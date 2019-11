Resultado Grêmio x Sport no Brasileirão 2015 (1-1)

Encerramos aqui nossa transmissão. Obrigado a você que nos acompanhou! Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor do Brasileirão e de outas competições. Um ótimo domingo e até a próxima!

O Grêmio e o Sport terminam o sábado no G-4, ultrapassando provisioriamente o Fluminense, mas o Tricolor pode cair até para o 7º posto, em caso de empate ou vitória do Flu neste domingo, além de Palmeiras e São Paulo também jogarem podendo passá-lo. Tricolor soma 26 pontos e o rubro-negro pernambucano fica com 27.

"Achamos um gol, foi um resultado bom. É importante estar pontuando sempre. Acho que está na hora de vencermos fora, mas pontuar fora já ajuda no campeonato", Danilo Fernandes, goleiro e melhor em campo.

"Goleiro deles foi o melhor em campo, disparado. Mas estamos de parabéns também", afirma o volante Maicon, capitão do Grêmio.

49' FIM DE JOGO! Aplausos na Arena pelo bom jogo: Grêmio 1-1 Sport

48' MILAGRE DE DANILO FERNANDES! Espalmou chute de Luan!

47' NÃO CHEGA FERNANDINHO! Bola passa na boca do gol e ele não consegue completar direito. Tiro de meta.

46' Iremos aos 49 minutos da etapa final.

45' Está expulso o técnico Roger Machado por reclamação do lance.

44' OPA! Fernandinho derrubado por Samuel, mas o juiz ignora!

43' Cobrança de Fernandinho em escanteio, Walace subiu e mandou pra fora. Tiro de meta.

42' ESPALMA DANILO FERNANDES! Incrível parada em cabeçada de Braian Rodríguez!

40' Maxi Rodríguez tenta de pé direito, o chute sai fraco e Danilo Fernandes defende fácil.

39' Escanteio cobrado por Maxi, Durval tirou.

38' Escanteio para o Grêmio em jogada de Luan. Matheus Ferraz bota pra trás em corner.

37' IMPEDIDO! Luan cruza, Braian disputa com o goleiro, mas há impedimento na jogada.

36' Braian luta pela posse, a bola espirra e sobra para Danilo Fernandes.

35' Troca no Grêmio: sai Pedro Rocha, entra Braian Rodríguez. Última do Tricolor.

Troca no Sport: sai Diego Souza, entra Samuel.



33' Escanteio para o Sport.

Troca no Grêmio: sai Giuliano, entra Fernandinho.

32' IMPEDIDO! Galhardo recebia de Maxi, mas estava à frente.

31' Maxi Rodríguez tenta o drible, força a passagem e é desarmado.

29' Fernandinho é a próxima troca de Roger.

28' ESPALMA DANILO FERNANDES! Hermes arriscou de fora, Danilo espalmou. Na sequência, há escanteio.

27' Público total: 33.437. Renda: R$ 1.134.524,00.

27' Pedro Rocha não consegue dominar a bola e tem lateral pro Sport.

25' Falta para o Grêmio e Maxi Rodríguez cobrou mal, direto pra fora.

24' Troca no Sport: Sai André, entra Régis.

23' Troca no Grêmio: Sai Douglas, entra Maxi Rodríguez.

22' PRA FORAAA! Douglas recebe, toca atrás para Galhardo, que enche o pé e manda pra fora, por cima.

22' Maxi Rodríguez vai reestrear pelo Grêmio. Não atuou ainda desde a volta da Universidad.

21' Samuel Xavier tromba com Pedro Rocha e ganha na boa, segue o jogo.

20' Marlone tentava e Thyere tirou.

Cruzamento, erro do goleiro Tiago e Diego Souza completou para as redes. Empata o Sport: 1 a 1.

17' GOOOOOOOOOL DO SPOOOORT! DIEGO SOUZA!

15' Wendel arrisca de longe, a bola vai distante da meta. Companheiros não gostaram.

14' Cobertura novamente de Erazo, que coloca para escanteio. Danilo cobra.

13' Diego Souza escora de cabeça para Élber e Erazo chega para cortar.

11' Giuliano cruza, Pedro Rocha não domina e a bola sai na sequência do lance. Posse pro Sport.

9' DANILO FERNANDES! Douglas encontra Pedro Rocha, a bola desvia e o goleirão tá lá para defender.

8' Wendel coloca novamente para escanteio, agora pelo outro lado.

7' Galhardo tenta o cruzamento e Danilo prensa a bola em escanteio.

6' SEGURA THIAGO! Chegada do Sport e o goleiro agarrou a finalização do rubro-negro.

5' DE NOVO, PEDRO ROCHA?! Impedimento ao receber de Luan. Terceiro dele na partida.

5' Durval erra o passe no meio de campo. Lateral para o Grêmio.

3' Falta para o Sport em seu campo de defesa. Thyere cometeu.

1' Sport tocando a bola na Arena.

