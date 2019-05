Danilo Fernandes comemora boa atuação ante Grêmio: "Estou podendo mostrar meu trabalho"

Na noite deste sábado (25), o Sport visitou o Grêmio visando seguir no G-4 e tentando quebrar um tabu histórico de nunca ter vencido os gaúchos como visitante. Mesmo sem conquistar o segundo objetivo, o Leão viu o primeiro e mais importante ser alcançado ao arrancar um importante empate em 1 a 1, com gol do meia-atacante Diego Souza.

O principal responsável pelo ponto conquistado, fora de casa, foi o goleiro Danilo Fernandes, que fez defesas brilhantes e evitou que os gremistas conquistassem a vitória. Considerado o melhor em campo pela Associação dos Cronistas Desportivos do Rio Grande do Sul, Danilo valorizou o bom momento que vive na equipe pernambucana.

"Acredito que essa seja a minha melhor fase justamente porque estou tendo a oportunidade de mostrar o meu trabalho, justamente por ter sequência de jogos. Jogar aqui é sempre complicado, mas conseguimos o empate e pudemos segurar lá atrás. Fico feliz por estar passando segurança para a equipe", assegurou o camisa 12 leonino.

Fernandes, que vem substituindo o ídolo Magrão por conta de uma contusão, se mostrou humilde quanto à boa fase no clube da Praça da Bandeira e comemorou as intervenções diante do tricolor. O arqueiro ainda exaltou o grupo rubro-negro pelo destaque que vem tendo.

"Fico feliz em poder ajudar e por esse jogo. Isso é fruto de um trabalho duro todos os dias, sem folga. Fico feliz em poder ter ajudado e poder ter feito as defesas. Tenho que agradecer a todo o grupo também, pois sem eles não posso fazer nada lá atrás", pontuou Danilo.

O lateral-direito Samuel Xavier foi mais cauteloso e optou por citar a força do elenco do Imortal . O atleta, no entanto, ponderou a vontade dos recifenses em buscar a igualdade fora de casa e o empenho em segurar o resultado adquirido na segunda parte dos 90 minutos.

"A equipe do Grêmio tem um ataque muito forte. Tem hora que cai o Luan, cai o Pedro Rocha, enquanto no segundo tempo entrou o Fernandinho, que também caiu muito pelos lados. O importante é que a equipe foi aguerrida, lutou até o final. Esse empate fora de casa é importante", afirmou Samuel.

O Sport volta a jogar, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (2). O time, que ocupa a 3ª colocação com 28 pontos, receberá o Cruzeiro, às 18h30, na Arena Pernambuco, em partida que poderá ser marcada pela estreia do atacante Hernane Brocador.