Pré-jogo: Oeste e Santa Cruz duelam em busca de estabilidade e aproximação do G-4

INCIDENCIAS : Partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo.

A Série B do Campeonato Brasileiro colocará frente a frente, na tarde deste sábado (1º), dois times que estão em franca recuperação na competição. Oeste e Santa Cruz vão fazer um importante duelo, às 16h30, no estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo, válido pela 16ª rodada, que poderá deixar um dos dois ainda mais próximo do G-4, além de garantir uma boa sequência sem derrotadas.

Oeste e Santa Cruz estão conseguindo uma recuperação destacável na competição nacional. Nos últimos cincos confrontos, os dois escretes saíram de campo derrotado apenas em um. Além disso, estão sem sofrer um revés há três rodadas, onde obtiveram duas vitórias e um empate. Na rodada passada, o rubro-negro paulista venceu o Sampaio Corrêa 2 a 1, em casa, enquanto tricolor pernambucano bateu o Bahia, por 3 a 1, no estádio do Arruda.

A arbitragem para este confronto vem diretamente da Bahia. O responsável pelo comando do confronto será Jaílson Macedo Freitas, que pertence ao quatro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O mesmo terá como auxiliares os conterrâneos José Raimundo Dias da Hora e Marcos Welb Rocha de Amorim.

Com desfalque no ataque, Roberto Cavalo espera por apoio da torcida e manutenção de boa fase

Para o confronto desta tarde, o técnico Roberto Cavalo deverá fazer apenas uma modificação na equipe rubro-negra. Sem contar com o atacante Wagninho, suspenso por contar de um cartão vermelho na rodada passada, o comandante não confirma o substituto, contudo, é provável que ele opte pelo atacante Rodolfo para formar a dupla ofensiva com Júnior Negão. Na última rodada, inclusive, o atleta foi acionado no decorrer do embate.

O restante do time rubro-negro, provavelmente, será o mesmo que venceu o Sampaio Corrêa, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o meio-campo terá Leandro Mello e Renato Xavier sendo os responsáveis por cuidar da cabeça de área, enquanto Patrik Silva e Mazinho – autor de um golaço no triunfo ante a Bolívia Querida – vão armar as jogadas do escrete paulista.

O Oeste é uma equipe de Itápolis, mas nesta Série B do Campeonato Brasileiro vem atuando na cidade de Osasco. Com os resultados aparecendo de maneira satisfatória, o técnico Roberto Cavalo espera contar com o apoio dos torcedores locais para que a sequência positiva seja mantida diante de um time que também vem em franca recuperação na competição nacional. O experiente treinador comemorou as boas atuações que o escrete paulista vem conseguindo em seus domínios.

“Estamos conseguindo ter boas atuações em Osasco, que é a nossa casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O estádio já virou nossa casa, pois a torcida resolveu abraçar o time e esperamos contar com o apoio deles neste confronto com o Santa Cruz. Os jogadores estão entendendo bem isso, rendendo de maneira satisfatória. Eles estão conseguindo apresentar o que ser espera deles”, analisou o comandante rubro-negro.

Martelotte conta com novidades para confronto, mas repete equipe da última partida

O técnico do tricolor do Arruda não encontra motivos para fazer alterações no time titular, principalmente, depois da boa atuação diante do Bahia, na rodada passada. Assim, é bastante provável que o comandante Marcelo Martelotte mantenha os 11 jogadores para este embate ante o Oeste, pois, nenhum dos que atuaram receberam cartão amarelo ou sofreram lesões.

O único desfalque para o confronto será o zagueiro Diego Sacoman, contudo, ele vinha ficando no banco de reservas. O defensor sofreu uma lesão no joelho durante um treinamento da semana e acabou sendo vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, os corais vão ter duas novidades entre os suplentes. Recuperado de uma lesão na face, o zagueiro Alemão fica à disposição. O mesmo ocorre com o recém-contratado lateral-direito Vitor, que foi liberado pelo departamento físico e pode fazer sua estreia no decorrer do embate.

Mesmo com a possibilidade de contar com Vitor, o técnico Marcelo Martelotte deve manter o volante Bileu improvisado na lateral-direita. Assim, a cabeça de área continua com o jovem Wellingon Cézar e Moradei. O meio-campo do Mais Querido ainda será completado por Luisinho, João Paulo e Lelê, enquanto o ataque continua sob o comando do artilheiro da Série B, Anderson Aquino.

Marcelo Martelotte comemora bastante a mudança de panorama do tricolor pernambucano na Série B, mas aponta que será necessário continuar com resultados positivos nestes jogos finais do primeiro turno para chegar em boas condições de alcançar o G-4 no segundo turno da competição.

“Ficamos muito motivado vendo a classificação e a reação que estamos tendo no campeonato. Ainda existe uma distância para o G-4 e ainda precisamos de um esforço concentrado nessas últimas quatro rodadas para virarmos o turno em uma boa posição. É importante que a gente mantenha os pés no chão”, destacou o comandante.