0' BOLA ROLA NO SEGUNDO TEMPO!

Troca o Sport: Entra Elber, sai Rodrigo Mancha.

"Produzimos bastante, controlamos o jogo. Fizemos o gol por merecimento. Agora é fazer a manutenção", afirma o técnico Roger Machado.

Por outro ângulo, o gol de Pedro Rocha no finalzinho da etapa inicial: https://vine.co/v/egw7eJX1We0

Golaço de Pedro Rocha no primeiro tempo, para abrir o placar na Arena: https://vine.co/v/egw7a6t6H6v

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1-0 Sport

GOLAÇO! Pedro Rocha recebe de Luan, dribla entre as pernas de Danilo e chuta de pé direito, consciente, tirando do goleiro Danilo Fernandes! 1 a 0 para o Tricolor!

45' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! PEDRO ROCHA!

44' Pedro Rocha dribla dois, cai na área e o árbitro manda seguir!

43' SALVA DANILO! Pedro Rocha tenta driblá-lo e melhor para o arqueiro dos pernambucanos.

41' PERDEU O GRÊMIO! Luan finaliza, Danilo Fernandes espalma e, no rebote, Giuliano não consegue concluir.

41' AFASTA MATHEUS FERRAZ! Jogada de Pedro Rocha e o zagueirão desmanchou.

40' Douglas deu o porta-luz e Xavier foi mais esperto para ficar com a bola na tentativa de contra-golpe gremista.

39' Matheus Ferraz bloqueia cruzamento de Hermes e tem escanteio ao Grêmio.

38' Maicon erra o bote, Sport ataca e Erazo antecipa, desarmando André.

36' IMPEDIDO! Luan tenta Pedro Rocha e o bandeira paralisou a jogada.

34' Lateral na área do Grêmio, Tiago e Thyere se atrapalham e tem escanteio para o Sport.

33' Douglas encontra Pedro Rocha e Xavier consegue tirar para escanteio.

32' Bola ronda a meta defendida por Danilo Fernandes e o goleiro espalma a redonda que sobraria para Galhardo. Rodrigo Mancha termina de afastar

31' Falta sobre Luan, do Grêmio.

28' Cruzamento fechado do Grêmio e Danilo Fernandes, esperto, segura!

27' Erazo cabeceia mal, a bola desvia em Rodrigo Mancha e sobra para o goleiro Tiago.

26' Giuliano tenta devolução para Douglas e Matheus Ferraz corta pelo rubro-negro de laranja.

23' André cabeceia pra fora em cruzamento de Marlone! Insistiram pelo Sport.

23' Marlone e André tentam a jogada e Marcelo Hermes recupera para os mandantes.

21' Mais um impedimento de Pedro Rocha, terceiro do Grêmio no jogo.

19' Danilo tenta Diego Souza e a defesa do Grêmio corta.

17' Diego Souza derruba Galhardo pela direita. Falta boa.

16' Diego Souza sente o tornozelo e é atendido.

14' PRA FORAAAA! Outra vez Luan quem arrisca e a bola se perde muito próxima da meta.

13' NA TRAVEEEEEEE! Luan recebeu de Pedro Rocha, chutou rasteiro e carimbou o poste de Danilo Fernandes, após boa troca de passes.

11' Erro na saída do Sport, Giuliano perdeu tempo e Rithely o desarmou. Chegada do Grêmio!

10' Pedro Rocha cruza na marca do pênalti e Durval afasta.

7' Pedro Rocha é flagrado em impedimento na tentativa de resposta tricolor.

5' Lançamento de Rithely para Marlone e a bola correu demais, saindo em tiro de meta ao Grêmio.

4' Tentativa do Grêmio em levantamento de Douglas e a defesa tirou.

2' Diego Souza chega no fundo de campo e o árbitro sinaliza toque de mão do meia do Sport.

1' Cruzamento de Giuliano no segundo pau e Danilo Fernandes fez a defesa tranquilamente.

1' Matheus Ferraz afasta a primeira chegada do Grêmio.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA! Grêmio 0x0 Sport

19:30 Partida vai atrasar alguns instantes.

19:26 Hino nacional brasileiro já executado. Vamos juntos com a VAVEL Brasil!

19:24 Grêmio de vestes tricolores, Sport Recife de laranja.

19:22 Daqui a pouco as equipes no gramado. Capitão Maicon puxa a fila do Grêmio.

19:18 Atlético-PR abre o placar sobre o Avaí, na Ressacada, com gol de Marcos Guilherme. 42 do primeiro tempo nesta partida.

19:10 Presidente Romildo Bolzan espera definições da Sul-Minas já em setembro.

19:05 "Copa Sul-Minas é um projeto arrojado, um projeto muito intenso. Acho uma proposta ambiciosa. Vamos inovar, ter lucro e rendimento técnico. Se o saldo for positivo, o Grêmio está dentro. O Grêmio quer jogar. É uma preliminar para o Campeonato Brasileiro", fala Romildo Bolzan sobre a possível volta da competição no calendário de 2016.

