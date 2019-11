Resultado Corinthians x Vasco no Campeonato Brasileiro 2015 (3-0)

Esperamos você na próxima transmissão. A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais uma partida e fique ligado no nosso site para saber de todas as notícias do mundo dos esportes. Até lá.

Vamos terminando aqui, mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro. Nesta noite, você acompanhou o minuto a minuto em tempo real da boa vitória do Corinthians pra cima do Vasco, por 3 a 0.

Timão: vice-líder com 33 pontos

Vasco: 18º com 12

Diz aí, Gil: "Eu fui tentar devolver a bola pra área, mas fui feliz em mandar pro gol. Desde 2013, o Tite me cobra um gol e paguei a conta. Muito feliz"

Fala, Renato: "Eu vinha chutando bastante, mas não tinha gol. Sabia que uma hora ela ia entrar. Feliz por hoje. Fizemos um jogo ruim domingo, mas é natural, pela longa sequencia no campeonato. Natural encontrar o bom futebol de novo."

O Timão segue na vice-liderança, dois pontos atrás do Galo. Encarará o São Paulo na próxima rodada, no clássico paulista. Já o Vasco segue no Z4 e pega o Joinville, no Maracanã.

92' Sem tempo pra mais nada, termina o jogo, em Itaquera.

91' Mais dois minutos de partida.

90' GIL, QUERENDO OUTRO GOLAÇO! Voleio da marca do pênalti, mas passou por cima.

89' Jádson arrisca, a bola pega na zaga e sai em escanteio.

88' Reta final de um jogo muito agradável, em Itaquera.

87' ESPALMA, JORDI! Pedrada do Edílson e o goleiro espalma de manchete.

86' CRISTIANO AMARELO. Desloca Edílson, em movimento e Timão tem boa falta lateral.

85' Troca de passes é extremamente rápido e em busca do gol. Tite quer mais.

84' Edílson tenta o ataque pela direita, mas o cruzamento explode na marcação.

83' Ralf arrisca, após ótima sequencia de passes desde o campo defesa, mas a bola passa por cima do gol.

82' Vasco sente os gols e não esboça poder de reação. Recomposição corinthiana é forte demais.

81' Timão cadencia o jogo e a torcida grita "Olé".

80' MUDA O TIMÃO: Ralf entra no lugar de Bruno Henrique, muito aplaudido.

O terceiro gol e a segunda pintura na noite. Elias.

79' JORDI! Luciano arrisca da entrada da área e jordi pega em dois tempos.

78' Jhon Cley cruza à meia altura e Gil afasta sem problemas.

77' MUDA O VASCO: Bianchutti entra no lugar de Herrera.

76' OUTRA PINTURA! Começou na esquerda. Jádson, Renato e Luciano trabalham bem, o atacante traz pelo meio, acha malcom, que, na meia lua, dá um passe sensacional de costas, para Elias, chutar de primeira no cantinho.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAÇO, ELIIIIIIIIIIIIIAS, DO TIMÃO!

74' WAAAAAAAAAAAAAALTER! Chute da entrada da área, explode na zaga, sobra para Jhon Cley, que chuta e para na parede paulista.

73' Luciano ajuda a zaga e afasta escanteio perigoso.

72' A zaga corinthiana afasta bem o perigo.

71' Edílson levanta demais o pé e Vasco tem boa chance com falta em dois lances.

70' QUE SUSTO! Jádson cobra a falta e a bola passa perto do gol carioca.

69' LUAN AMARELADO. Atropela Bruno Henrique à dois passos da grande área.

68' Boa trama do Timão pela esquerda, com avanço de Uendel, mas a zaga afasta o perigo.

67' VASCO MUDA: Serginho dá lugar à Andrezinho.

66' 30.769 pessoas presentes na Arenas Corinthians.

65' Cristiano cruza forte demais e Herrera não alcança a bola. Só tiro de meta.

O belíssimo gol de Gil. Timão amplia.

64' Com esse placar, Timão segue apenas dois pontos atrás do Galo na luta pela liderança.

63' Timão pressiona, Malcom cruza fechado e Jordi pega.

62' MUDA O VASCO: Thales entra e sai Riascos.

