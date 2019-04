Confiança vence Salgueiro e encosta no G-4 do Grupo A da Série C

Confiança e Salgueiro entraram em campo na tarde deste domingo (26) para fazer um importante duela na busca pelo G-4 do Grupo A Série C. Com uma proposta mais ofensiva, os proletários foram superiores durante grande parte do confronto e acabaram conquistando uma vitória por 2 a 0. Os gols da equipe sergipana foram marcados pelo estreante Felipe Lima e Leandro Kível.

Com o resultado desta tarde, o Confiança colou no grupo dos quatro melhores colocados do Grupo A da Série C. O escrete proletário está na quinta colocação, com 12 pontos, enquanto o Salgueiro caiu para a sexta posição, também com 12 pontos. A primeira equipe do G-4 é o América-RN, que tem 14 pontos, mas ainda jogará nesta rodada.

A próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro será realizada no fim de semana que vem. O Confiança deixa seus domínios no domingo (02) para duelar com o ASA, às 19h00, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, Alagoas. Já o Salgueiro atuará, no mesmo dia, no entanto, às 16h00, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco, com o Botafogo-PB.

O confronto começou com o time proletário marcando muito forte e, assim, neutralizando as possíveis ações ofensivas do Salgueiro. Desta maneira, a primeira boa chegada pertenceu aos donos da casa, quando, aos seis minutos, Almir Dias cobrou falta e o atacante Diego Ceará desviou de cabeça para importante defesa do goleiro Luciano. O Confiança ficou com a posse da bola, mas faltava finalizações mais claras.

Apesar do domínio, o time sergipano não conseguia uma sequência de lances perigosos. Assim, o goleiro Luciano só precisou fazer nova intervenção na metade da etapa, quando Diego Ceará testou de cabeça após cobrança de falta de Almir Dias. O Salgueiro apareceu bem apenas aos 36 minutos. Na ocasião, Casagrande finalizou perigosamente e a defesa proletária salvou, depois foi o arqueiro Everson, que fez grande intervenção em forte chute de Moreilândia, deixando assim a primeira etapa em 0 a 0.

Para o segundo tempo, as formações foram mantidas, mas o Salgueiro voltou tentando deixar de ser tão defensivo para ter uma presença mais constante no ataque. Com isso, passou a levar perigo. Aos nove minutos quase abriu o placar com Daniel, que chutou forte e só não comemorou por conta da ótima defesa do goleiro Everson. A resposta proletária veio através de uma jogada de Bibi. Ele bateu cruzado buscando para Almir Dias chutar e a defesa pernambucana afastar bem.

O confronto ficou sem grandes oportunidades claras de gol durante grande parte da etapa final, mas o time que mais buscou o tento acabou sendo premiado aos 29 minutos. Depois de cruzamento de Da Silva, o estreante meia-atacante Felipe Lima mandou, com a perna esquerda, para o fundo das redes para delírio da torcida proletária.

Com o revés, o técnico Sérgio China fez alterações ofensivas para tentar o empate, mas isso não surtiu efeito e os donos da casa chegaram ao segundo tento. O centroavante Leandro Kível aproveitou um belo lançamento de Pedrinho e mandou um chute forte, sem chances para Luciano. Por fim, o atacante Fagner ainda foi expulso por agressão e, sendo assim, os proletários garantiram os três pontos com um triunfo por 2 a 0.