Ronaldinho Gaúcho treina com time titular do Fluminense no terceiro dia nas Laranjeiras

Ainda sem a confirmação da data de estreia, Ronaldinho Gaúcho treinou entre os titulares nessa quarta-feira (29). Enderson Moreira escalou o craque na linha de meio de campo com Edson e Jean. O técnico testou algumas opções no setor ofensivo, todas com a presença de R10.

Ronaldinho pareceu bem à vontade com os novos companheiros. Depois de rápida roda de bobo e atividades físicas e de finalização, Enderson iniciou o trabalho com dois times. Além de R10, Marcos Júnior e Osvaldo treinaram na equipe titular, que atuou apenas com dez jogadores e com a zaga reserva, já que Antônio Carlos e Gum enfrentaram o ataque considerado principal.

Fred estava na academia realizando reforço muscular na coxa esquerda e por isso, não treinou com o grupo. A surpresa ficou por conta da não utilização de Gerson entre os titulares. O meia está liberado após cumprir suspensão contra a Chapecoense, mas por opção do técnico, trabalhou entre os reservas nessa quarta-feira.

Cícero também apareceu no campo das Laranjeiras, o meia que retornou ao Fluminense, correu ao redor do gramado, recebendo aplausos dos torcedores presentes à atividade. O atleta já está com sua situação regularizada na CBF. Com isso, caso o técnico Enderson Moreira deseje, pode relacioná-lo para o confronto de sábado contra o Grêmio.

Ao que tudo indica, Ronaldinho deve mesmo estrear neste sábado (01). A provável equipe que entrará em campo contra o Tricolor Gaúcho é: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Breno Lopes; Edson, Jean e Ronaldinho. Marcos Júnior, Osvaldo e Fred.