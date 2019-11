Resultado Brasil x Colômbia na final do Futebol Feminino do Pan-Americano 2015 (4-0)

Agradecemos à todos pela presença. A VAVEL Brasil agraddece sua audiência e esperamos vocês nas próximas transmissões. Nos vemos lá!

Finalista das últimas quatro edições e conquista o terceiro título no meio dessas quatro finais.

Brasil, campeão de futebol feminino e medalha de ouro na modalidade!

FIM DE JOGO! BRASIL, MEDALHA DE OURO NO PAN-AMERICANO 2015!

93' NO LANCE FINAL, UMA PEDRADA DE MUITO LONGE, NA GAVETA! Fabiana fecha a medalha de ouro com muito estilo.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, FABIANA, PARA O BRASIL!

91' Brasil aperta no final em busca do quarto gol.

90' Mais três minutos de acréscimos.

89' Brasil conquistando o ouro pela terceira vez em quatro oportunidades.

88' MUDA O BRASIL: Andressa Alves dá lugar à Poliana.

87' Cristiane cruza da esquerda e a goleiro fecha o ângulo.

86' O GOL DE OURO! Jagadaça de Fabiana pela direita, cruza pra trás e encontra Andressa livre, de frente, mandando para o fundo do gol.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRESSA ALVES, DO BRAAAAAAAAASIL!

84' Reta final de jogo. Brasil ficando com o ouro no futebol.

83' Confusão entre Tamires e Bárbara, quase sobra para Ospina.

82' MAIS UMA VEZ, NO TRAVESSÃO! Andressa coloca o chute na gaveta e a bola explode no travessão pela terceira vez!

81' MUDA A COLÔMBIA: Pineda entra no lugar de Santos.

80' Colômbia sente o gol e não consegue armar mais jogadas.

79' Gabriela recebe, gira, fica marcada, passa atrás, mas não encontra ninguém para o chute.

78' Brasil se fecha bem e agora vai em busca do contra ataque.

77' Jogada bem trabalha em frente da área colombiana, mas Maurine cabeceia e a bola passa à esquerda do gol.

76' NO TRAVESSÃÃÃÃO DE NOVO! Formiga manda de cabeça e explode na trave e sai.

75' O PRIMEIRO TOQUE DELA E O SEGUNDO GOL. OLÍMPICO! GOLAAAAAÇO! Batida da esquerda, com muito efeito e golaaaaaaaaaaaaço da brasileira.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRAAAAAAAAAAAAAAAASIIIIIIIIIIIIIIIIIL! MAURINE, NO PRIMEIRO TOQUE DELA!

73' MUDA O BRASIL: Maurine entra no lugar de Andressa.

72' ESPAAAAAAAAAAALMA A ARQUEIRA COLOMBIANA. Chute da Andressa e foi bem a goleira pra salvar.

71' NO TRAVEEEEESÃO! Andressa manda no ângulo e explode no poste.

70' Cristiane faz linda jogada pela meia direita e sofre falta fontal ao gol colombiano.

69' Torcida colombiana busca o apoio para sua seleção.

68' Brasil vai em busca do segundo gol, mas erra a finalização.

67' Andressa faz um carnaval pela direita, mas a zaga tira o perigo da boca do gol.

66' Cristiane de novo, arrisca de primeira e isola o chute.

65' BÁRBARA! Ela pega, larga, pega de novo e salva o Brasil.

64' OSPINA, AMARELADA. Puxou a Tamires e é advertida.

63' Brasil aperta a marcação e rouba a bola com facilidade no campo de ataque.

62' O jogo fica mais aberto e veloz, neste momentos.

61' Andressa Alves cruza fechado demais e Cristiane não alcança.

60' São 10 chutes brasileiros contra 3 apenas da Colômbia.

59' CRISTIANE PERDEU! Cruzamento da direita, surgiu livre, livre, mas furou de cabeça e a bola passou.

58' MUDA A COLÔMBIA. Sepulveda não tem mais condições e Forero entra.

57' Brasil chega bem pela direita, Gabriela e Sepulveda se trombam e é marcada falta da brasileira.

56' QUASE O EMPATE! Chute pipocando na área, Vidal aparecia e Bárbara intervém.

55' Formiga cabeceia mais uma vez e Sepulveda pega, dessa vez.

54' AMARELO PARA MONTOYA. Mata jogada em Gabriela e toma cartão.

