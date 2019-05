Aproveitando sucesso de Guerrero, Adidas lança camisa do Flamengo no Peru

O sucesso de Guerrero não se limita as quatro linhas. Fora dele, o atacante é sucesso com a torcida rubro-negra e também com o marketing internacional. Pensando nisso, a fornecedora de material esportivo Adidas tratou de unir o útil ao agradável e lançou os uniformes do Flamengo no Peru.

O anúncio ocorreu através do perfil da empresa no twitter. Com a frase "Já está a venda a camisa do Flamengo", a uniforme principal do clube foi colocada a disposição dos torcedores. Por ora, não haverá venda das outras camisas desta temporada.

Guerrero chegou ao Flamengo após a Copa América e já caiu nas graças da torcida. Marcou três gols nos quatro jogos que realizou e é o principal responsável pela recuperação rubro-negra no Campeonato Brasileiro.