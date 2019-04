Criciúma e Santa Cruz empatam sem gols e se complicam na Série B

Partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. Público: 4.471. Renda: R$ 56.017,00.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. Público: 4.471. Renda: R$ 56.017,00.

Na tarde deste sábado (25), o Criciúma recebeu o Santa Cruz no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, para fazer um confronto fundamental na busca pela parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram um confronto equilibrado, com algumas boas oportunidades, no entanto, não souberam caprichar nas finalizações e não passaram de um sonolento empate sem gols.



Com o resultado desta tarde, o Criciúma fica na décima colocação, com 19 pontos. A pontuação é a mesma do Santa Cruz que, por conta dos critérios de desempate, ocupa a nona posição. Os dois escretes ainda podem ser alcançados com o complemento da rodada, pois o Oeste pode chegar aos 19 pontos e tem o mesmo número de vitórias.

Os próximos compromissos de Criciúma e Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro serão na terça-feira (28). O time catarinense vai entrar em campo, às 21h50, para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Santa Cruz fará, às 19h30, um clássico nordestino com o Bahia, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

Santa Cruz é superior, mas não aproveita chances e etapa fica no empate

O confronto começou com os dois times se estudando bastante. O Criciúma, como já era esperado tinha a posse da bola, enquanto o tricolor do Arruda tentava fechar bem os espaços para pegar a defesa adversárias desprotegida. O duelo foi tomado pela lentidão nos primeiros 20 minutos, assim, poucas oportunidades de gols eram criadas, facilitando assim o trabalho dos goleiros.

Os pernambucanos, com o passar do tempo, foram ficando mais solto e tendo uma presença maior no setor ofensivo. A primeira boa oportunidade surgiu, quando Lelê colocou velocidade deixou a marcação para trás, mas falhou no momento de passar a bola para Renatinho, que apareceu livre pela esquerda. Na jogada seguintes, os tricolores fizeram um tento, contudo, o bandeira assinalou impedimento do atacante Anderson Aquino.

A equipe Coral teve uma ótima oportunidade de abrir o placar aos 31 minutos, quando Bileu avançou pela direita e cruzou para área. Renatinho recebeu livre, mas demorou para finalizar e o zagueiro Adalberto apareceu de surpresa e cortou bem. O Santa Cruz passou a dominar o confronto e as chegadas do Tigre, com efetividade, ao ataque eram inexistentes. Assim, o tento estava mais perto de sair em favor do Mais Querido.

Mesmo com a superioridade, os tricolores não conseguiram obrigar o goleiro Luiz a fazer grande intervenção. Tiago Cardoso foi outro com vida tranquila. Desta maneira, a etapa inicial ficou mesmo no 0 a 0.

Criciúma volta melhor, Santa perde poder ofensivo e rede não balança

Para o segundo tempo, os dois técnicos resolveram manter os mesmos jogadores da etapa inicial. Com a bola rolando, o Santa Cruz foi quem teve a primeira boa oportunidade. Ainda com dois minutos, Daniel Costa aproveitou uma bola que sobrou na entrada da área e chutou forte para fora. A resposta catarinense veio através de ótimo passe de Paulinho para Natan, que saiu na cara do gol, mas foi travado no momento do chute.

O Santa Cruz não conseguiu manter o ímpeto ofensivo durante a segunda etapa e o Criciúma passou a ter uma presença mais constante no setor de ataque. Assim, o técnico Marcelo Martelotte resolveu fazer a primeira modificação. Ele tirou o meia-atacante Daniel Costa e promoveu a entrada do atacante Luisinho. Já o comandante Petkovic acionou o atacante Maurinho na vaga de Lucca.

Os donos da casa perderam o pouco do ritmo, mas ficaram em grande parte da etapa com a posse da bola. Aos 28 minutos o time catarinense voltou a chegar com perigo. Em boa jogada pela direita, Maicon Silva limpou a marcação tricolor e cruzou rasteiro para a pequena. Tiago Cardoso deu rebote e Maurinho tentou finalizar, mas acabou sendo travado pela forte marcação Coral.

Tiago Cardoso evitou o gol do Tigre aos 34 minutos, quando Paulinho acertou um lindo lançamento para Maurinho. O atacante entrou na área e tocou buscando encobrir o goleiro pernambucano, que deu dois passos para trás e tirou bem. Com os ataques em tarde infeliz, o resultado do confronto não poderia ser diferente. Desta maneira, pernambucanos e catarinenses não passaram de um 0 a 0.