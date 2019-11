Resultado Coritiba x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

Esperamos vocês nas próximas. Fique de olho em nosso site para acompanhar todas as informações do mundo dos esportes. Muito obrigado e até a próxima.

O empate não muda muita coisa na tabela. Coxa segue na zona de rebaixamento, enquanto o Timão ainda é o vice-líder, mas agora, 2 pontos atrás do Galo.

94' FIM DE PAPO! Coritiba empata nos acréscimos e o Corinthians fica com o sabor da derrota. 1 x 1.

93' Vamos ao minuto final de jogo.

92' PRESSÃO DÁ CERTO! Lançamento na direita, Negueba cruza fechado e Evandro fecha debaixo do gol para escorar para as redes! Empate justo.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, EVANDRO, DO CORITIBA!

90' Danilo cadencia o jogo, Corinthians tenta controlar mais a partida na frente.

89' Mais quatro minutos.

88' QUE PERIGO! Marcos Aurélio cobra, ninguém toca e a bola passa rente à trave.

88' RALF, AMARELO. Toque de mão do volante. Vem bola na área.

87' MUDA O CORINTHIANS: Love por Danilo e Ralf por Renato Augusto.

87' FELIPE, AMARELO. Cera e cartão.

86' CÁSSIO! Saiu corajosamente nos pés do Norberto pra mandar pra escanteio.

85' Vamos chegando na reta final do jogo.

84' Esquerdinha cruza fechado, mas Marcos Aurélio não alcança. Forte demais.

83' Jádson erra mais um passe e Corinthians perde outro bom ataque.

82' Coxa tenta muito pela direita. Até agora, Uendel vai se virando bem.

81' Tite ainda tem duas mudanças, mas não parece querer mudar.

80' Negueba retorna ao jogo.

79' Negueba chora ao sair de campo. Coxa com um a menos agora.

78' Negueba corre, corta a zaga, escorrega, perde a bola e sente muitas dores.

77' Cruzamento fechado e ninguém sobe. Tiro de meta de graça ao Timão.

76' Outro impedimento do Evandro. O nono do Coxa.

75' MUDA O TIMÃO: Malcom dá lugar à Rildo.

74' Cruzamento fechado e Felipe surge pra salvar o que seria o empate.

73' Tome mais pressão do Coxa. Corinthians se segura.

72' Corinthians arma uma parede. Coxa não tem movimentação no ataque.

71' Negueba fazendo um carnaval pela direita. Dracena vai afastando o perigo.

71' EVANDRO, AMARELO. Por reclamação.

70' Negueba, impedido. Torcida reclama. Lance bem marcado.

69' Vai sofrendo demais, o time paulista. Não ataca mais e cede espaços na defesa.

68' Evandro é parado no ataque em posição de impedimento. Bem marcado.

67' Tenta por pressão o time do Coritiba. Recua o Corinthians.

66' A atuação do trio de armadores Elias/Renato/Jádson é tenebrosa. Não acertam quase nada.

65' CÁSSIO, AMARELO. Por cera.

65' QUAAAAASE O EMPATE! Contra ataque rápido, Esquerdinha mandou pra área de trivela, Raphael Lucas se antecipa e quase marca.

64' Marcos Aurélio arrisca de fora e isola sem nenhum perigo.

63' Cadencia e controla o ritmo de jogo, o time alvinegro. Problema é a sequência de passes errados.

62' Renato Augusto tenta jogada individual, mas perde o lance peka esquerda.

61' FELIPE, PRA FORA! Antecipou-se bem, cabeceou e a bola tira tinta da trave.

60' Fágner aparece na direita, busca o cruzamento, mas a zaga afasta o perigo. Escanteio.

59' Mesmo com vários jogadores de frente, Coritiba sofre na saída de bola. Corinthians muito consciente.

58' Serão quatro atacantes. Corinthians terá ainda mais espaços para contra ataqie. Coxa vai pra cima.

57' ÚLTIMA TROCA NO COXA: Negueba no lugar de Alan Santos.

56' Cássio sai errado, a sobra ficou com Jádson que errou o passe. Seria 3 contra 1.

55' PERDE, LOVE! Outro escanteio, Dracena desvia no primeiro pau e Love não alcança na sequência.

54' DEFESA SEN SA CI O NAL DE WILSON! Fágner cruza e Dracena cabeceia à queima roupa para um milagre do arqueiro do Coxa.

53' Jádson manda na área, a zaga desvia contra e cede escanteio ao Timão.

