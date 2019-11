Resultado Brasil x Panamá nos Jogos Pan-Americanos 2015 (3-1)

16:40 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado (25). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

16:38 Com o resultado, o selecionado verde e amarelo fica com o terceiro lugar dos Jogos Pan-Americanos 2015.

15’ Acabou! Brasil não joga bem, mas vence Panamá de virada por 3 a 1.

9’ Amarelo! Luciano é punido com cartão por ter tirado a camisa no momento da comemoração.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Em contra-ataque, brasileiros vão tocando de pé em pé e a bola chega até Luciano, que domina bem e tira qualquer oportunidade de defesa.

8’ Uuuhhh! Em cobrança de escanteio de Núñez, a bola pega novo efeito com o vento e por muito pouco não acontece um gol olímpico.

4’ Amarelo! Goleiro Andrey acaba sendo punido com cartão amarelo.

4’ Na trave! Em cobrança de falta, o vento forte muda a direção e a bola acaba acertando a trave brasileira.

0’ Última modificação no Panamá: Sai: Carlos Rodríguez. Entra: Josué Flores.

0’ Começa o segundo tempo da prorrogação.

16’ Fim do primeiro tempo da prorrogação!

14’ Modificação no Panamá: Sai: Narbón. Entra: Jhamal Rodríguez

11’ Perdeu! Lucas Piazon faz bela tabela com Luciano, que vai até a linha de fundo e cruza buscando o atacante Erik, mas ele não consegue finalizar.

9’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Lucas Piazon faz uma linda jogada individual e acerta um belo chute colocando, tirando qualquer oportunidade de defesa do goleiro rival. Golaço do Brasil, que consegue a virada.

6’ Perdeu! Aguilar avança com velocidade pela direita, cruza rasteiro para Waterman e Luciano aparece bem para evitar o gol.

2’ Walterman recebe bem, entra na área com velocidade, mas chuta na rede pelo lado de fora.

0’ Começa a prorrogação!

49’ Fim do segundo tempo! Com o empate em 1 a 1, o confronto vai para a prorrogação.

45’ Amarelo! Rômulo mata o contra-ataque do Panamá e recebe cartão amarelo.

45’ Quatro minutos de acréscimos neste segundo tempo.

43’ Perdeu! Gilberto recebe um lindo passe, fica livre na pequena área e chuta em cima do goleiro adversário.

38’ Na trave! Aguilar sai na cara do gol, toca por cima do goleiro Andrey e só não comemora por conta da trave.

34’ Uuuuhhh! Luciano faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro buscando o atacante Erik, mas a defesa adversária aparece bem e evita o segundo gol brasileiro.

29’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Luciano pega a bola e cobra a penalidade no canto direito do arqueiro, que não consegue defender. Mesmo sem jogar bem, o Brasil chega ao empate.

28’ Amarelo! José Muñoz recebe cartão amarelo por conta da penalidade.

28’ Pênalti para o Brasil! Luciano é travado dentro da área, cai e o árbitro marca a penalidade.

27’ Alteração no Panamá: Sai: Bárcenas. Entra: José Muñoz.

26’ Perdeu! Brasileiros conseguem chegar ao ataque tocando a bola de pé em pé, com Gilberto passando bem para Erik, que entrou na área e chutou para forte, desperdiçando mais uma boa oportunidade.

25’ Tempo vai passando e o Brasil não consegue se impor no confronto para chegar ao empate.

22’ Última modificação no Brasil: Sai: Tinga. Entra: Gilberto.

19’Alteração no Brasil: Sai: Barreto. Entra: Lucas Piazon.

18’ Perdeu! O selecionado brasileiro chega tocando com qualidade, Tinga entra na área e cruza rasteiro para Erik, que demora para finalizar e perder uma ótima chance de deixar tudo igual.

16’ Narbón avança pela esquerda e cruza buscando Waterman, no entanto, o vento forte a atrapalha e o goleiro brasileiro defende com tranquilidade.

11’ Amarelo! Carlos Rodríguez acerta o meio-campista Barreto por trás e é punido com cartão amarelo.

9’ Amarelo! O lateral-direito Richard Peralta é mais um que recebe cartão amarelo.

7’ Brasil continua com bastante dificuldade de se impor no embate para pressionar na busca pelo empate.

3’ Aguilar recebe de Murillo, domina bem dentro da área e bate para o gol, mas Andrey defende com tranquilidade.

0’ Seleção Brasileira voltou com uma modificação. O lateral-esquerdo Vinícius entrou na vaga de Euller. Panamá continua com os mesmos jogadores.

