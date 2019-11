Resultado São Paulo x Cruzeiro no Brasileirão 2015 (1-0)

São Paulo bate Cruzeiro pelo placar mínimo com gol de Pato e tira Grêmio do G-4

18:04 Para o confronto diante do Leão da Ilha do Retiro, inclusive, a Raposa não contará com o lateral-esquerdo Fabrício. O atleta estava pendurado com dois amarelos e foi advertido no fim da partida

18:02 Na próxima quarta-feira (29), o Tricolor visitará o Atlético-MG, no Mineirão, às 22h. O time celeste também vai precisar viajar, mas encara o Sport somente no próximo domingo (2), na Arena Pernambuco, às 18h30

17:59 Com a vitória, os paulistas assumem a última vaga do G-4 com 27 pontos. Já a equipe mineira segue irregular no campeonato, caindo para a 13ª posição, permanecendo com 17 pontos

94' Fim de jogo no Morumbi para São Paulo 1x0 Cruzeiro! Gol solitário de Alexandre Pato, ainda no primeiro tempo, dá vitória ao tricolor

93' Cartão amarelo para Fabrício! Árbitro adverte atleta por ter feito falta, inexistente

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' Minutos finais ficam dramáticos no Morumbi e torcida do São Paulo foi ao delírio com o gol sofrido pelo Corinthians, há pouco, diante do Coritiba

85' No Morumbi, público total de 29.719, gerando renda de R$ 740.897,00

83' Leandro Damião ia sair livre com a bola, mas Edson Silva deu carrinho providencial e evitou o empate celeste

80' Última mexida no São Paulo! SAI Alexandre Pato, autor do único gol até então, ENTRA João Paulo

78' Se o resultado se confirmar, esta será a sétima vez que o Cruzeiro perde por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro

76' UHHHHHHHHHHHHH! Mayke cruza bola na pequena área e Damião se estica todo, mas não alcança

74' Substituição no São Paulo! SAI Boschilia, com dores, ENTRA Edson Silva

71' Gol anulado do São Paulo! Centurión encobre Fábio de cabeça, de fora da área, mas o goleiro cruzeirense dá um tapa na bola. Mesmo assim, a arbitragem havia marcado impedimento no lance

66' Partida vai se aproximando da reta final, ficando mais dramática e com chances para os dois lados

64' Agora é a vez do Tricolor mexer e pela primeira vez. SAI João Schmidt, ENTRA Hudson

60' Última substituição no Cruzeiro! SAI Vinícius Araújo, ENTRA Leandro Damião

59' UHHHHHHHHH! Marinho faz jogada individual, passa por dois e cruza, mas a bola passa por todo mundo

58' Arbitragem volta atrás na marcação e o único gol da partida, até o momento, é dado para Alexandre Pato

56' Gabriel Xavier entrou disposto em campo e é a principal peça ofensiva do Cruzeiro no segundo tempo

54' UHHHHHHH! Centurión recebe livre na pequena área, gira e chuta com perigo. Fábio, por via das dúvidas, corta para escanteio

50' Cruzeiro volta melhor para a etapa final e com mais ímpeto ofensivo, mas peca na falta de criatividade para concluir as jogadas em gol

46' Para a etapa final, Vanderlei Luxemburgo fez duas mudanças no Cruzeiro. SAEM Ceará e Marcos Vinícius, ENTRAM Mayke e Gabriel Xavier

46' Bola rolando para o segundo tempo entre São Paulo 1x0 Cruzeiro!

17:08 Durante o intervalo, a arbitragem assinalou o gol para o lateral-esquerdo Carlinhos

17:05 Já já a bola volta a rolar nos últimos 45 minutos! Não saiam daqui

17:02 O goleiro Fábio, do Cruzeiro, comentou o lance que deixa o São Paulo em vantagem e cita como o desvio de Pato como crucial: "Vocês viram aí o lance do gol, eu acho que o Pato estava impedido. Nosso time até teve chances de finalizar, temos que ter mais tranquilidade no segundo tempo. Vamos ver as imagens depois, mas o desvio do Pato tirou a referência do chute do Carlinhos"

16:59 Confira as principais estatísticas do primeiro tempo para São Paulo 1x0 Cruzeiro

16:57 Apesar do São Paulo sair em vantagem, o meia Michel Bastos alerta para que o time não dê espaços no segundo tempo: "Eu tenho certeza que o segundo tempo não vai ser tranquilo. Cruzeiro tem qualidade, mas esse é um resultado que, se não nos concentrarmos, podemos ser surpreendidos. Acabar o primeiro tempo com vantagem é sempre bom, mas é perigoso"

16:54 Mesmo após o apito para o intervalo, os atletas cruzeirenses persistem na reclamação com a arbitragem pelo gol tricolor

16:52 Confira o gol marcado por Alexandre Pato, que deixa o São Paulo em vantagem diante do Cruzeiro