52' Dracena trava firme com Norberto e para contra ataque do Coxa.

51' Evandro, muito acionado, cruza fechado e Cássio faz a defesa.

50' Love tinha tudo para marcar, mas Wilson sai nos pés do atacante para segurar.

49' Norberto surgia livre, mas o lateral estava em posição de impedimento. Bem marcado.

48' Lançamento longo buscando Malcom, mas o atacante cometeu falta ofensiva.

47' Na formação, Juninho será zagueiro e Esquerdinha passará para a lateral esquerda.

46' Com mais um atacante e buscando ofensividade, Ney Franco ousa.

45' COXA MUDA: Evandro entra e sai Leandro Silva sai.

Vamos para a segunda etapa no Couto Pereira.

O gol de Felipe, único em um jogo muito truncado e com vários passes errados.

Felipe: "É corrigir os espaços que estamos dando e aproveitar as jogadas treinadas. Esse gol foi para o Gil. A gente trabalha muito e o jogo fica mais lento também por causa do gramado, que é diferente do que estamos acostumados."

Marcos Aurélio; "A equipe está bem, eles só tiveram um lance e de bola parada. Não poderia tomar esse gol, mas ter tranquilidade."

47' No exato instante do final dos acréscimos, termina o primeiro tempo.

46' Na cobrança, Edu Dracena despacha o perigo.

45' QUE PERIGO! João Paulo chuta da entrada da área, a bola desvia na zaga e mata Cássio, mas sai em escanteio.

44' Mais dois minutos de acréscimos.

43' Escanteio do Coxa tem falta marcada e a posse volta ao Corinthians.

42' QUE TESTADA, FELIPE! Escanteio batido da direita por Jádson, com muito veneno, o zagueiro antecipou, cabeceou, a bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro. Festa da Fiel!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO COOOOOOOOOOOORINTHIANS! FEEEEEELIPEEEEEE!

40' ESPAAAALMA, WILSON! Malcom arranca bem pela meia, abre pra Love, que domina, coloca rasteira e dá trabalho!

39' Jogo de poucas faltas, apesar da forte marcação.

38' Tite inverte Malcom com Jádson. Camisa 10 cai pela esquerda, enquanto o jovem está na direita.

37' Fágner ia fazendo jogada sensacional pela direita, mas faltou campo ao lateral.

36' Jogo é mordido, Coxa não dá espaços e Corinthians sofre demais na criação de jogada.

35' Coritiba aperta, começa a sair mais e encurrala o Timão

34' MUDA O COXA: Não dará mais para o Thiago Galhardo. Vem Rodolfo no lugar.

33' No escanteio posterior, Felipe afastou e tirou o perigo. Mas o jogo está parado com contusão de Thiago Galhardo.

32' MILAAAAAGRE DE CÁSSIO! Esquerdinha cruzou, Thiago Galhardo pegou no segundo pau, dominou e mandou à queima roupa. Defesaça de Cássio!

31' Alan Santos arrisca de longe e a bola sai fraca e sem direção. Tiro de meta para Cássio.

30' QUE SUSTO, LOVE! A falta pegou na barreira, mas Fágner mandou na bagunça e Love quase marca após saída errada de Wilson.

29' Falta perigosa, frontal ao gol do Coxa. Jádson, artilheiro e especialista vem aí.

28' LEANDRO SILVA, AMARELO. Saída errada, Elias roubou, iria saindo na cara do gol e sofreu a falta. Vem Jádson.

27' Tudo bem com ele, a bola volta rolar.

26' Norberto fica no chão sendo atendido e o jogo está parado.

25' Jádson erra mais um passe e Corinthians segue sem armação.

24' Thiago arma jogada pela direita, mas cruzamento sai forte demais.

23' Em apenas um lance, os meio campistas corinthianos erraram quatro passes.

22' Outra sequência de passes errados e o Coxa quase cria boa chance com Esquerdinha.

21' Corinthians erra demais nos passes. Jádson muito mal até aqui.

20' Jogada do Coxa chega a ser gol, mas Raphael estava impedido e o juíz marcou bem.

19' Sobra no ataque do Coxa, caiu Raphael sendo que já nem alcançaria a bola e Cássio pega tranquilo. Torcida reclama.

18' Mano a mano, Luccas Claro x Vágner Love e melhor para o defensor do Coxa.

17' Jogo fica espirrado na intermediária do Coxa, que afasta dando chutão pra frente.

