Resultado Internacional x Chapecoense (0-0)

Na próxima rodada (17ª), o Internacional disputa clássico diante do Grêmio, na Arena, no domingo (9), às 18h30. No mesmo dia e horário, a Chapecoense recebe o Figueirense, na Arena Condá.

Em um jogo equilibrado, o Inter criou chances mas não conseguiu abrir o placar. Chapecoense, apostando nos contragolpes, só levou perigo uma vez, com Tiago Luis, que parou em grande defesa de Alisson. As duas equipes seguem na mesma posição: Inter em 10º e Chapecoense em 9º, com 21 e 23 pontos, respectivamente.

Dener: ''A gente sabe que todos os jogos do Brasileirão são muitos difíceis. Esse ponto é muito válido para a gente''.

Sasha: ''Criamos, mas a bola não entrou. Semana que vem é se preparar para mais um jogo importante. Temos que trabalhar para chegar bem no Gre-Nal''.

49' FIM DE JOGO! Internacional 0x0 Chapecoense.

49' William puxa para o meio, cruza de esquerda, a bola passa por todo mundo e Danilo agarra.

48' Inter, na base do chutão para cima, tenta pressionar. Fraco e desanimado, não consegue.

47' QUASE! Rafael Moura tabela com Lisandro López e finaliza. A bola passa perto da meta.

46' Cruzamento para Maranhão, que completa na área para defesa importante de Allisson.

45' Quatro de acréscimo.

45' Bruno Silva bate rasteiro de fora da área e joga à direita de Allisson.

44' D'Alessandro levanta e Danilo tira de soco.

42' Jogo muito parado no final.

39' Maranhão cruza e Hyoran faz falta em William.

37' Rafael Moura cruza forte para Sasha. Apodi tira para escanteio.

36' Valdívia sai para entrada de Rafael Moura no Inter.

35' Inter martela sem efetividade alguma.

33' Sai Tiago Luis e entra Maranhão na Chape.

33' Apodi cruza, Alisson sai mal e bola passa por todos.

32' Lisandro López cruzou rasteiro para Valdívia, que entrava na pequena área, mas Neto cortou.

30' Cartão amarelo para Wellington. Por colocar a mão na bola, matando contra-ataque.

29' Chapecoense se fecha muito bem. Inter cerca mas não leva perigo.

26' Jogo parado. Na Chape, entra Neném e sai Wagner.

24' NA TRAVE! Sasha recebe de Valdívia na área e manda uma bomba. Danilo toca na bola e a redonda toca no travessão!

22' Inter abusa dos erros. Lisandro levanta e Dener afasta com tranquilidade.

21' D'Alessandro cruza para a área sem olhar. Danilo pega fácil.

20' Troca no Inter. Sai Anderson, dando lugar a Wellington.

19' Substituição na Chapecoense. Sai Ananias e entra Hyoran.

18' Alisson sai à lá Neuer e afasta bola enfiada para Bruno Silva em contragolpe.

18' Valdívia puxa para dentro, tem a chance de bater mas toca para Sasha no pivô, que perde a bola.

17' Ananias cruza, Anderson mergulha e tira.

16' Inter troca muitos passes no ataque, até que D'Alessandro arrisca lançamento para Sasha, que não domina.

15' Ananias bate de longe, para fora. Impressionante a liberdade que os visitantes têm na intermediária.

14' D'Alessandro domina com liberdade, puxa para o meio e perde o controle da bola.

12' Em contragolpe, Tiago Luis recebe de Ananias, ajeita o corpo e chuta de fora. Dessa vez, não levou perigo ao goleiro do Inter.

9' ALISSON INACREDITÁVEL! Tiago Luis sai completamente sozinho, tem tempo para pensar e finaliza. O goleiro faz uma defesa ESPETACULAR com a mão direita e evita o gol da Chape.

7' Cartão amarelo para Alex. Sim, para Alex. O meia está no banco de reservas e foi advertido por estar de pé à beira do gramado.

6' Ernando vai ao fundo, cruza, a bola passa por Anderson, Sasha domina, bate, a redonda desvia e a defesa corta.

5' Em levantamento aberto, Réver escora para Juan, que já estava em impedimento.

4' William tabela com D'Alessandro e cruza. Vilson toca para escanteio.

3' CHAPE ASSUSTA! Dener cruza, Tiago Luis ajeita de cabeça para o meio e Wagner bate de primeira, para fora.

2' Inter troca passes no ataque mas William deixa a bola sair pela lateral.

17:03 Começa o segundo tempo! Times sem mudanças.