53' Colômbia sai mais ao ataque e deixa espaços para o contra ataque.

52' Ospina aparece no contra ataque, mas toca com a mão.

51' Brasil pressiona em busca do segundo gol, mas peca no passe.

50' Cristiane arrisca de primeira e isola chute pro gol.

49' ÉRIKA, INACREDITÁVEL! Falta batida, a arqueira soltou e Erika isolou debaixo do gol.

48' Clavijo erra, perde a bola e comete falta frontal em favor do Brasil.

47' Jogo começa num ritmo mais lento, com as equipes errando muito passes.

46' MUDA O BRASIL: Gabriela entra no lugar da Raquel.

45' Recomeça o jogo.

Equipes retornam e a bola vai rolar no segundo tempo.

O gol de cabeça de Formiga, dando a medalha de ouro até aqui, ao Brasil.

47' Fim de papo na etapa inicial. O Brasil vai vencendo com gol solitário de Formiga, logo no começo de jogo.

46' Vamos no minuto final desse primeiro tempo.

45' Mais dois minutos de jogo.

44' QUE SUSTO! Levantamento da direita e Etcheverry afasta quase marcando contra.

43' Andressa arrisca, mas a bola pega na defesa no meio do caminho.

42' Cristiane faz bela jogada pela direita, mas não teve ajuda de ninguém.

41' Cruzamento da esquerda e Sepulveda bate roupa sozinha.

40' Jogo reinicia no Hamilton Stadium.

39' Somente agora a goleira vai se levantando para a sequência de jogo.

38' Jogo segue parado. Sepulveda segue em tratamento.

37' No replay, claramente a goleira colombiana comete a falta, mas a árbitra inverte.

36' Mais um choque entre Sepulveda e Andressa, pedem pênalti, mas a árbitra deu falta da brasileira.

35' AMARELO, CRISTIANE. Tentativa de drible da atacante, esbarra na arqueira rival e a juíz marca falta e dá cartão.

34' Chute de fora, mais uma vez, mas Cristiane estava impedida ao desviar o chute.

33' Formiga chuta de fora, mas passa por cima.

32' Arrisca Andressa e Sepulveda faz bem a defesa.

31' Brasil usa muito o setor direito de ataque, com Andressa.

30' Cristiane arrisca de fora da área, mas pega mal demais e a bola sai em linha de fundo.

29' Lançamento longo para Santos, mas a atacante colombiana estava impedida.

28' Formiga é a responsável pela armação de jogadas do Brasil.

27' Ospina arrisca de longe e assusta a goleira brasileira.

26' Andressa Alves busca a jogada individual pela esquerda, mas a zaga tira na hora H.

25' Andressa Alves pressiona Sepulveda, mas a arqueira sai tranquila com as mãos.

24' Andressa cruza fechado e a goleiro faz bem a defesa.

23' Cristiane tenta o giro da entrada da área e é bloqueada pela defesa colombiana.

22' Colômbia pressiona no ataque e leva o Brasil a tirar como é possível.

21' A posse de bola no momento é de 56% - 44%

20' Público é bom, acompanhando a decisão do ouro em Toronto.

19' Vidal aparece no ataque pela direita. Erika protege e a bola sai em linha de fundo.

18' Tamires, novamente pela esquerda, mas chega Etcheverry para afastar.

17' É a vez da Colômbia apertar a marcação e dificultar a saída brasileira.

16' Cristiane tenta jogada individual, mas é bem bloqueada pela defesa.

15' Jogo fica truncado e bem amarrado no meio de campo.

14' ERICA, AMARELO. Mata contra ataque e fica pendurada.

13' Colômbia não tem saída de bola e Brasil cria boas chances.

12' Tamires cruza da esquerda, Cristiane divide com a zaga, mas a árbitra apita falta da brasileira.

11' Lançamento de Formiga buscando Cristiane, mas a arqueira colombiana afasta.

10' Ospina faz jogada pela direita e Rafaelle afasta de qualquer maneira.

9' PRA FORA! RAQUEL! Sobra na entrada da área e o chute passa por sobre o travessão.

8' Colômbia tenta o ataque, mas bola alçada não encontra ninguém na área.

7' FORMIGA, GOL RELÂMPAGO! Falta batida na grande área, a experiente meia subiu e testou no canto. Aberto o marcador.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO BRASIIIIIIIIIIIIIIIIL! FORMIGA!!

