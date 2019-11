Imagem da terceira camisa do Atlético-MG vaza nas redes sociais

A imagem da terceira camisa do Atlético-MG vazou nas redes sociais na noite desta terça-feira (28), um dia antes de o novo uniforme ser apresentado oficialmente à torcida. Às 22h desta quarta-feira (29), o elenco atleticano entrará em campo com o novo manto para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

O modelo, fabricado pela Puma, manteve a cor preto como predominante, mas com losangos na mesma cor. A gola será em ‘V’. Apesar de a imagem já estar circulando na internet, a camisa está disponível em pré-venda no site lojadogalo.com.br para sócios, que obtêm 10% de desconto, e também para não sócios. O valor do manto alvinegro deve custar entre R$ 199,90 e R$ 239,90, de acordo com a Puma.

O Atlético-MG, assim, retornará a ter terceira camisa depois de seis anos. A última vez que o clube mineiro usou um uniforme alternativo foi no Torneio de Verão, em janeiro de 2009, nas cores preta e dourada. A principio aquele manto não deu muito sorte, pois o time acabou perdendo para o Cruzeiro por 4 a 2.

A opção de um terceiro uniforme surgiu no centenário do Atlético, em 2008, sob a gestão de Ziza Valadares. Porém, depois que Alexandre Kalil assumiu a presidência do clube mineiro, o clube optou por encerrar a produção de camisas alternativas. Agora, o atual presidente, Daniel Nepomuceno, resgata a terceira camisa.