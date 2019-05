Oeste vence Santa Cruz e alcança quarta vitória consecutiva como mandante na Série B

Partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no José Liberatti, em Osasco, São Paulo

Próximos na tabela, Oeste e Santa Cruz se enfrentaram na tarde deste sábado (1º), no José Liberatti, com o objetivo de seguir colado às equipes do G-4. Embalado por vir de três vitórias consecutivas em Osasco, o clube de Itápolis manteve a boa fase ao vencer por 1 a 0, com gol de Rafael Martins.

Com o triunfo, o Rubrão agora sobe para a 9ª colocação, somando 23 pontos. O Mais Querido, porém, cai à 10ª posição, permanecendo com 22 pontos ganhos na classificação, um a menos que o adversário, embolando ainda mais o meio da tabela.

Os times voltam a atuar, pela 17ª rodada da Segundona, na próxima semana. Enquanto os paulistas vão até o interior de Santa Catarina encarar o Criciúma, às 19h30 da sexta-feira (7), os pernambucanos receberão o Botafogo, às 16h30, do sábado (8). O confronto contra os cariocas, inclusive, está previsto para ser a reestreia do atacante Grafite no Arruda.

Equipes pecam na troca de passes e vão ao intervalo zeradas

Mesmo com a proximidade na tabela e a motivação pelos resultados positivos, o Oeste viu o Santa Cruz começar a partida mais à vontade em campo. Foi com maior liberdade que os visitantes, antes dos primeiros dez minutos, levaram perigo à meta adversária. Marlon cruzou com perfeição pela esquerda e João Paulo, livre de marcação, cabeceou bem, mas acertou o travessão.

Com as marcações bem postadas dentro das quatro linhas, as equipes se mostravam bastante seguras na defesa, cedendo poucos espaços. Em um dos raros momentos ofensivos dos donos da casa, a zaga tricolor se mostrou eficaz. Após cruzamento na pequena área, Tiago Cardoso espalmou. No rebote, Fernandinho chutou em cima de Neris e desperdiçou boa oportunidade.

Apesar do evidente equilíbrio, quem chegava com mais perigo no ataque era o Mais Querido, mesmo pecando na hora de finalizar. Um desses lances veio depois de uma cobrança de falta mal sucedida, quando Anderson Aquino aproveitou a sobra e tentou arriscar para o gol, porém Jeferson Romário encaixou sem sustos.

Oeste acha gol no fim e confirma mais três pontos

Para a etapa final, os dois técnicos resolveram mexer nas respectivas equipes visando corrigir os erros da inicial. Enquanto Roberto Cavalo trocou um atacante por outro ao colocar Rafael Martins no lugar de Wrangler, Martelotte promoveu a estreia do lateral-direito Vitor na vaga de Wellington Cézar, fazendo Bileu retornar à cabeça de área.

Antes mesmo dos cinco minutos, o lateral tricolor havia criado boas situações ofensivas, mas as falhas de posicionamento das peças de frente e no último passe deixaram o jogo sem muita emoção e com baixo nível técnico. O evidente desinteresse em mudar o panorama da partida, dos dois lados, fez a qualidade do duelo cair mais ainda.

O comandante coral, porém, resolveu dar novo fôlego ao ataque ao colocar Bruno Morais no lugar de Anderson Aquino. O rubro-negro fez o mesmo, quando Rodriguinho entrou na vaga de Júnior Negrão. Mesmo com as mudanças, quem teve a oportunidade de balançar as redes pela primeira vez foram os pernambucanos. Patrik recuou mal e o goleiro Jeferson Romário segurou a bola, mas o árbitro marcou, equivocadamente, um recuo. João Paulo, contudo, chutou em cima da marcação.

Seguindo pressionando, o Mais Querido mostrou que estava mais à vontade nas quatro linhas e querendo abrir o placar. Luisinho, responsável pela vitória na última partida, passou bem por Ligger e chutou forte, mas o goleiro cortou. Como castigo aos visitantes pelos gols perdidos, o Rubrão foi mais eficiente e marcou o tento vitorioso. Rafael Martins arriscou de longe e acertou o ângulo, sem dar chance de defesa.

Nos minutos finais, o meia João Paulo ainda assustou o arqueiro dos paulistas em dois momentos. No primeiro, o camisa 10 arriscou da intermediária e acertou a rede do lado de fora, com parte da torcida chegando a comemorar. Em seguida, o armador recebeu cruzamento na pequena área e encheu o pé, mas Jeferson evitou o empate e sacramentou o triunfo.