Com gols no segundo tempo, Corinthians supera e afunda Vasco na zona de rebaixamento

INCIDENCIAS : Partida válida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Arena Corinthians, às 22h, em São Paulo

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Vasco, na noite desta quarta feira (29), no Arena Corinthians. O time de Itaquera venceu a partida por 3 a 0, todos os gols marcos no segundo tempo, e segue encostado no Atlético-MG.

O Corinthians pressionou o Vasco desde o ínicio, embora tenha feito um jogo equilibrado, Renato Augusto, Gil e Elias marcaram para o alvinegro e assim saindo com uma boa vitória para a alegria do técnico Tite.

Celso Roth escalou o time com três volantes, que conseguiu segurar durante todo o primeiro tempo. O Vasco atacava, mas nada funcionava, no segundo tempo viu o Corinthians abrir o placar logo no ínicio da etapa final. Com a derrota o Vasco se afunda mais na crise para desespero de seus torcedores.

Um primeiro tempo equilibrado. Corinthians tem melhores chances, mas ninguém mexe no placar

O jogo começa no Arena Corinthians, e os dois times começam atacando um ao outro, porém as melhores chances são do time paulista. O Corinthians gostava de tocar a bola, mas chutava muito de fora da área, logo aos 3 minutos, Elias recebeu um toque de Jadson e chutou com perigo para o gol, mas o goleiro Jordi estava ligado e fez uma bela defesa.

O Vasco atacava, mas não levava perigo, aos 9 minutos, a melhor chance para o Corinthians abrir o placar logo no começo, Vagner Love recebeu na frente sozinho, que chutou para o gol, e novamente Jordi efetuou um milagra para a alívio dos vascaínos. O Gigante da Colina só uma chance aos 14 minutos com Serginho, que superou o zagueiro Gil na corrida e tentou finalizar, mas a bola explodiu no defensor que conseguiu se recuperar .

O jogo seguia bastante equilibrado, mas a criatividade corinthiana era notável, embora o time carioca tivesse mais posse de bola em certos momentos da partida. Aos 32 minutos, escanteio vascaíno, Anderson Salles cobra fechada, mas Walter impediu um gol olímpico. Um minuto depois, o lateral Uendel invadiu a zaga vascaína, mas Jean Patrick deu um carrinho certeiro, porém houve reclamação da torcida alvinegra que queria o pênalti. Um primeiro tempo bem equilibrado terminando empatado. Para o Corinthians só faltou caprichar nas finalizações, e do lado do Vasco faltou criatividade e um melhor posicionamento de seus atacantes que na maioria das jogadas estavam impedidos.

Renato Augusto, Gil e Elias mostram qualidade alvinegra e decidem para o Timão

Para o segundo tempo, o treinador Tite sacou o atacante Luciano e o lateral direito Edílson para as vagas de Vagner Love e Fagner, respectivamente. Logo quando começou a etapa final, o torcedores presentes viram Renato Augusto abrir o placar, depois de uma jogada do voltante Elias. O meia chutou rasteiro, dificultando a vida do jovem Jordi.

O Vasco esboçou um ataque quase terminou em empate dois minutos depois de sofrer o gol. Jean Patrick lança para Jhon Cley, que domina a bola, de frente para o gol, mas o chute não sai como o esperado e bola sai para tiro de mata. O Vasco tenta mais uma vez com o colombiano Riascos, aos 4 minutos, mas a bola sai fraquinha, sem dificuldade para Walter. O time cruzmaltino peca muito em lances de impedimento, mas tenta ir para cima do Corinthians. Aos 10 minutos, outra boa chance desperdiçada pelo Vasco, Jhon Cley acha Riascos em boa posição, o colombiano fica cara a cara com Walter, tira do goleiro, mas fica sem ângulo e tenta voltar a jogada para Serginho que cabeceia para fora.

Embora o visitante mostrasse pressão, o Corinthians tinha muita qualidade. Aos 15 minutos, o segundo gol saiu, Jadson cobrou escanteio e encontrou Gil para cabecear, mas a bola resvala no zagueiro vascaíno que sobre e volta para o defensor corinthiano que emenda um belo "golpe de karate" encobrindo Jordi e marcando um golaço. 2 a 0 Timão.

Roth faz mudanças no time, mas nenhuma dão certo. O Vasco tenta, mas nada funciona. A fase é realmente ruim. Ainda viram em bela jogada passando de pé em pé até o chute de Elias para ampliar o placar. 3 a 0 para a felicidade da massa corinthiana que lotou o Arena Corinthians. O time da casa começou a valorizar mais ainda o toque de bola, e os jogadores do Vasco ainda tiveram que ouvir "olé" vindo da torcida. O jogo foi até os 47 minutos, quando Leandro Vuaden encerrou a partida. E o Timao segue encostado no líder