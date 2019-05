Dado Cavalcanti lamenta empate do Paysandu diante do Mogi Mirim: "Falta de sorte"

Vindo de uma boa vitória sobre o América-MG, o Paysandu não conseguiu impor seu ritmo e ficou apenas no empate contra o Mogi, que está na zona de rebaixamento da Série B. A atuação bicolor não foi suficiente e o time perdeu a chance de pelo menos, dormir no G-4, já que América-MG, Náutico e Vitória, só jogam neste sábado (1).

O treinador do Papão reconheceu que o jogo era muito complicado e que seria decidido em detalhes. Ele não ficou totalmente satisfeito com o resultado, mas ressaltou a capacidade de criação da equipe.

“A competência está associada à sorte, mas também á qualidade. Acho que poderíamos ter uma sorte melhor. Mas hoje não da para reclamar que a equipe não criou. Foi por baixo, por cima, com o pé, de cabeça, mas não conseguimos ter a competência necessária de fazer o gol e não tomar. O rendimento foi satisfatório. O Mogi não teve volume de jogo” disse o comandante.

Dado Cavalcanti ainda lamentou o fato de a equipe ter levado o gol poucos minutos após abrir o placar. Para ele, se o empate não tivesse saído e o time paulista fosse para cima buscando o tento, o Paysandu poderia aproveitar os espaços deixados na defesa adversária e ampliar o placar.

“O gol que sofremos foi de um cochilo muito grande. Não deu nem tempo de usufruir, talvez, de uma possível saída do Mogi Mirim e ocupar os espaços” afirmou o treinador.

Com este empate no Mangueirão e a vitória do Bahia, fora de casa, contra o ABC, a equipe bicolor desceu uma posição e agora ocupa a 6ª colocação, com 27 pontos. Depois de jogar duas vezes seguidas em casa, o time comandado por Dado Cavalcanti terá dois jogos longe do Pará. O próximo compromisso da equipe, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é contra o Luverdense, sexta-feira (7) ás 20h30, em Lucas do Rio Verde-MT. Já a segunda partida fora de casa, é contra o Criciúma, terça-feira (11) ás 19h00, no Heriberto Hülse.