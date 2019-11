Saudado pela torcida, Ronaldinho Gaúcho faz seu primeiro treino como jogador do Fluminense

Começou a era R10 no Fluminense. Nesta segunda-feira (27), o Ronaldinho Gaúcho fez seu primeiro treino como jogador do Tricolor. Ele chegou às Laranjeiras, sede do clube, por volta das 14h30, acompanhado por amigos e seguranças. Após realizar uma sessão de bicicleta ergométrica e musculação, o craque foi a campo para dar voltas em torno do gramado e foi ovacionado pelos mais de cem torcedores que estavam presentes no local.

Ao chegar no vestiário, o novo camisa 10 foi tietado pela maioria dos jogadores das categorias de base do clube. Pouco tempo depois, encontrou-se com o atacante Fred - que sentiu dores no adutor da coxa esquerda na partida contra a Chapecoense e foi ao clube para fazer o tratamento. Além disso, Ronaldinho também conversou com o Marcão, auxiliar técnico do Fluminense.

Por conta do longo tempo de inatividade - sua última partida oficial foi no dia 31 de maio, na final do campeonato mexicano -, Ronaldinho deve priorizar a parte física. Também, ele passará por uma série de avaliações para saber se há possibilidade de estreia no sábado (1º), quando o Fluminense enfrenta o Grêmio, às 18h30, no Maracanã. Ainda na manhã desta segunda-feira (27), R10 foi regularizado e, por isso, já tem condições de jogo.

Após passagem discreta pelo Querétaro, do México, Ronaldinho Gaúcho acertou a sua ida para o Fluminense no último dia 11 e assinou contrato até dezembro de 2016.