45+3' Fim de primeiro tempo no Morumbi para São Paulo 1x0 Cruzeiro! Gol de Alexandre Pato deixa o tricolor em vantagem no placar

45' Jogadores do Cruzeiro ainda foram reclamar de posição irregular do atacante do São Paulo, mas o lance foi legal

44' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! ALEXANDRE PATO! Carlinhos faz boa jogada e cruza na medida para Pato que, sozinho, cabeceia para o fundo do gol. São Paulo 1x0 Cruzeiro

42' Até o momento, o São Paulo tem mais posse de bola que o Cruzeiro, mas pouco produz em direção a gol

40' UHHHHHHHHHHHH! Pato recebe de Michel Bastos dentro da pequena área e chuta, de primeira, mas Fábio faz grande defesa

37' Quase 40 minutos de bola rolando e nenhum chute certo em direção à barra

35' Marinho cobra falta, mas erra. Na sequência, se enrolou sozinho e colocou a mão na bola. Partida se aproxima da reta final e segue sem emoções

31' Ceará se recupera e volta a campo, mas Vinícius Araújo sofre falta e também sente dores na coxa

29' Incrível! Manoel sai jogando errado e manda a bola no pé de Pato. Bola, porém, volta direto para a mão de Fábio. Seria a chance do São Paulo sair à frente do placar

25' Ceará sente a coxa e Mayke já está no aquecimento. Pode ser o primeiro problema para Luxemburgo ainda no primeiro tempo

22' Fabrício tentou fazer jogada pela lateral, mas foi interceptado pela marcação do São Paulo

18' Enquanto o São Paulo segue tentando arranjar espaço com a troca de passes rasteiros, o Cruzeiro visa a bola aérea, mas a solidez dos marcadores impede que a partida melhore tecnicamente

15' Primeiros 15 minutos se resumem a lances de grande efeito de Alexandre Pato e persistência de Michel Bastos nos chutes da intermediária

13' Partida fica sem muitas emoções devido à forte marcação do Cruzeiro e o pouco espaço que o São Paulo tem para atacar

10' Sólido na marcação, o Cruzeiro roda a bola no sistema defensivo em busca de espaços para sair ao campo ofensivo

7' São Paulo equilibra os ímpetos ofensivos do Cruzeiro, mas a partida segue congestionada no meio-campo e sem muitos espaços dos dois lados

4' UHHHHHHHHHH! Michel Bastos faz boa jogada pela direita, passa pela marcação e finaliza com perigo

2' Partida começa veloz e com o Cruzeiro chegando ao ataque

0' Bola rolando para São Paulo x Cruzeiro no Morumbi!

15:58 Hino nacional reproduzido no Morumbi! Vai rolar a bola para São Paulo x Cruzeiro

15:56 Equipes perfiladas para o hino nacional. Já já a bola rola

15:54 Equipes no gramado! Em instantes, a arbitragem autorizará o início do confronto

15:51 Torcida se faz presente em maior número no Morumbi para a partida que começa em instantes

15:47 Já já a bola rola no Morumbi para São Paulo x Cruzeiro! Não saiam daqui!

15:44 Como treinador do tricolor paulista, Telê acumula um bom currículo: bicampeonato do Mundial de Clubes, da Libertadores e do Paulistão (1992 e 1993), da Recopa Sul-Americana (1993 e 1994), uma Supercopa da Libertadores (1993) e um Campeonato Brasileiro (1991)

15:42 Antes da bola rolar, o São Paulo fará uma homenagem a Telê Santana, falecido em 2006 e que, se vivo, completaria 84 anos

15:39 Um desses jovens é o meia Boschilia, que está substituindo Ganso, suspenso. Meio-campista tricolor fará seu 10º jogo como titular

15:37 Elenco do São Paulo, que conta com nove jogadores formados nas categorias de base entre titulares e reservas, encerrou o aquecimento há pouco e retornou ao vestiário

15:35 Público no Morumbi é considerado regular, mesmo faltando menos de meia hora para a bola rolar entre São Paulo e Cruzeiro

15:32 Apesar de estar se recuperando de uma cirurgia no joelho, o meia-atacante Júlio Baptista teve a permanência solicitada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e renovou contrato com o Cruzeiro por mais seis meses

15:29 Pelo lado do Cruzeiro, porém, a atenção precisará ser em outros quatro atletas dos que começam jogando: Charles, Fabrício, Marcos Vinícius e Marinho acumulam dois amarelos e estão pendurados

15:27 Confirmados no time titular do São Paulo, Alexandre Pato e Thiago Mendes precisarão ter atenção redobrada. Os atletas têm dois cartões amarelos e, caso sejam advertidos, não enfrentarão o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (29), no Mineirão