61' QUE CATEGORIA, GIL! Escanteio da esquerda, Gil mandou de cabeça na bagunça, Bruno Henrique não aproveitou e a sobra, Gil mandou de primeira, por cobertura, na gaveta, golaço!

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAÇOOOOO, GIIIIIIIIIL, DO TIMÃO!

O gol de Renato Augusto. Único até aqui.

59' IMPRESSIONANTE O GOL QUE PERDE O CORINTHIANS! Jogadaça entre Elias, Renato Augusto e o camisa 8 acha Uendel, livre, pela esquerda, que cruza fechado e Luciano não aproveita debaixo do gol!

58' Corinthians encontra muitas dificuldades, mesmo após o gol.

57' WALTER! Bola espira entre a zaga, Herrera divide com o goleiro corinthiano que se sai melhor.

56' RESPOSTA COM MALCOM. Jovem abre espaço, chuta cruzado de canhota e ninguém aproveita na pequena área.

55' SERGINHO, QUE CHANCE! Riascos aparece em posição legal, perde o ângulo, cruza e Serginho cabeceia mal.

54' Edílson escapa bem pela direita, mas cruzamento encontra Jordi esperto para segurar.

53' Jhon Cley cruza fechado demais e Walter pega seguro.

52' Outro impedimento do colombiano Riascos.

51' Vasco se solta mais, mas outro impedimento é marcado.

50' Riascos levava vantagem contra o Felipe, mas com falta. Jogo parado.

49' Agora volta o fantasma do recuo no Corinthians. Assim foi na rodada passada, ante o Coritiba.

48' JHON CLEY ASSUSTA! A resposta é quase fatal. Giro e chute do camisa 10 passa perto.

47' RENATO AUGUSTO, SOBE A FIEL! Elias faz uma caneta na marcação, de costas, abre para o camisa 8, que chuta de primeira, Anderson Sales não trava e o Timão abre o placar!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO AUGUSTO, DO TIMÃO!

45' Timão mexe na bola e recomeça o jogo.

Equipes posicionadas. Vamos para o segundo tempo.

DUPLA MUDANÇA NO TIMÃO: Luciano entra no lugar de Vágner Love e Edílson entra na vaga de Fágner, que sentiu a coxa direita.

Neste momento, a vantagem do Galo para o Timão é de 4 pontos, graças ao empate e vitória das equipes.

No outro jogo da noite, Pratto marcou três vezes e o Atlético MG vai passeando pra cima do São Paulo, no Mineirão.

Rodrigo: "As oportunidades foram poucas. A gente está procurando um gol. Está tudo sob controle, mas precisamos fazer um gol."

Love: "Eu estou com dois, três marcadores. Isso me dificulta. Enquanto não tiver ajuda lá na frente, ficará difícil."

48' Malcom tenta o chute no último lance, mas esbarra na zaga e termina o jogo na sequencia.

47' Minuto final deste primeiro tempo.

46' Jogo fica mais feio neste final, com muitos erros de passes, chutões e nada criativo.

45' Mais três minutos.

44' Minuto final de partida, em Itaquera.

43' Erro na saída de bola corinthiana quase dá o contra ataque ao Vasco. Torcida chia.

42' Love busca o espaço, encontra, mas chuta encima da marcação rival.

41' Timão adianta mais o time e libera os dois laterais para atacar, neste final. Vasco se fecha bem.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' A zaga vascaína tira bem o perigo. Pressão do Corinthians.

38' Malcom inverte de posição, cai na direita e faz um carnaval com Fágner pelo setor. Timão tem escanteio.

37' Vasco sem pressa nenhuma para repor as bolas em jogo. Cadencia ao máximo e irrita a torcida.

36' Renato tenta finalizar de fora da área, mas rebate na zaga carioca. Se salva o Vasco.

35' Corinthians tem mais a bola, mas dupla Malcom/Love não aparecem para dar opção ao meio campo.

34' Jhon Cley impedido, mata o ataque vascaíno. Posse corinthiana.

33' Rodrigo salva o gol, travando Lve por duas vezes na hora do chute.

32' Uendel cai na área, pede pênalto, mas é ignorado pelo juíz.

31' A zaga afasta e no contra ataque, elias perde o tempo da bola para o chute.

