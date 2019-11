Resultado Palmeiras x Atlético-PR no Brasileirão 2015 (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Palmeiras e Atlético-PR. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, domingo (9), às 16h. No mesmo dia, mas às 11h, o Atlético-PR recebe em casa o Sport.

Com gol de Walter no segundo tempo, o Atlético-PR consegue grande resultado na Arena e quebra a invencibilidade de oito jogos do Palmeiras. Com o resultado, o Furacão entra no G-4, com 28 pontos, e tira o Palmeiras, que fica em quinto, com o mesmo número.

50' Fim de jogo!

49' Leandro Almeida domina dentro da área e finaliza, mas por cima do gol.

49' Walter fica com a bola e dá lindo drible entre as pernas de Andrei Girotto.

47' Egídio cobra falta por cima do gol de Weverton.

46' Cartão amarelo para Vilches! (Atlético-PR)

45' Vamos até 50'

42' Lucas Barrios e Victor Ramos se atrapalham e irritam os torcedores do Palmeiras.

40' Kelvin cruza, mas Vilches afasta.

38' Substituição no Atlético-PR! Sai: Nikão; Entra: Daniel Hernández.

36' Sidcley e Nikão caem no gramado e pedem atendimento médico.

35' Kelvin cruza, mas a bola vai nas mãos do goleiro Weverton.

34' Substituição no Atlético-PR! Sai: Hernani; Entra: Deivid.

32' Derrota vai deixando o Palmeiras fora do G-4 do Brasileirão.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!! WALTER!! Nikão cruza, Lucas cabeceia para trás e a bola sobra limpa para o atacante abrir o placar na Arena!

29' Otávio chuta de fora da área e Prass salva.

29' Bruno Mota dá belo chapéu em Robinho no meio de campo.

26' Nikão faz boa jogada pela esquerda, chuta cruzado e Walter, embaixo do gol e livre, isola por cima. Porém, o atacante já estava impedido.

25' Assim como no primeiro tempo, o árbitro paralisa o jogo para os jogadores beberem água

24' Após início bom do Palmeiras, o Furacão começa a chegar e ameaçar a meta de Prass.

23' Walter avança e arrisca de fora da área. Sem problemas para Prass.

22' Marcos Guilherme tabela com Walter e chuta pro gol, mas pega fraco na bola.

21' Nikão cruza com perigo, mas Andrei Girotto tira.

20' Substituição no Palmeiras! Sai: Leandro Pereira; Entra: Lucas Barrios.

19' Cartão amarelo para Victor Ramos! (Palmeiras)

18' Palmeiras vai fazer a sua terceira e última alteração.

16' Leandro Pereira erra o passe bobo para Kelvin

14' Substituição no Atlético-PR! Sai: Crysan; Entra: Walter.

13' Bruno Mota finaliza de fora da área, mas erra o gol de Fernando Prass.

11' Atlético-PR erra muitos passes. Palmeiras pressiona neste inicio de 2º tempo.

9' Lucas cruza pela direita, Kadu tenta tirar, mas fura. Defesa consegue afastar depois.

8' Egídio sofre falta de Matheus Ribeiro.

6' Kelvin faz jogada individual e finaliza para boa defesa do goleiro atleticano.

4' Arouca desarma Matheus Ribeiro na lateral.

2' Kelvin arrisca de longe e bola sai sem perigo.

1' Furacão é o mesmo da primeira etapa.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Rafael Marques; Entra: Kelvin.

Palmeiras já em campo. Atlético-PR ainda está no vestiário.

Em primeiro tempo movimentado, Palmeiras e Atlético-PR vão empatando sem gols. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' Final de primeiro tempo!

46' Sidcley faz boa jogada de contra-ataque e Victor Ramos desarma

45' Vamos até 48'

45' Robinho cobra, bola desvia na barreira e vai à linha de fundo.

44' Robinho faz linda jogada e é derrubado pelo Otávio na entrada da grande área.

41' Egídio cruza pela esquerda, Leandro Pereira sobe e cabeceia, mas sem força e direção.

39' Rafael Marques cruza, mas o goleiro defende.

38' Cartão amarelo para Kadu! (Atlético-PR)

36' Devido ao forte calor, as equipes cansaram nesta reta final de 1º tempo.

35' Palmeiras e Atlético-PR fazem jogo equilibrado na Arena.

33' Substituição no Palmeiras! Sai: Gabriel; Entra: Andrei Girotto

31' Gabriel cai novamente e será substituido pelo Marcelo Oliveira.

29' Leandro Almeida derruba Crysan no meio de campo.

27' O árbitro Ricardo Marques Ribeiro paralisa o jogo para os jogadores beberem água

26' Gabriel cai no gramado e recebe atendimento médico.

24' Hernani cobra falta com força, mas carimba a barreira do Palmeiras.

23' Posse de bola: Palmeiras 66% x 34% Atlético-PR.

21' Bandeira assinala impedimento de Dudu.

20' Robinho tenta tabela com Leandro Pereira, mas bola fica fácil para a defesa do Furacão.

18' Tudo ok com o jogador do Furacão e bola volta a rolar.

17' Nikão fica caído no gramado após disputa de bola

14' Marcos Guilherme chuta e Prass defende.

12' Arouca pede a bola em profundidade para Gabriel, mas Otávio faz bem a cobertura.

11' Jogando em casa, o Palmeiras pressiona mais, enquanto o Atlético-PR consegue defender-se bem.

10' Rafael Marques arrisca de longe, mas pega fraco na bola, que fica nas maõs do goleiro

9' Crysan entra na área, finaliza forte cruzado, mas Fernando Prass defende.

7' Robinho finaliza de esquerda, mas acerta a defesa do Furacão, sem perigo.

6' Robinho arma jogada com Lucas, que erra o cruzamento.

5' Nikão tenta passe na frente, mas a bola fica nas maõs de Prass.

4' Dudu cruza, mas a zaga do Furacão afasta.

2' Com o incentivo do seu torcedor, o Palmeiras começa com tudo nesse começo de jogo.

1' Dudu tem a primeira chance de abrir o placar, mas manda pra fora.

0' Começa o jogo!

Jogadores de Palmeiras e Atlético-PR em campo. Arena recebe um bom público na manhã deste domingo.

Milton Mendes, técnico do Atlético-PR: ''Sabemos do poderio do Palmeiras. Estão em ótimo momento, mas também temos nossa parte a fazer. Não seremos coadjuvantes, vamos buscar protagonismo.''

Gabriel, volante do Palmeiras: ''A preparação do jogo das 11h é diferente pela alimentação. Comemos macarrão no café da manhã, mas estamos acostumados. É um bom horário para a torcida, que certamente vai nos apoiar.''

Foto | Vestiário do Palmeiras pronto para receber os jogadores.

Foto | Escalação do Atlético-PR também confirmada!

Foto | Escalação do Palmeiras confirmada!

Pré-jogo: Buscando permanecer no G-4, Palmeiras enfrenta Atlético-PR

O estádio do Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Atlético-PR, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Nikão, meia do Atlético-PR. Primeira contratação do ano e vindo do Atlético-MG, o jogador atualmente é um dos responsáveis pela grande fase do Furacão.

FIQUE DE OLHO: Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Em grande fase, assim como todo o time do Palmeiras, o jogador é o goleador do clube no ano, no Allianz Parque e também em clássicos.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 3º Palmeiras 28 15 8º Atlético-PR 25 15

Minuto a minuto da partida entre Palmeiras x Atlético-PR em tempo real

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x Atlético-PR válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!