15:25 Devido aos resultados da rodada, uma vitória poderá deixar o São Paulo, provisoriamente, no G-4. O tricolor, porém, precisará torcer contra o rival Palmeiras, que enfrenta o Vasco, às 18h30

15:22 A partida de logo mais marcará o reencontro dos times, que disputaram uma vaga nas quartas de final da Libertadores desse ano. Após vitórias pelo placar mínimo, dos dois lados, a classificação foi decidida após disputa de pênaltis. Melhor para o Cruzeiro, que venceu diante da torcida, mas eliminado em seguida para o River Plate

15:19 As equipes estão no gramado do Morumbi realizando o último aquecimento antes da bola rolar

15:17 Vindo do quadro de Pernambuco, apesar de carioca, Marcelo de Lima Henrique será o árbitro de São Paulo x Cruzeiro! Ele tem os pernambucanos Clóvis Amaral e Albert Júnior como auxiliares

15:14 Luxemburgo tem como opções no banco de reservas: Rafael, Mayke, Léo, Douglas Grolli, Mena, Willians, Gabriel Xavier, Marquinhos, Alisson, De Arrascaeta e Leandro Damião

15:12 Cruzeiro definido! A Raposa vai a campo com: Fábio; Ceará, Paulo André, Manoel e Fabrício; Charles, Henrique e Marcos Vinícius; Willian, Marinho e Vinicius Araújo

15:09 Apesar de não ter confirmado ainda a equipe que vai a campo, Luxemburgo tem desfalques no Cruzeiro: os zagueiros Dedé e Bruno Rodrigo, o volante Willian Farias, o meia Júlio Baptista e o atacante Judivan, todos lesionados, ficam de fora

15:06 No decorrer da semana, foram testadas duas situações no meio-campo são-paulino, o que deixou uma dúvida na cabeça do comandante. Hudson, que começou de titular contra o Sport, perde espaço para João Schmidt

15:03 Além do treinador Juan Carlos Osorio, expulso diante do Sport na última rodada, o São Paulo conta com três desfalques. Também expulsos contra o Leão, o meia Ganso e o atacante Luís Fabiano se juntam ao lateral-direito Bruno, ainda lesionado

15:01 No banco de reservas, o treinador interino Milton Cruz tem à disposição: Renan, Matheus Reis, Edson Silva, Hudson, Auro, Breno, Lyanco e João Paulo

15:00 São Paulo escalado! Faltando uma hora para a bola rolar no Morumbi, o Tricolor vai a campo com: Rogério Ceni; Thiago Mendes, Rafael Tolói, Lucão e Carlinhos; Rodrigo Caio, João Schmidt, Boschilia e Michel Bastos; Alexandre Pato e Centurión

14:57 Já na Vila Belmiro, o Santos contou com boa atuação do atacante Gabriel e venceu o Joinville por 2 a 0, saindo da zona do rebaixamento

14:56 Na manhã deste domingo (26), outros dois confrontos deram prosseguimento. Dentro da Arena Condá, a Chapecoense mostrou a força como mandante e venceu o Fluminense por 2 a 1, em jogo marcado por uma arbitragem polêmica

14:53 A rodada, porém, teve início no sábado (25) com três partidas. Na Ressacada, o Atlético-PR bateu o Avaí por 2 a 1. Na Arena, o Grêmio ficou no empate com o Sport em 1 a 1. Fechando a noite, no Independência, o Atlético-MG superou o Figueirense pelo placar mínimo e se manteve líder

14:51 Além de São Paulo x Cruzeiro, outros três jogos, também às 16h, movimentam a 15ª rodada do Brasileirão! No Couto Pereira, em Curitiba, Coritiba x Corinthians; no Serra Dourada, em Goiânia, Goiás x Flamengo; e no Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta x Internacional

14:48 O Cruzeiro também tropeçou na última rodada, mas vem de empate, dentro de casa, diante do Avaí. A Raposa busca os três pontos para se estabilizar no meio da tabela e se afastar dos últimos colocados

14:45 Vindo de derrota para o Sport, no último domingo (19), o São Paulo mira reabilitação no Brasileiro após ter a sequência de vitórias interrompida

Pré-jogo: São Paulo encara Cruzeiro no Morumbi visando reencontrar caminho das vitórias

O estádio do Morumbi será o palco da partida entre São Paulo x Cruzeiro, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO São Paulo x Cruzeiro: Marinho, atacante do Cruzeiro. Contratado recentemente, o atleta vem se mostrando efetivo no setor ofensivo, sendo a esperança da equipe para buscar vencer no campeonato

FIQUE DE OLHO São Paulo x Cruzeiro: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Artilheiro do Tricolor no Brasileirão, o centroavante é a esperança de gols diante da Raposa, uma vez que passou em branco na última rodada, contra o Sport, na Arena Pernambuco

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 8º São Paulo 24 14 12º Cruzeiro 17 14

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