30' Riascos faz uma graça pela esquerda, até Fágner chegar chegando e rasgar de qualquer maneira. Escanteio.

29' Vasco, mais uma vez, rouba a bola, tenta o ataque, mas está impedido.

28' Jogada ensaiada, Jádson mandou na área, felipe escorou, mas mandou fraca à esquerda do gol.

27' Falta frontal, muito parecida com o gol do Jádson ante o Danúbio, pela Libertadores deste ano.

26' SERGINHO AMARELADO. Estava pendurado e perde o próximo jogo, após carrinho por trás.

25' Renato Augusto manda colocado e Jordi pega firme no meio do gol.

24' No outro jogo da noite, Pratto abre o marcador e obriga o Timão a vencer para seguir em busca da liderança.

23' Vasco, agora, acalma o jogo e cadencia a partida. Encontra bom bloqueio defensivo rival.

22' Pressão corinthiana com chute de Elias, chute de Renato, cruzamento de Malcom, mas a zaga vascaína tira bem o perigo.

21' Riascos chegava com a sobra de um chutão do meio campo, mas a partida estava parada. Impedimento marcado.

20' A zaga paulista afasta bem o perigo.

19' Serginho aproveita vacilo pela esquerda, finaliza travado por Gil e Vasco tem escanteio.

18' Até o momento, poucas faltas. Isso deixa o jogo mais rápido e bem disputado, neste começo.

17' Corinthians trabalha mais a bola e Vasco sai marcando forte no meio campo. Ainda assim, o jogo é agradável.

16' Timão tem muita chegada pela direita, com o trio Fágner/ Jádson/ Elias.

15' Herrera tenta uma bicicleta e acerta o rosto do zagueiro Felipe. Jogo parado.

14' ELIAS, PRA FORA! Jogada pela direita, de novo, Fágner rola pra trás, o camisa 7 domina e chuta e a bola passa perto do ângulo!

13' Vasco consegue trabalhar na intermediária e encontra espaços. Além de dificultar os meias corinthianos.

12' Anderson Sales arrisca de fora e manda longe do gol.

11' Marcação alta corinthiana dificulta a troca de passes e saída com qualidade dos cariocas.

10' Fiel se agiganta na sua casa e pressiona o Vasco junto com o Corinthians.

9' JOOOOOOOOOOOOORDI! Tabela Love/Malcom, o camisa 9 recebe de frente ao gol, mas para no goleiro carioca.

8' Cristiano recupera a bola e já ia armando o ataque, mas o árbitro marcou toque de mão do vascaíno.

7' bate e rebate sobra para Jádson, que busca Love, mas passe sai alto demais. Jordi sai bem do gol.

6' Rodrigo recua para Jordi na fogueira e quase Love alcança.

5' Jogo volta a acontecer. Tudo bem com o vascaíno.

4' Dividida forte entre Jean Patrick e Uendel. Pior para o lateral que sente no gramado.

3' ELIAS TENTA. Primeira boa chegada com Jádson avançando pela direita e rolando para chute de Elias. Jordi pega firme.

2' Corinthians contando com vários jogadores da base, no banco de reservas. Mais cedo, o Timão bateu o Flamengo e levou a TAça BH de Sub- 17.

1' Jádson já tenta o primeiro ataque pela esquerda, mas passe sai forte demais em linha de fundo.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A bola rola na Arena Corinthians.

A bola será do Vasco neste primeiro tempo.

Leandro Pedro Vuaden, com Guilherme Camilo e Anderson Barison são os árbitros do jogo.

Vasco, com a camisa preta, com faixa diagonal branca, calção branco e meias pretas.

Corinthians com o uniforme 1. Camisa branca com listras pretas na vertical, calção preto e meias brancas.

Entram no gramado, Corinthians e Vasco da Gama. Vamos ao Hino Nacional do Brasil.

Outro reforço corinthiano é Luciano. O atacante, artilhiero do Pan-Americano 2015, no Canadá, retorna e mostra estar em grande fas artilheira. Ficará no banco hoje.

Timão, vice-líder, com 30 pontos. Vasco é o 18º com apenas 12 pontos e está à quatrodo primeiro, fora do Z-4.

