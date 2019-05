Auxiliar técnico James Freitas minimiza derrota ante Fluminense e afirma: "Empate seria justo"

Na noite deste sábado (1), o Grêmio foi ao Maracanã e acabou derrotado pelo Fluminense pelo placar mínimo, em gol marcado por Marcos Junior, após a equipe resistir minutos com um jogador a menos, em expulsão de Walace. Com o resultado, o Tricolor soma três rodadas sem vitórias e encara o clássico Gre-Nal na próxima.



Sem contar com o técnico Roger Machado, que cumpriu suspensão, o Mosqueteiro teve a presença do auxiliar James Freitas à beira do campo. Após a partida, ele destacou o bom desempenho da equipe, mesmo com as ausências de Marcelo Grohe e Giuliano, e lamentou o resultado final:



"No primeiro tempo, o jogo estava igual. Nenhuma equipe exercia dominação, nos faltou segurar um pouquinho mais a bola no ataque e trabalhar inversão do corredor. Nosso time ficou pouco mais estático e conduzimos demais. A expulsão atrapalhou um pouco, mas no segundo conseguimos fazer as inversões. Tivemos oportunidades mesmo com a inferioridade de atletas em campo", disse o profissional da comissão técnica.

O gremista analisou o contexto do duelo e concluiu que, para a partida do Maracanã, o empate seria mais cabível:



"Derrotas pelas circunstâncias do jogo, contra uma equipe qualificada que é o Fluminense, no Maracanã. Mas nossa equipe teve um comportamento bom, não nos omitimos a só marcar. Nos últimos 15 minutos, conseguimos ocupar o campo do Fluminense e faltou precisão para, ao menos em uma das oportunidades, para sair com o empate, que, para mim, seria um resultado justo", avaliou James Freitas.



Ainda segundo o substituto de Roger Machado, o Campeonato Brasileiro possui um nível elevado nas disputas e os resultados nem sempre condizem com o rendimento das equipes, conforme fez analogia a outros jogos anteriores, como a derrota para o Flamengo ou o empate ante o Sport.



Sobre o lance da expulsão do volante Walace, James Freitas opinou com cautela, destacando o poderio de marcação do atleta: "No meu entendimento, não foi uma falta pra cartão. Foi uma disputa normal dentro do jogo. Deixamos mais à carta de quem analisa as arbitragens. O Walace é um jogador muito forte, muito viril e acaba, em alguns lances, sofrendo cartões. Futebol é um esporte de contato", explicou.

Finalmente, sobre o Gre-Nal, próximo compromisso do Tricolor, James espera contar com a volta de atletas como Marcelo Oliveira, na lateral-esquerda, e o meia Giuliano, ambos recuperando-se de lesões.



"Na realidade, a gente precisa ver sobre a recuperação dos atletas. A gente precisa acompanhar mais próximo pra saber se haverá condições. Pelo andar do tratamento, acho que podemos contar com eles no Gre-Nal", afirmou, esperançoso pelos retornos.