Os 45 minutos iniciais no Beira-Rio foram de um jogo movimentado e intenso, mas sem muitas chances para abertura do placar. O Inter ameaçou com Lisandro López e Valdívia, duas vezes, enquanto a Chapecoense, claramente apostando nos contragolpes puxados por Wagner, Tiago Luis e Ananias contando com os avanços de Apodi, não criou nenhuma situação de perigo para Alisson. Tudo igual até o momento.

Wagner: ''Nossa equipe está jogando bem, bem posicionada. Temos que aproveitar melhor o último passe para sair com a vitória''.

Valdívia: ''Eles estão marcando muito bem. Vamos ter que movimentar mais para encontrar espaço''.

49' Fim de primeiro tempo no Beira-Rio! Internacional 0x0 Chapecoense.

47' Jogo parado para atendimento a Dener. Um minuto acrescentado no primeiro tempo. Inter tem escanteio.

46' DANILO! Lisandro cruza rasteiro e Valdívia chuta em cima do goleiro da Chape!

46' Dois de acréscimo.

45' D'Alessandro sente o ombro.

42' Cartão amarelo para Bruno Silva. Por falta por trás em Valdívia.

41' Anderson puxa contra-ataque mas escolhe a opção de passe errada, tentando acionar Lisandro López.

40' Cartão amarelo para D'Alessandro. Por falta por trás em Bruno Silva.

39' D'Alessandro vê Rodrigo Dourado entrando na área e passa. O camisa 13 não chega a tempo.

38' Apodi conduz pela direita e sai com bola e tudo.

37' Partida morna no Beira-Rio.

35' Cartão amarelo para Wagner. Por matar contragolpe puxado por Anderson. Ele estava pendurado.

35' Partida reiniciada.

33' Goleiro Danilo está caído no gramado após dividir com Juan.

32' D'Ale cobra escanteio fechado e Danilo tira de soco. Na sequência, Sasha recebe e finaliza com perigo.

29' Chape aposta nos contragolpes. Ananias é lançado mas Alisson chega antes. Depois, ele cruza, a bola bate em Ernando e sai em escanteio.

28' PRA FORA LISANDRO! O argentino recebe lançamento de D'Alessandro, domina e bate no canto. A bola passa pertinho da trave direita de Danilo.

27' DANILO! Sasha cruza da direita, Valdívia faz lindo domínio de bola, tirando Apodi da jogada, gira e chuta. A bola vai no meio do gol e Danilo pega firme!

26' Wagner avaça em contra-ataque e chuta, mas Juan trava o meia na hora certa.

25' Inter ronda a área da Chapecoense mas não consegue finalizar!

22' Lisandro López tabela com D'Alessandro e cruza para dentro. Ninguém chega para finalizar!

21' CHANCE PERDIDA! Valdívia sai na cara de Danilo, mas é travado por Neto na hora da finalização, perdendo ótima oportunidade.

20' Chapecoense desperdiça grande contragolpe! Bruno Rangel cruza rasteiro e pega Apodi no contrapé.

18' Apodi recebe lançamento longo de Tiago Luis. Anderson chega e atropela o camisa 2 da Chapecoense.

16' Sasha disputa com Dener pela direita e o lateral dos visitantes protege para dar tiro de meta à Danilo.

15' Wagner ganha disputa com Rodrigo Dourado e abre para Tiago Luis na direita. Marcado impedimento do atacante da Chape.

13' D'Alessandro cobra falta sofrida por Lisandro López. No bate-rebate, a bola bate no braço de Bruno Silva, mas o árbitro manda seguir.

12' Os dois times se posicionam no 4-2-3-1. Na Chape, Wagner é o meio central na linha de 3.

11' William volta para a direita com Ernando na esquerda.

10' D'Alessandro levanta, Apodi corta, e na sobra, após novo cruzamento, Valdívia é pego em impedimento.

10' Ananias derruba Rodrigo Dourado na intermediária de ataque do Inter.

9' Bruno Silva é lançado sozinho, mas em impedimento.

8' Chapecoense roda a bola no campo ofesivo.

6' Valdívia cobra e Neto afasta.

5' D'Alessandro, no flanco direito, consegue escanteio em disputa com Elicarlos.

4' Posicionamento diferente no Inter: Ernando fica na lateral-direita enquanto William está na esquerda.

3' QUASE! Tiago Luis vai ao fundo e cruza. Na pequena área, Bruno Rangel disputa com a zaga e joga por cima. Quase a abertura do placar!

2' Inter cerca a área da Chapecoense. Valdívia disputa com Apodi, e o lateral do Verdão consegue lateral.