Fiel torcida se faz presente em grande número. Cariocas também comparecem, mas em menor presença.

Equipes se preparam nos ajustes finais, nos vestiários. Dentro de instantes, a bola vai rolar por mais uma rodada do Brasileiro 2015.

Cariocas com o veloz Riascos entre os titulares. Autor do gol na derrota para o Palmeiras, na rodada passada, vem sendo destaque.

Vasco escalado: Jordi; Jean Patrick, Rodrigo, Luan, Cristiano; Guinazu, Anderson Sales, Serginho, John Clay; Riascos, Herrera. Técnico: Celso Roth.

Gil retorna de suspensão e reforça o time corinthiano na noite de hoje.

A torcida vai chegando em bom número. Ainda falta mais de 40 minutos para o início do jogo.

Processo de aquecimento no belíssimo gramado de Itaquera. Em instantes a bola vai rolar.

Corinthians escalado: Walter; Fágner, Felipe, Gil, Uendel; Bruno Henrique, Elias, Malcom, Jádson, Renato Augusto; Vágner Love. Técnico: Tite.

Timão tem a melhor defesa do Campeonato. Vasco é o pior ataque. A expectativa é total de um bom resultado à favor dos paulistas.

Timão vem pressionado, após ceder empate no lance final, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O empate tirou a divisão da liderança do torneio nacional.

Vasco também terá mundança no gol Por deficiência técnica, Martin Silva dará lugar à jordi, na meta carioca.

Timão terá desfalque de seu goleiro titular. Novamente, Cássio estará fora por lesão na coxa. Walter será o substituto.

Equipes já estão na Arena Corinthians e a torcida começa a chegar nas arquibancadas.

Paulinho, no final do jogo, foi o herói da noite. Jogo inesquecível. Reveja os melhores momentos.

Em 2012, aconteceu um dos duelos mais épicos de todos. Em um Pacaembu lotado, Corinthians e vasco decidiram uma vaga na semifinal da Libertadores daquele ano. Em dois jogos cheios de emoção, mais uma vez, o Timão se deu bem.

No Brasileiro de 2011, as duas equipes duelaram até a última rodada pelo título. Melhor aos paulistas, penta campeão brasileiro.

A última boa fase do Vasco coincidiu com um dos melhores momentos da história do Corinthians. Entre 2010 e 2012, os dois times foram rivais nos principais torneios.

Corinthians e Vasco voltam à se enfrentar depois de dois anos. Desde 2013, as equipes não se encontraram mais. Será o primeiro duelo na Arena corinthiana entre os rivais.

Corinthians, que pode voltar à liderança, caso o Galo não bata o São Paulo, no outro jogo da noite.

A diretoria do Timão espera mais de 34 mil pessoas para o clássico de logo mais. 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

A Arena Corinthians promete receber um grande público, novamente. A casa alvinegra é a sede da Copa passada que mais recebe torcedor pós mundial.

Reveja os melhores momentos da vitória vascaína no Corinthians x Vasco.

Outro duelo Corinthians x Vasco histórico foi em 2007, quando, em um Pacaembu lotado, o Vasco não se intimidou e venceu o Timão com gol do jovem Allan Kardec, deixando o time paulista muito próximo do rebaixamento.

Relembre os melhores momentos desse grande jogo Corinthians x Vasco, que decidiu o título do mundo.

Corinthians e Vasco é um duelo cheio de história. Vários jogos emocionantes aconteceram entre as duas equipes. Inclusive, um Mundial de Clubes da Fifa foi decidido entre Corinthians x Vasco. Na ocasião, o time paulista levou a melhor nos pênaltis e conquistou o primeiro título mundial.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Vasco da Gama, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Vasco: Elias, volante. Válvula de saída do time alvinegro, é o homem surpresa da equipe e mostra grande qualidade ofensiva, além de inteligência tática, importante no esquema de Tite.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Vasco 2015: Jhon Cley, meia atacante. O jovem é um dos que se salvam no atual momento vascaíno. Habilidoso, com bom arremate de fora e boa força física, vem sendo um dos principais jogadores do elenco.

Confira a posição de Corinthians e Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 2º Corinthians 30 15 18} Vasco da Gama 12 15

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Vasco válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!