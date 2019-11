Resultado Santos x Joinville no Campeonato Brasileiro (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam a transmissão, ficamos por aqui, até mais e avante VAVEL!

Com o resultado, o Santos sai da zona de rebaixamento com 16 pontos, já o Joinville permance na última posição e sem vencer a 3 jogos

FINAL DE JOGO NA VILA BELMIRO!!

49' Num último lance, Marcelo Costa arrisca de longe e Vanderlei apenas acompanha

48' Paulo Ricardo chuta de fora da área sem perigo para o goleiro Agenor

45' POR POUCO!! Elano recebe na pequena área e tenta encobrir o goleiro mas a bola sai forte demais

Teremos mais 3 minutos de acréscimo

44' Santos toca a bola nesse momento, aguardando o final da partida

41' ISOLOU SERGINHO!!! Elano acerta excelente passe para Serginho que bate mal na bola e isola por cima do gol

38' QUASE O TERCEIRO! Marquinhos recebe na ponta direita, corta para o meio e finaliza próximo a trave

Alteração no Santos: ENTRA - Serginho SAI - Nilson

33' Elano acerta um passe que atravessa todo o campo e chega a Marquinhos, impedido

30' Joinville cerca a área santista em busca de um passe em profundidade para reagir no jogo

27' PERIGO! Arnaldo faz recuo para o goleiro Agenor, que quase é surpreendido por Nilson

Parada técnica novamente

23' No escanteio, Werley cabeceia pro alto e a bola sai pela linha de fundo

Alteração no Santos: ENTRA - Elano SAI - Geuvânio

19' Cartão amarelo para Anselmo por falta dura em Geuvânio

Alteração no Joinville: ENTRA - Luiz Meneses SAI - Fabrício

17' A equipe de Adilson Batista troca passes na área do Santso e incomoda a defesa alvinegra, que se fecha

14' Kempes toca para Marion que devolve para Kempes chutar da intermediária, sem sucesso

13' A equipe catarinense tem escanteio após disputa de Geuvânio e Marion

9' Vitor Ferraz cruza para Nilson que é travado pelo zagueiro, o árbitro assinala tiro de meta

6' Falta perigosa para o Joinville cobrar

5' Cartão Amarelo para o lateral Zeca que comete falta em Silvinho

0' Recomeça o jogo na Vila Belmiro

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

47' Outra ótima jogada de Nilson que domina, protege e serve Marquinhos, que não consegue definir

46' Nilson domina na ponta esquerda e rola para Marquinhos que quase amplia o placar

45' Santos trabalha a bola no meio campo

Alteração no Santos: ENTRA - Marquinhos SAI - Gabriel

39' Geuvânio carrega a bola desde o meio-campo, dribla o zagueiro e bate em cima do goleiro Agenor, que evita o gol

38' Anselmo arrisca de fora da área, mas a bola sai muito por cima do gol de Vanderlei

Alteração no Joinville: ENTRA - Marcelo Costa SAI - Naldo

34' No contra ataque, Gabriel sente uma contusão e está caído no gramado

33' Escanteio para o Joinville após bola travada entre William Popp e Zeca

31' O Joinville começa a marcar mais forte no meio campo e segura um pouco mais a bola

27' Outro lançamento que Silvinho recebe em posição irregular

Parada técnica para hidratação na Vila Belmiro

24' Silvinho recebe na cara do goleiro Vanderlei mas estava impedido

21' Mesmo com o placar favorável, o Peixe continua marcando na defesa do Joinville

18' GOOOOOOOOL DO SANTOSS!!! Gabriel é o nome dele, em ótimo passe de Marquinhos Gabriel, o atacante fica na cara do gol e bate cruzado para ampliar

13' Cartão amarelo para Fabrício! Por falta cometida em Nilson

12' A equipe do Joinville não consegue sair pro jogo

9' O Santos tenta vir em contra ataque e a defesa do JEC corta

6' IMPEDIDO! Gabriel recebe boa bola em profundidade, mas o árbitro já assinala o impedimento

3' GOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!! Gabriel recebe cruzamento de Zeca e só empurra para as redes, é o quarto do garoto em 4 jogos

2' Joinville responde, Marion recebe na entrada da área mas bate por cima do gol

1' Primeira oportunidade santista, Vitor Ferraz cruza na cabeça de Renato que joga nas mãos do goleiro Agenor

0' Começa o jogo, saída do Joinville

Lucas Lima não entrará em campo devido a uma inflamação na garganta e febre

Hino nacional sendo executado

TIMES NO GRAMADO!!

O duelo terá ambos os times na briga para sair da zona de rebaixamento, o Santos está na 17ª colocação e o Joinville é o lanterna da competição

Os times já fazem o aquecimento no gramado da Vila, faltam menos de 20 minutos para o apito inicial

O estádio da Vila Belmiro, será o palco da partida entre Santos x Joinville, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Gabriel, atacante do Santos. Autor de três gols nos últimos três jogos, parece ter se encontrado sob a tutela de Dorival Jr.

FIQUE DE OLHO: Kempes, atacante do Joinville. Artilheiro do JEC no Brasileirão e um dos destaques da temporada.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 17º Santos 13 14 20º Joinville 9 14

