Resultado Atlético-MG x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2015 (3-1)

Ficamos por aqui após a vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo, no Mineirão. Agradecemos por acompanhar esta partida conosco, e aguardamos você na próxima transmissão da VAVEL Brasil!

As duas equipes agora entram em campo apenas no dia 9 de agosto, às 16h, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, enquanto o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi.

Marcos Rocha sobre o Mineirão: "Aqui é o nosso salão de festas, quando jogamos aqui, jogamos bonito, pra vencer."

Galo chega aos 35 pontos na liderança, enquanto o São Paulo se manteve na quinta posição, com 27 pontos.

48' FINAL DE PARTIDA! ATLÉTICO-MG VENCE SÃO PAULO POR 3 A 1 E SE MANTÉM NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!

46' VICTOR! Boschila arrisca de longe, obrigando Victor a fazer grande defesa.

45' Leandro Donizete arrisca de fora da área, mas a bola acaba saindo.

44' Teremos três minutos de acréscimo.

42' CARTÃO AMARELO: Thiago Mendes (São Paulo)

40' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Giovanni Augusto; Entra: Josué

39' Lucas Pratto cruza para Marcos Rocha que cabeceia no canto, para a defesa de Rogério Ceni.

38' Levir Culpi conversa com Josué.

37' Giovanni Augusto, Tolói e Rodrigo Caio no chão neste momento.

36' Centurión cabeceia para fora após cruzamento de Auro.

34' Ganso passa por dois marcadores, mas é desarmado por Jemerson.

31' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai: Luís Fabiano; Entra: Boschila

30' Passe errado de Centurión na entrada da área.

29' Torcida alvinegra cantando o nome de Guilherme nas arquibancadas.

28' Boschilla conversando com Juan Carlos Osorio neste momento.

27' Danilo Pires comete falta de ataque. Volante não entrou bem na partida.

26' Lucas Pratto já demonstra sinais de cansaço dentro de campo.

25' São Paulo tenta pressionar Atlético no campo de ataque.

22' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Thiago Ribeiro; Entra: Danilo Pires

21' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai: Reinaldo; Entra: Auro

20' Carlos arremata fraco, fácil para Rogério Ceni.

19' Rogério Ceni salva o São Paulo em chute de Giovanni Augusto.

17' Lucão afasta tentativa de cruzamento do Atlético.

16' Centurión recebe de Alexandre Pato em posição de impedimento.

15' Torcida atleticana incentiva o time das arquibancadas.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Paulo Henrique Ganso cruza para Alexandre Pato, que cabeceia para o fundo das redes. É a reação Tricolor.

13' Na cobrança, Luís Fabiano chega a resvalar na bola, mas Victor tira de soco.

12' Ganso derrubado por Donizete. Falta para o São Paulo cobrar.

11' Centurión cruza para Luís Fabiano, mas a bola vai pra fora.

10' Pato busca jogada individual, mas é desarmado por Jermerson.

08' João Schmidt volta para o banco de reservas.

07' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai: Hudson; Entra: Centurión

05' Leandro Donizete tenta o lançamento para Lucas Pratto, mas a bola passa direto pelo argentino.

04' João Schmidt conversando com Juan Carlos Osorio.

03' Lançamento de Leonardo Silva interceptado pela zaga do São Paulo.

02' São Paulo troca passes no meio de campo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG: Sai: Cárdenas; Entra: Carlos

Atlético-MG e São Paulo estão retornando ao gramado.

Contraste de situações na primeira etapa: Enquanto as chances criadas pelo São Paulo, batiam na trave, as finalizações do Atlético-MG entravam "sem querer", no gol de Rogério Ceni.

Luís Fabiano sobre primeiro tempo: "Chegamos, tivemos finalizações, mas hoje infelizmente não é nosso dia"

Lucas Pratto agora é o vice-artilheiro isolado do Brasileirão com sete gols marcados, um a mais do que o artilheiro Ricardo Oliveira, do Santos.

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! COM HAT-TRICK DE PRATTO, ATLÉTICO-MG SEGUE VENCENDO O SÃO PAULO POR 3 A 0.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Três vezes Lucas Pratto! Giovanni Augusto acha o camisa 9 dentro da área, que mata a bola no peito e de canhota, manda a bola para o fundo das redes.

42' NA TRAVE! Ganso bate na trave, e no rebote, Alexandre Pato perde um gol inacreditável.

41' Bola recuada "na fogueira" para Victor, que é pressionado por Luís Fabiano, mas goleiro consegue afastar.

40' Torcida alvinegra canta muito no Mineirão!

39' Atlético pressiona São Paulo no campo de defesa.

37' Alexandre Pato manda uma bomba para o gol, mas Victor defende com o joelho direito.

36' Rafael Tolói se manda para o ataque, mas Leonardo Silva corta para escanteio.

35' Atlético toca a bola com muita facilidade.

33' NA RAÇA! Douglas Santos não deixa a bola sair para a linha de fundo, faz o cruzamento e Lucas Pratto desvia a bola para a rede pelo lado de fora.

