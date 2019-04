Sport se reapresenta e inicia trabalhos para duelo contra Cruzeiro

Após o empate obtido contra o Grêmio, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport se reapresentou e iniciou os trabalhos da semana na manhã desta terça-feira (28), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paulista/PE. O próximo adversário será o Cruzeiro, em jogo a ser realizado às 18h30 do próximo domingo (02), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Na primeira atividade, três mudanças foram percebidas. Primeiro, a manutenção de Rodrigo Mancha como primeiro volante na equipe principal. No duelo ante o Tricolor Gaúcho, Mancha foi escalado de primeira com o objetivo de proporcionar mais consistência na marcação e suportar a pressão do adversário. Ainda que tenha sido substituído por Élber no intervalo, quando o Leão ficou atrás do placar, a sua permanência entre os titulares não pode ser descartada.

A segunda novidade foi o retorno do lateral-esquerdo Renê. Ausente do último confronto após cumprir suspensão automática por receber três cartões amarelos, o jogador está de volta e é nome certo entre os onze iniciais, escalados pelo técnico Eduardo Baptista.

A terceira novidade foi a ausência do meia Élber. O jogador tem seus direitos vinculados ao Cruzeiro e as diretorias de ambas as equipes mantêm um acordo informal para a não escalação do atleta nessas situações. Entretanto, esse acordo está proibido na atual temporada e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisa uma denúncia referente a esse assunto. Ainda assim, o Departamento Médico rubro-negro também informou que Élber não participou do treinamento por dores na panturrilha direita.

“Élber vem de uma recuperação animadora de uma cirurgia e conseguiu retornar antes dos prazos. Durante esse processo, é normal algumas dores e a gente associa aos últimos jogos, que foram duros e com viagens longas. Ele é dúvida para o próximo jogo. Vamos fazer o tratamento e ir reavaliando”, afirmou o diretor-médico do Sport, Cléber Maciel, ao site oficial do clube.

Após os atletas realizarem um trabalho físico na academia do clube, os jogadores que entraram em campo no fim de semana realizaram atividades em dois campos distintos. No campo principal, os auxiliares técnicos Daniel Paulista e Pedro Gama comandaram um treino técnico com os atletas considerados titulares, focalizado na troca de passes.

No campo secundário, Eduardo Baptista realizou um treinamento de movimentação tática, com a presença do atacante Hernane Brocador, que espera regularizar sua situação junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) para poder estrear com a camisa leonina.

O time titular que treinou hoje foi formado por: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Rodrigo Mancha, Diego Souza e Marlone; André. O grupo volta a trabalhar no Centro de Treinamento na manhã desta quarta-feira, com a enorme possibilidade dos trabalhos táticos serem executados apenas na quinta-feira e na sexta-feira.