19:00 "Grêmio vai buscar um quinto zagueiro para a sequência", afirma o presidente gremista, Romildo Bolzan.

18:45 Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Gabriel Silva, Lucas Ramon, Junior, Edinho, William Schuster, Maxi Rodríguez, Everton, Fernandinho, Vitinho e Braian Rodríguez.

18:42 GRÊMIO CONFIRMADO: Tiago; Galhardo, Erazo, Thyere e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Pedro Rocha. Técnico: Roger Machado.

18:40 Banco do Sport: Luiz Carlos, Ewerton Páscoa, Ferrugem, Ronaldo, Neto Moura, Régis, Élber, Mike e Samuel.

18:38 SPORT CONFIRMADO: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Danilo; Wendel, Rithely, Rodrigo Mancha, Diego Souza e Marlone; André. Técnico: Eduardo Baptista.

18:34 Bola já rolando para Avaí e Atlético-PR. Time catarinense ainda busca vencer a primeira em casa.

18:27 Em seguida, confirmamos as escalações feitas por Roger Machado e Eduardo Baptista.

18:25 Tricolores e rubro-negros almejam o topo da tabela. Sport com 27 pontos, Grêmio com 26.

18:25 Administração da Arena fala em cerca de 35 mil torcedores para o confronto.

18:20 Grêmio e Sport já na Arena para o jogo de logo mais.

Expectativa é de grande público na Arena do Grêmio esta noite. Ingressos da arquibancada Norte, conhecida por abrigar a Geral e a Torcida Jovem, estão esgotados.

Danilo Fernandes vem substituindo o goleiro ídolo do Sport, Magrão, que se recupera de lesão. Hoje, Grêmio e Sport com seus goleiros que vem ganhando confiança ao longo da temporada, já que Marcelo Grohe, suspenso, dá lugar a Tiago.

Rafael Thyere estreia no time titular gremista. Foi chamado para formar a dupla de zaga com Erazo, já que o Grêmio não conta mais com Rhodolfo e Geromel está suspenso. Roger pediu para ele manter a simplicidade e o bom desempenho dos treinos.

Com isso, Grêmio e Sport reforçam seus ataques para a sequência do Brasileirão. Hernane pelos rubro-negros, Bobô pelos tricolores.

Conta oficial do Grêmio no Twitter confirma a contratação do atacante Bobô. Presidente Romildo Bolzan já havia confirmado o acerto na noite de ontem.

No último jogo entre as equipes, o Tricolor venceu por 2 a 0, na Arena, em 8 de outubro de 2014. Alán Ruiz e Dudu marcaram os tentos para os gaúchos. Confira:



Em casa, o Grêmio soma apenas uma derrota para o Sport ao longo da história e não foi pelo Brasileirão.

Números do confronto: 37 jogos, com 21 vitórias do Grêmio, 10 empates e 6 vitórias do Sport Recife.

O Grêmio apresenta problemas na zaga para encarar o rubro-negro nordestino. O goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromel estão suspensos. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira está voltando de lesão e ainda não farda. Os respectivos substitutos são o goleiro Tiago, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral Marcelo Hermes.

Para o banco de reservas, o técnico do Sport, Eduardo Baptista relaciona o nome de Hernane, confirmado no Boletim Informativo Diário da CBF. A ansiedade para contar com o Brocador era grande por parte dos pernambucanos, que estão desfalcados de Maikon Leite.

Confira o pré-jogo da VAVEL Brasil para a partida Grêmio x Sport.

Arbitragem: Pericles Bassols, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Dibert Pedrosa. É um trio carioca para comandar a disputa entre Grêmio e Sport.

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Sport, válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2015. O recente estádio foi inaugurado em dezembro de 2012, no amistoso entre Grêmio e Hamburgo-ALE. A partida terminou em 2 a 1 para o Tricolor gaúcho. A expectativa é de bom público para Grêmio e Sport. O técnico Roger Machado fez o apelo por 40 mil pessoas neste sábado.

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Sport Recife: Giuliano. O meia de 25 anos é um dos destaques do Tricolor na temporada, tendo se acertado em dupla com o também jovem Luan. O atleta está com o time de Porto Alegre desde junho do ano passado e se destaca pelas assistências aos companheiros, também infiltrando com presença de área em alguns lances. Trará trabalho à defesa do Sport Recife neste confronto.

FIQUE DE OLHO: Grêmio Sport Recife: Diego Souza. O meia é conhecido pelos gremistas, principalmente nas boas lembranças do ano de 2007, com título gaúcho e chegada à final da Libertadores. Pelo Sport, agora experiente, ele é um dos comandos em campo com a camisa rubro-negra. Neste Brasileirão, já são quatro gols, três assistências e 26 passes para finalizações. Olho nele!

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Grêmio 26 14 4º Sport 27 14

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodadas de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro não compareceu ao quadrangular final e foi eliminada por W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Sport Recife, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!