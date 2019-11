Resultado Figueirense x Ponte Preta no Brasileirão 2015 (3-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Continue acompanhando a VAVEL Brasil e siga as redes sociais no Twitter e Facebook.

Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Flamengo, enquanto o Figueira visita a Chapecoense.

Com o resultado, ambas as equipes ficam com 19 pontos ganhos, mas o Figueirense está na 12ª posição, pois leva vantagem no número de vitórias.

49' Final de jogo, boa vitória do Figueirense, 3 a 1!

46' Clayton de calcanhar encontra Dudu livre, que bate firme para ampliar, 3 a 1 Figueirense!

46' Goooool do Figueirense, Dudu!

44' Vamos até os 49 minutos!

39' Bola na área do Figueira, Renato Chaves cabeceia e quase empata!

36' Uhhhhh! Diego Oliveira finaliza com muito perigo, quase o empate da Macaca.

34' Thiago Santana bate de fora da área e Marcelo Lomba faz a defesa.

31' Sai Borges e entra Keno.

28' Após cobrança de escanteio, Marquinhos sobe livre na marca do pênalti e desempata a partida, 2 a 1 Figueirense.

28' Gooooool do Figueirense, Marquinhos!

28' Sai Marcão e entra Dudu.

27' Felipe cobra falta mas manda longe do gol de Muralha.

23' Sai Cesinha e entra Diego Oliveira.

20' Lançamento longo para Clayton, mas Marcelo Lomba sai e fica com a bola.

18' Cesinha fica com a bola dentro da área, mas peca na finalização e chuta em cima da defesa.

14' Sai Rafael Bastos e entra Thiago Santana.

13' Boa chegada! Bola na área da do Figueirense, Borges sobe e cabeceia para boa defesa de Muralha.

9' Carlos Alberto domina, gira, e bate com perigo.

8' Sai João Vitor e entra Carlos Alberto.

5' Zagueiro aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sozinho, 1 a 1 no Orlando Scarpelli.

5' Gooooool da Ponte Preta, Renato Chaves!

2' João Vitor divide com Cesinha e fica caído no gramado.

0' Recomeça o jogo!

Intervalo: Substituição na Ponte Preta: sai Josimar e entra Jeferson Recife

47' Final do primeiro tempo, 1 a 0 Figueirense.

46' Traveee! Felipe Azevedo passa por Marquinhos e chuta para boa defesa de Muralha. No rebote, Felipe sozinho acerta a trave!

44' Vamos até os 46 minutos nessa primeira etapa.

42' Felipe Azevedo fica no chão mas o árbitro manda o jogador se levantar.

40' Macaca vai tocando a bola, sem progredir.

36' Uhhhh! Cesinha cobra falta na barreira. No rebote, Juninho manda uma bomba, que é desviada por Borges e passa perto.

35' Cesinha sofre na falta na entrada da área.

30' Jogo parado! Pablo divide com Rafael e fica no chão.

27' Macaca vem para o ataque, mas Felipe Azevedo força demais o passe e manda para fora.

23' Felipe Azevedo cobra falta, mas a bola passa longe do gol.

22' Cartão amarelo para Marquinhos.

21' Novamente Fabinho vai até o fundo e cruza, Lomba se antecipa e fica com a bola.

20' Uhhhh! Fabinho levanta na área, a bola passa por Marcão mas Clayton se joga e cabeceia com muito perigo.

16' Clima quente! Rafael Bastos e Juninho se estranham em campo.

14' Marcão arranca em velocidade mas é desarmado por Renato Chavez.

11' Mais uma vez Clayton tem boa oportunidade, mas finaliza em cima da defesa.

10' Fernando Bob recebe cartão amarelo.

9' Lombaaa! Em uma lance parecido com o anterior, Clayton sai frente a frente com o goleiro, porém, em posição legal. O atacante finaliza no canto direito e Marcelo Lomba faz grande defesa.

7' Impedido! Clayton sai cara a cara com Marcelo Lomba, mas o jogador estava em posição ilegal.

6' Cesinha puxa contra-ataque mas é desarmado.

4' Após bola espirrada, João Vitor pega de primeira, sem chance spara Lomba. 1 a 0 Figueirense!

4' Goooool do Figueirense, João Vitor!

1' Ponte Preta vem para o ataque mas a defesa do Figueirense afasta.

0' Começa o jogo!

Hino Nacional sendo executado neste momento.

Equipes já estão no gramado do Orlando Scarpelli.

O estádio Orlando Scarpelli será o palco da partida entre Figueirense x Ponte Preta, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Clayton, Figueirense. O jovem jogador vem chamando a atenção por suas atuações. Convocado para a Seleção Brasleira, Clayton foi vice-artilheiro dos jogos Pan-Americaos com 4 gols em 5 jogos.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Lomba, Ponte Preta. O goleiro da Macaca vem sendo ums dos destaques da competição. Com boas defesas, ótimo posicionamento e boa saída de bola, Lomba vem sendo um dos destaques da Ponte na competição.

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Figueirense x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2015

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Minuto a minuto da partida entre Figueirense x Ponte Preta em tempo real

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Figueirense x Ponte Preta válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!