5' Andressa tenta jogada pela esquerda e sofre falta. Boa chance de ataque brasileiro pela esquerda.

4' Agora, Ospina fica no chão sentindo a cara e sai chorando, após queda de rosto no chão.

3' Gramado sintético no estádio em Hamilton promete igualar a situação das duas equipes.

2' Colômbia toda de amarelo.

1' Brasil com o uniforme 2. Camisa, calção e meias azuis.

0' Autoriza o árbitro. A final começa, em Toronto.

Colômbia: Sepulveda; Echeverry, Gaitan, Ospina, Montoya, Vidal, Velasquez, Clavijo, Arias, Ariza, Santos. Técnico: Taborda.

Hinos Nacionais executados no Estádio Hamilton.

Brasil com Micheline; Fabiana, Rafaelle, Thaisa, Tamires, Formiga,Andressa Alves, Andressa, Cristiane, Erika, Raquel. Técnico: Vadão.

O Brasil, no penúltimo dia de Pan-Americano, leva o ouro no basquete masculino, vencendo o Canadá.

A partir das 19:30 horário de Brasília, a disputa pelo ouro no Pan-Americano 2015 começa e a VAVEL Brasil trará todos os detalhes deste grande duelo.

FIQUE DE OLHO: Natalia Gaitan, zagueira: jovem, mas com grande experiência na seleção, a defensora é a líder da forte defesa cafetera e promete ser a pedra no sapato do ataque brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Cristiane, atacante: uma das poucas estrelas presentes, vem mostrando o porque é uma das melhores do mundo. Forte, bem em todos os fundamentos e habilidosa, é a artilheira máxima da competição.

O Hamilton Pan Am Stadium será o palco do jogo. A grama sintética e as adaptações dos esportes americanos já foram superados pelas atletas.

Brasil é o atual terceiro no Quadro de Medalhas. EUA lideram, seguidos pelo Canadá, organizador do evento.

Os melhores momentos da vitória 'Cafetera' contra o Canadá.

Na disputa pela vaga na decisão, as colombianas não sentiram o peso da torcida e a pressão local. Pelo placar mínimo, bateram as atuais campeãs e disputam o ouro contra o Brasil.

A Colômbia também foi líder em sua chave. No lado A, bateu o México por 1 x 0, empatou contra Trinidad e Tobago por 1 x 1 e se garantiu nas semifinais, após vencer a Argentina por 2 x 0.

Confira os gols da semifinal entre Brasil x México.

Artilheira do jogo, a defensora Rafaelle foi o destaque da partida. Com dois gols, ajudou no ataque e foi importante durante os noventa minutos. Além dela, Cristiane deixou sua marca novamente, além de Romero marcar contra.

Líder do Grupo B com três vitórias, se garantiu nas semifinais para encarar o México. Mesmo passando por muitos sustos durante o jogo, garantiu a vitória e a vaga com um placar de 4 x 2.

O Brasil não passou nenhum susto para se classificar como líder de seu grupo. Invicto até o momento, o time vem com muita confiança em busca do terceiro ouro em quatro oportunidades.

O teste final será contra uma das potências mundiais, valendo a medalha de ouro no Pan-Americano 2015.

Ainda que os resultados tenham sidos por placares pequenos, o time colombiano demonstra força defensiva e poder de reação, sem se abalar com clima contra si.

A Colômbia surpreendeu a todos com a classificação para a disputa do ouro. Com um futebol pragmático, tático e bem postado, eliminou as donas da casa, Canadá, indo em busca da primeira posição.

A principal jogadora e uma das melhores do mundo, Marta, não disputa esse torneio. Mas o Brasil contém outros nomes conhecidos, como Cristiane, artilheira da competição, além de Maurine e Thaise, esperanças para o futuro.

O time não é o principal e contém algumas mudanças para a equipe que foi recentemente eliminada na Copa do Mundo, no mesmo Canadá, para a Austrália.

A Seleção Brasileira chega à sua quarta decisão seguida em busca do ouro no Pan-Americano. Campeã em 2003 e 2007, ficou com a prata em 2011, quando o Canadá bateu o time verde e amarelo.

As meninas do Brasil buscam mais um título na modalidade e vem arrassando as adversárias em busca do ponto mais alto do pódio.

A partir de agora, traremos à você, todos os detalhes de Brasil x Colômbia, pela disputa da medalha de ouro no futebol feminino, do Pan-Americano de Toronto, no Canadá.