0’ Começa o segundo tempo!

47’ Fim do primeiro tempo!

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PANAMÁ! Murillo avança pela direita e faz um cruzamento para Josiel Núñez, livre, cabecear e abrir o placar no fim da etapa inicial.

45’ Dois minutos de acréscimos neste primeiro tempo.

42’ Waterman avança bem, vai até a linha de fundo e tenta fazer o cruzamento, mas o zagueiro Luan afasta o perigo.

35’ ANDREY! Fidel Escobar cobra a penalidade no canto direito e o goleiro brasileiro faz uma grande defesa. Detalhe para a personalidade do arqueiro, que apontou o canto e foi buscar.

34’ Pênalti para o Panamá! Cecilo Waterman divide a bola, dentro da área, com os brasileiros, cai e o árbitro marca uma penalidade duvidosa.

32’ Confronto sem grandes emoções até o momento. Jogo é marcado pelo equilíbrio, contudo, o Brasil foi quem teve as melhores oportunidades de abrir o placar.

27’ Jogo paralisado por conta do goleiro Andrey, que está recebendo atendimento médico.

24’ Clayton tenta fazer lançamento para Luciano, no entanto, o goleiro Powell mostra atenção e defende bem.

23’ Perdeu! Rômulo acerta bom passe, Tinga passa pela marcação, entra na área e toca para Luciano. De frente para a marcação, mas em grande condição, o jogador se atrapalha com seu companheiro de ataque, Erik, e desperdiça uma ótima chance.

19’ Amarelo! Jeanine entra de maneira ríspida em Barreto e acaba recebendo o primeiro cartão do jogo.

18’ Que feio! Lateral-direito Tinga avança bem pela direita, entretanto, tenta fazer um cruzamento e erra de maneira bizarra.

15’ Erik tenta arrancar do meio-campo para o ataque, mas acaba se desequilibrando e a defesa do Panamá chega bem para cortar.

13’ Luciano avança em contra-ataque e chuta de fora da área, mas a bola vai para longe. Foi o primeiro arremate brasileiro no confronto.

10’ Partida continua com ritmo fraca, pois acontecem vários erros.

5’ Jogo começa com muitos erros da Seleção Brasileira, com isso, o confronto fica sem emoção.

0’ Bola rolando! Começa o confronto entre Brasil e Panamá, que vale a bronze do futebol masculino.

14:02 A bola vai rolar dentro de instantes no estádio de Hamilton, torcedor.

14:01 Os dois selecionados já estão no campo de jogo e, no momento, o hino do Panamá está sendo executado.

FIQUE DE OLHO Brasil x Panamá: Lucas Piazon, atacante do Brasil, é um dos grandes nomes. Apesar da idade baixa, o jogador tem uma certa experiência adquirida no futebol europeu e isso pode ser fundamental para os brasileiros manter a tranquilidade depois do duro revés das semifinais.

O campeonato contou com oito equipes, dividias em dois grupos, na disputa pela medalha de Ouro. Na última edição, o grande campeão do certame foi o México, que poderá, inclusive, repetir o feito este ano.

A Seleção Brasileira é uma das que mais venceram nos Jogos Pan-Americanos. A chance da quinta medalha de ouro ficou pelo caminho, contudo, os brasileiros podem ficar com a medalha de bronze pela segunda vez na história.

O estádio de Hamilton, em Toronto, no Canadá, será o palco do confronto de logo mais. O local foi escolhido como uma das sedes dos Jogos Pan-Americanos deste ano.

O Panamá também estava presente no Grupo A. O selecionado venceu apenas um embate, diante do Peru e acabou empatando os outros dois confrontos. Desta maneira, garantiu a ida às semifinais ficando em segundo lugar, com cinco pontos. No mata-mata acabou não segurando o México e saiu de campo derrotado por 2 a 1.

O Brasil entrará em campo nesta tarde para fazer seu quinto e último compromisso na competição. Os brasileiros fizeram uma boa primeira fase e passaram com tranquilidade, ficando em primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos, inclusive deixando o Panamá em segundo. Nas semifinais, o selecionado verde e amarelo esteve muito perto de avançar à final, entretanto, se desequilibrou nos minutos finais e acabou sofrendo o empate e a virada em poucos minutos. Com isso, o Uruguaia foi para a decisão.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Panamá, partida pela disputa de terceiro lugar do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos 2015, a ser disputada às 14h00, no estádio de Hamilton, em Toronto, no Canadá.