1' Falta de Tiago Luis sobre Ernando.

15:59 Começa o jogo!

15:57 Eutrópio: ''É o primeiro jogo em que o Inter vai jogar com a cabeça no Brasileirão. Jogo duro, mas fazemos um trabalho sério, duro e esperamos vencer''.

15:56 Aguirre: ''Tivemos uma grande semana. É hora de começar a ganhar''.

15:56 D'Alessandro homenageado pelos sete anos de Inter, cumpridos no último dia 31.

15:52 Hino Nacional sendo executado.

15:51 Times em campo! Uniformes tradicionais: Inter de camisa vermelha com calções e meias brancas; Chapecoense toda de verde.

15:50 A partir de agora, vamos em tempo real, até o final da partida!

Banco da Chapecoense: João Paulo, Caramelo, Thiego, Wanderson, Tiago Costa, Neném, Maranhão, Hyoran e Roger.

Banco do Internacional: Muriel, Alan Costa, Zé Mário, Nilton, Wellington, Alex, Rafael Moura, Jorge Henrique e Taiberson.

Inter x Chapecoense minuto a minuto

Outros jogos da 16ª rodada às 16h deste domingo são Flamengo x Santos, Figueirense x Ponte Preta e Joinville x Avaí. Às 18h30, o Sport recebe o Cruzeiro.

Jogadores de linha também no gramado.

Goleiros já no aquecimento.

Chapecoense confirmada: Danilo; Apodi, Vilson, Neto e Dener; Elicarlos, Bruno Silva, Wagner, Tiago Luís e Ananías e Bruno Rangel.

Internacional confirmado: Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Anderson, Valdívia, D'Alessandro e Sasha; Lisandro López.

O árbitro da partida é Pericles Bassols Cortez (RJ), auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (BA) e Rogério Pablos Zanardo (SP)

Torcida da Chapecoense provoca os colorados no Beira-Rio, gritando ''1, 2, 3, 4, 5!''

Escalações devem ser confirmadas em instantes.

Expectativa da direção do Internacional é de cerca de 20 mil torcedores presentes no jogo de hoje. Chapecoense tem direito a mil lugares.

A Chapecoense tem quatro desfalques importantes para enfrentar o Inter. O zagueiro e capitão Rafael Lima, o volante Gil e os meias Camilo e Cleber Santana.

O próximo compromisso do Internacional é um clássico Gre-Nal, na Arena. A preocupação no Beira-Rio é que William, Rodrigo Dourado, Lisandro López, Jorge Henrique e Vitinho estão pendurados, sob risco de ficarem fora diante do maior rival.

Apesar dos rumores de possível falta de policiamento para a partida entre Internacional e Chapecoense, está garantida a escolta das equipes.

Inter x Chapecoense tempo real

ÚLTIMO CONFRONTO: Com gols de Diones (2x), Leandro Pereira (2x) e Camilo, a Chapecoense passou por cima do Internacional, no dia 9 de outubro do ano passado, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Para completar o passeio do Verdão, o atacante Rafael Moura terminou o jogo como goleiro, porque Dida foi expulso e Abel Braga já tinha feito as três alterações na equipe.

Internacional e Chapecoense se enfrentarão pela quinta vez na história, quarta pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo aconteceu em 1978, pela competição nacional, e o Colorado levou a melhor, com vitória de 2 a 0, no Beira-Rio. O próximo confronto se deu somente 30 anos depois, pela Copa do Brasil, em 2008. Pela segunda fase do torneio, os gaúchos repetiram o placar conquistado três décadas antes e avançaram à fase seguinte sem a necessidade de jogo de volta. Ano passado, pelo Brasileirão, os gaúchos triunfaram novamente por 2 a 0, em Caxias do Sul. No returno, porém, houve a partida mais marcante entre os dois times: jogando em SC, a Chape aplicou uma sonora e humilhante goleada por 5 a 0.

A Chapecoense está na parte de cima da tabela do Brasileirão devido ao seu desempenho jogando em casa, porque, como visitante, o desempenho é um dos piores do campeonato. Foram seis derrotas (Corinthians 1 a 0, Ponte Preta 3 a 1, Flamengo 1 a 0, Palmeiras 2 a 0, Avaí 2 a 1, Atlético-PR 1 a 0) e uma vitória (Cruzeiro 1 a 0). De 21 pontos possíveis, o time do Oeste de Santa Catarina conquistou apenas três, sofrendo 10 gols e anotando somente três. Após o duelo frente o Internacional, o Verdão volta a jogar fora de casa diante do Goiás, dia 12, às 21h, no Serra Dourada.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter disputou sete partidas em casa. Venceu quatro (Avaí 1 a 0, Coritiba 2 a 0, Santos 1 a 0 e Goiás 2 a 1), empatou uma (São Paulo 0 a 0) e perdeu duas (Atlético-MG 3 a 1 e Flamengo 2 a 1). Foram oito gols marcados e seis sofridos no Beira-Rio. No primeiro turno, depois de enfrentar a Chapecoense, o Colorado tem apenas mais um jogo sob seus domínios: contra o Fluminense, dia 12, às 22h.