32' Douglas Santos cruza rasteiro, mas zaga do São Paulo tira o perigo.

31' Juan Carlos Osorio pede tranquilidade ao Tricolor Paulista em campo.

29' Sistema defensivo do São Paulo afasta o perigo após chegada do Atlético.

28' Banco de reservas do São Paulo sem reação, após os dois gols do Atlético.

27' Lucas Pratto agora é vice-artilheiro do Brasilierão, junto com Thiago Ribeiro, seu companheiro de ataque.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Mais uma vez Lucas Pratto, recebendo novamente na área, apenas escorando a bola para o fundo das redes! Cruzamento na medida de Giovanni Augusto.

24' Atlético é o líder isolado do Brasileirão, com 35 pontos, no momento.

22' São Paulo faz blitz na área do Atlético, mas o sistema defensivo alvinegro consegue se safar.

21' É o quinto gol de Lucas Pratto no Campeonato Brasileiro.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Lucas Pratto recebe de Marcos Rocha, Rogério Ceni defende na primeira, mas o argentino, na raça, mandou a bola para o fundo das redes.

18' Reinaldo cruza rasteiro para Luís Fabiano, que não alcança a bola.

17' Juan Carlos Osorio fica irritado com Alexandre Pato, que recebe em boas condições, mas bateu fraco contra a meta de Victor.

16' Lucas Pratto cruza para a área, mas a bola passa por todos e a zaga do São Paulo manda o perigo pra longe.

15' Thiago Mendes tenta atacar pela direita, mas Jemerson afasta o perigo.

14' Juan Carlos Osorio grita bastante à beira do campo.

13' Cárdenas pressiona Lucão, que é obrigado a ceder escanteio para o Atlético.

12' Na cobrança de escanteio, Jemerson finaliza fraco, direto nas mãos de Rogério Ceni.

11' Marcos Rocha tenta achar Thiago Ribeiro na área, mas Thiago Mendes acaba desviando para escanteio.

10' Thiago Ribeiro é flagrado em posição de impedimento.

09' Chegada perigosa de Pato, que cruzou rasteiro para a área, Luís Fabiano finaliza e a bola é desviada para escanteio.

08' Michel Bastos tenta lançar Alexandre Pato, mas a arbitragem marca impedimento no lance.

07' Primeira finalização do Atlético veio com o colombiano Cárdenas, que arriscou de fora da área, para a defesa de Rogério Ceni.

06' Giovanni Augusto é quem sofre falta de Hudson mais uma vez.

05' Hudson chega mais forte em Marcos Rocha, que reclama.

04' VICTOR! Luís Fabiano arrisca de fora da área, e Victor espalma para escanteio.

04' Falta de Cárdenas em Michel Bastos.

03' Passes errados e marcação forte do São Paulo dificultam a chegada do Atlético-MG no campo de ataque.

02' Victor dá um tapa na bola após cruzamento do São Paulo.

01' São Paulo começa a partida no campo de defesa do Atlético.

BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

Nesta noite Alexandre Pato será o capitão do São Paulo dentro de campo.

Hino nacional brasileiro executado no Mineirão.

Atlético-MG e São Paulo entram em campo!

Neste momento, elenco do São Paulo realiza trabalho de aquecimento no gramado do Mineirão.

SÃO PAULO CONFIRMADO! Juan Carlos Osorio mandará a campo: Rogério Ceni; Thiago Mendes, Tolói, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Hudson, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato e Luís Fabiano.

Em alusão a renovação de contrato de Victor com o Atlético-MG, goleiro entrará em campo com a camisa 2019 nesta noite, ano em que encerra o seu novo vínculo com o Galo.

CÁRDENAS CONFIRMADO! Levir Culpi divulgou a escalação oficial do Atlético-MG com o meia colombiano no lugar de Dátolo.

Delegação do Atlético-MG já se encontra no Mineirão, assim como a equipe do São Paulo.

A partida desta noite também marcará a estreia do terceiro uniforme do Atlético-MG. O clube mineiro não tinha um uniforme alternativo deste janeiro de 2009, no Torneio de Verão.

Alexandre Pato disse na terça-feira (28) que é mais fácil jogar contra o Atlético-MG no Mineirão do que no Independência porque é um 'estádio neutro'. A declaração do atacante do São Paulo não caiu bem para Marcos Rocha, que respondeu: "Engraçado. É neutro pra ele. Para nós é a nossa casa. A gente vai dar a resposta pra ele".

O estádio Mineirão será o palco da partida entre Atlético-MG x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x São Paulo: Lucas Pratto, atacante do Atlético. O argentino está em alta, é vice artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro e foi autor do gol que deu a vitória ao líder do campeonato no jogo contra o Figueirense.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x São Paulo 2015: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Com 6 gols, Pato é vice artilheiro do Campeonato e artilheiro do São Paulo e passa por um momento de redenção com a torcida.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Atléitco-MG 32 15 5º São Paulo 25 15

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-MG x São Paulo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!