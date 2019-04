Sérgio Soares lamenta erros individuais do Bahia: “Foi fundamental para a derrota”

O novo tropeço do Bahia fora de casa deixou o técnico Sérgio Soares bastante insatisfeito. O comandante do Esquadrão de Aço destacou que erros individuais foram fundamentais para que o Santa Cruz saísse de campo com três pontos nesta noite de terça-feira (28). O treinador, ainda, aproveitou o momento para já projetar o próximo compromisso do escrete baiano na competição.

Sérgio Soares gostou da maneira como o time atuou, mas destacou que alguns erros foram preponderantes para a vitória do adversário. Assim, ele acredita que uma melhora já pode acontecer, mesmo com pouco tempo para treinamento, na rodada do fim de semana. Soares ainda elogiou a compactação de seu elenco na etapa final.

“O adversário começou melhor, conseguimos equilibrar e sofremos o gol, mas buscamos o empate logo e mantivemos a boa conduta. Contudo, tivemos alguns erros individuais e isso foi fundamental para sairmos daqui derrotado. Podemos melhorar e corrigir esses erros. Criamos bastante e o Tiago (Cardoso, goleiro do Santa Cruz) fez boas defesa. Nosso time foi mais compacto no segundo tempo e isso fez nós termos um volume maior de jogo”, comentou o treinador.

Sérgio Soares descarta atuar com um time de características mais defensivas nas rodadas seguintes. De acordo com o comandante do Esquadrão de Aço, o mais importante é melhorar a recomposição, colocando velocidade para não facilitar o contra-ataque dos adversários.

“Precisamos voltar de maneira mais rápida na recomposição. Não podemos ter medo de atacar. É preciso atacar para sair de campo com a vitória. Agora vamos buscar uma compactação maior para não perder mais pontos na próxima rodada. Não temos tempo, mas vamos trabalhar para não repetir os erros”, pontuou.

Em relação aos jogadores que erraram, o treinador preferiu não citar nomes, mas não descartou modificações no lado direita de defesa da equipe. Entretanto, ele já deixou claro que não utilizará o recém-contratado lateral-direito Cicinho, pois o mesmo está há um bom tempo sem atuar de maneira oficial.

“Não vamos contar com o Cicinho na sexta-feira (31). Ele não estava jogando com regularidade, então, não podemos correr esse risco. Vamos estudar bem o ABC, com todo respeito que ele merece, para buscarmos os três pontos fora de casa e não ficar distante do G-4”, concluiu.