16' MAAAALCOM PERDEU! Bela triangulação, o jovem recebeu livre, avançou pela esquerda, mas bateu mal demais. Primeira boa chance.

15' Apenas dois chutes, sem nenhum perigo e pouca criação de jogada. Muita marcação e pouca ofensividade.

14' Outro ataque pela direita desperdiçado em passe errado de Jádson. Timão não consegue evoluir.

13' Na batida curta, a zaga afasta de uma vez por todas.

12' Boa jogada alvinegra pela direita, Fágner cruza e a zaga afasta para escanteio.

11' Timão tenta responder, mas Jádson erra o passe final.

10' MARCOS AURÉLIO ARRISCA. Não pega em cheio e Cássio pega firme.

9' Raphael Lucas manda de longe e a bola passa por cima do gol de Cássio, sem perigo.

8' Passes errados, marcação forte e nenhum espaço. Este é o começo de jogo, no Paraná.

7' Love já tem suas primeiras falhas e ouve-se reclamações da torcida alvinegra.

6' Jogo muito enroscado, travado, neste início de jogo.

5' Norberto tenta jogada individual, mas se perde com bola e tudo em lateral.

4' Corinthians erra passes demais e Love também não prende bola na frente. Coxa aperta.

3' Raphael Lucas vai aos trancos e barrancos, mas Felipe faz bem a cobertura na defesa.

2' Na sequência da jogada, Jádson comete falta ofensiva.

1' Já na primeira chegada ao ataque, Norberto afasta o perigo corinthiano.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A bola rola no Couto Pereira.

Vamos ao início do jogo. A posse será do time paulista.

Pablo dos Santos Alves, Alessandro Rocha e Cleriston Barreto são os responsáveis pela arbitragem.

Torcida corinthiana é alta, no Couto Pereira. Fiel é uma das maiores torcidas do estado do Paraná.

São 6 jogos sem vitória do Coxa, pra cima do Corinthians. São 4 derrotas e 2 empates.

Times perfilados para as execuções dos hinos do Paraná e do Brasil.

Corinthians com vai de camisa preta com listras brancas, calção branco e meias pretas. O tradicional segundo uniforme alvinegro.

Coritiba com o uniforme número 1: camisa branca com listras verdes na horizontal, calção preto e meias brancas.

Equipes na boca do vestiário para a entrada no gramado, no protocolo oficial.

Finalizado o processo de aquecimento. Dentro de instantes, os jogadores voltam em definitivo para o confronto.

Será o duelo do 4º pior ataque x a melhor defesa do campeonato.

Coritiba marcou apenas 1 gol nos últimos cinco jogos, enquanto o Timão está sem levar gols, por mais de 500 minutos. Marcas de um jogo importante.

As equipes trabalham no aquecimento pré jogo. Logo, a partida terá início.

Coxa definido: Wilson; Norberto, Luccas Claro, Leandro Silva, Juninho; Alan Santos, João Paulo, Thiago Galhardo, Esquerdinha; Marcos Aurélio, Raphael Lucas. Técnico: Ney Franco.

Já o Corinthians venceu um amistoso festivo contra o ABC, em Natal, quando vários garotos da base atuaram na partida.

No meio de semana, o Coxa bateu a Ponte Preta de forma heróica. Após marcar no último minuto, o time paranaense venceu nos pênaltis.

Corinthians escalado: Cássio; Fágner, Felipe, Edu Dracena, Uendel; Bruno Henrique, Elias, Malcom, Renato Augusto, Jádson; Vágner Love. Técnico: Tite.

O Timão não terá Gil, suspenso. Edu Dracena será o substituto. Jadson é outro que retorna neste domingo.

O retrospecto do duelo é de 18 vitórias Corinthianas, 11 vitórias do Coxa e outros 7 empates.

A expectativa é de bom público no Couto Pereira para Coritiba x Corinthians.

A vitória do Galo, ontem, contra o Figueirense, obriga o Corinthians a vencer hoje e seguir dividindo a liderança do campeonato.

Coxa precisa demais da vitória. Na zona de rebaixamento, vive o fantasma de mais uma briga na parte de baixo da tabela.

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcos Aurélio. Veterano, o baixinho atacante do Coxa ainda mostra grande habilidade nas bolas paradas e muita frieza nas conclusões. Peça chave no ataque.

FIQUE DE OLHO: Jádson. Artilheiro do time com seis gols, retorna ao Timão após suspensão e é o cérebro da equipe, com passes fundamentais e muita qualidade na armação.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Coritiba 10 14 2º Corinthians 29 14

