se sabe se ele acusou impedimento de Fred ou toque de mão de Marcos Júnior. Lance confuso.

35' LANCE POLÊMICO! Após cruzamento da esquerda, bola passa pelo Fred e Marcos Jr marca de cabeça. Porém, o árbitro depois anulou alegando gol irregular do atacante.

34' Cléber Santana cruza e defesa afasta.

32' Após cruzamento na área, Breno Lopes afasta, de forma estranha, para a lateral.

30' Bruno Rangel é o artilheiro da Chape neste Brasileirão com quatro gols marcados.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! EDSON!! Volante arrisca da entrada da área e empata logo a partida!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!! BRUNO RANGEL!! Atacante recebe de Elicarlos dentro da área e manda pro gol!!

24' Chapecoense e Fluminense erraram 11 passes até aqui.

22' Fred avança e arrisca de muito longe. Bola passa longe do gol.

21' Jean lança Scarpa na esquerda, mas passe sai forte demais.

20' Posse de bola: Chepecoense 51% x 49% Fluminense

18' Osvaldo cobra falta na área, mas manda nas mãos de Danilo

16' Apodi cruza para Bruno Rangel, que, na pequena área, não alcança.

15' Chapecoense e Fluminense começam a tocar mais a bola e não criam muitas oportunidades.

13' Torcedores da Chapecoense pegam bastante no pé do atacante Fred.

12' Fred tenta o passe para Wellington Silva na ponta direita, mas a bola sai.

10' Público na Arena Condá melhorou consideravelmente.

9' Bruno Rangel recebe sozinho na área, gira, e chuta a direita de Cavalieri.

8' Fred comete falta no campo de ataque.

6' Fred lança Scarpa na pequena área, mas o meia não alcança a bola.

4' Ananias recebe na área, limpa, mas é desarmado por Breno Lopes.

3' Partida começou movimentada em Chapecó!

2' Gustavo Scarpa arrisca o chute de fora da área e o goleiro espalma.

1' Após bom lançamento de Gustavo Scarpa, Antônio Carlos tenta de cabeça e a bola passa perto.

0' Começa o jogo!

Chapecoense e Fluminense já em campo. Tudo pronto para a bola rolar!

Equipes daqui a pouco entram no gramado. Fique conosco!

Fluminense também escalado! Cavalieri, W. Silva, Gum, A. Carlos e B. Lopes; Edson, Jean, M. Junior e G. Scarpa; Osvaldo e Fred.

Chapecoense escalado! Danilo, Apodi, Vilson, Neto, Dener, Elicarlos, Bruno Silva, Cleber Santana, Tiago Luís, Bruno Rangel e Ananias

Pré-jogo: Chapecoense recebe embalado Fluminense buscando reabilitação no Brasileirão

O estádio da Arena Condá será o palco da partida entre Chapecoense x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Após passar em branco no clássico contra o Vasco, o camisa 9 almeja balançar novamente as redes. Ele tem cinco gols no Brasileirão. (Foto: Divulgação/Fluminense)

FIQUE DE OLHO: Bruno Rangel, atacante da Chapecoense. Ele é o artilheiro da equipe com três gols marcados no Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/Chapecoense)

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 3º Fluminense 27 15 9º Chapecoense 19 15

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Chapecoense x Fluminense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!