Rodrigo projeta receita para reabilitação do Vasco: "Temos que trabalhar e ter motivação"

Após três vitórias consecutivas a torcida do clube cruzmaltino estava eufórica e lotou o estádio São Januário. A esperança de conquistar mais uma vitória em cima do forte elenco do Palmeiras, que vive ótima fase com o técnico Marcelo Oliveira no comando do time, deu lugar à desconfiança e apreensão logo aos 3 minutos de jogo com gol de Leandro Pereira para os paulistas.

E o que se viu na sequência foi um passeio palmeirense: ao fim do primeiro tempo já estava 3 a 0, com espaço para mais. O jogo acabou em 4 a 1 para o alviverde. O zagueiro Rodrigo, ao fim da partida, deixou claro o sentimento temeroso vivido dentro do clube e, também, pela torcida do Vasco.

"É difícil falar na derrota. Nós estamos jogando no limite. Se perdemos não saímos do lugar, se vencermos também não saímos do lugar. Temos que trabalhar, ter motivação para que na próxima partida a gente tenha um pouco mais de sorte", lamentou o zagueiro.

A situação do Vasco era tão ruim que já no primeiro tempo o técnico Celso Roth chamou o volante Serginho, que estava no banco de reservas, para passar instruções. As mudanças no intervalo eram mais que esperadas. O que não se esperava é que o treinador fizesse as três de uma vez e, ainda, que substituiria o goleiro Martin Silva por questões técnicas. O treinador explicou a opção.

"Martin não pediu para sair. Quem tirou o Martin fui eu. Assim como o Aislan e a outra substituição. A responsabilidade é minha. Martin é jogador de seleção. Ele tem experiência suficiente para saber o que aconteceu no jogo. O momento certo para conversar com ele é durante a semana", disse o treinador sobre a troca de goleiros no domingo.

O goleiro ainda teve apoio de seu substituto, o goleiro reserva Jordi. "Também não sei explicar, não conversei com ele, sinceramente. Só dei um abraço nele lá, foi tudo muito rápido, algo assim que a gente não espera. O Martín é um cara muito experiente, um goleiro e tanto, de seleção", apontou Jordi.

Alvo de críticas da torcida ainda no primeiro tempo por entrar com um time diferente do que havia vencido a última partida, o técnico lamenta o pouco tempo de preparação para montar o time para os jogos.

"Não temos tempo para treinar. Herrera correu um risco grande hoje, ficou até o fim. Estamos administrando tudo isso. Não é justificativa, mas é a segunda vez que enfrentamos um adversário que ficou nos esperando durante a semana. Ninguém leva isso em consideração", apontou Roth.

Diante de aproximadamente 15 mil vascaínos presentes, o técnico, assim como todo o elenco, sentiu a derrota em casa para o Palmeiras da forma que foi e agora já volta as atenções para o confronto contra o Corinthians, na quarta feira, em Itaquera.

"A torcida veio com esperança e expectativa. Nós frustramos o torcedor e agora temos que reconquistá-lo, novamente. Isso só acontece com resultados positivos", finalizou o treinador.