Confira a matéria de pré-jogo da VAVEL Brasil de Inter x Chapecoense aqui.

O palco do confronto entre Internacional e Chapecoense é o estádio Beira-Rio. Muito forte em casa, o Colorado perdeu, recentemente, uma invencibilidade de quase nove meses sem ser superado no Gigante. Na atual temporada, foram disputados 23 jogos na casa vermelha, com média de 22.619 pagantes, que deixa o Inter no 4º lugar na tabela de público entre times brasileiros. A média de ocupação é de 45%, com uma arrecadação que gira em torno de R$ 867 mil por partida. Somente no Brasileirão, a média de pagantes na beira do Guaíba é de 20.114.

FIQUE DE OLHO Internacional x Chapecoense AO VIVO: Bruno Rangel tem 33 anos e é um nome importante na história da Chape. O centroavante voltou a ser titular há quase um mês e anotou cinco gols nos cinco jogos em que atuou, chegando a 48 tentos marcados pelo Verdão. O novo objetivo do camisa 9 é tornar-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Para isso, precisa ultrapassar os 62 feitos pelo ex-jogador Índio. Na vitória contra o Fluminense, Bruno Rangel colocou duas bolas na rede, garantiu o triunfo e está a três de Ricardo Oliveira, líder do ranking de gols do Brasileirão. Uma vitória no Beira-Rio passa pelos pés dele.

FIQUE DE OLHO Internacional x Chapecoense AO VIVO: aos 27 anos, Anderson já tem uma bagagem imensa adquirida ao longo da carreira. Revelado pelo Grêmio, saiu aos 17 anos para o Porto e em seguida se transferiu para o Manchester United. Escanteado no clube inglês depois de temporadas de sucesso, o meia retornou a Porto Alegre, mas para o rival do time que o formou. Sob desconfiança no começo, Anderson vem evoluindo a cada jogo, e terá uma rara oportunidade de atuar como segundo volante junto com o resto da equipe considerada ideal. A venda de Aránguiz, titular do time no lugar que o camisa 8 ocupará neste domingo, acabou não se concretizando, e a tendência é que o ex-companheiro de Cristiano Ronaldo volte a figurar entre os reservas nos próximos jogos. O chileno, no entanto, ainda pode ser negociado nesta janela, e a chance pode pintar de vez para Anderson. Por ora, é importante para Anderson uma boa atuação diante da Chape para ganhar mais pontos com a torcida e com Diego Aguirre.

Inter x Chapecoense em tempo real

Vinícius Eutrópio: ''A gente mantém a mesma postura dentro e fora de casa. Infelizmente, os resultados não estão vindo fora. O que acontece é que ao final das partidas não temos obtido o placar esperado, mas o desempenho está sendo igual. Temos atacado, não temos sofrido nenhum tipo de pressão. Sabemos de todas as características do Inter jogando em casa, mas a gente vai procurar tornar o jogo o mais difícil possível''.

Diego Aguirre: "Acho que foi muito boa a semana de trabalho. Estamos querendo novamente ficar na luta por coisas importantes. Aqui todos os times são muitos perigosos. Sempre teremos dificuldade, temos que ter atenção máxima e conquistar uma vitória''.

Provável escalação da Chapecoense: Danilo; Apodi, Neto, Vilson e Dener; Elicarlos, Bruno Silva, Wagner, Tiago Luís e Ananias; Bruno Rangel.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Anderson, Eduardo Sasha, D'Alessandro e Valdívia; Lisandro López.

Na Chapecoense, Vinícius Eutrópio tem uma dúvida para armar a equipe. Cleber Santana, com lesão na coxa, é desfalque, e seu substituto ainda não foi definido pelo comandante. A tendência é que Wagner ocupe a lacuna deixada em aberto, mas, segundo o próprio técnico, Wanderson pode ser titular para dar maior sustentação defensiva. Além do volante, o meia Neném também é uma opção, mas com característica de retenção de bola.

Diego Aguirre não fez mistério quanto a escalação do Internacional para pegar a Chapecoense. Sem Nilmar, já vendido, Aránguiz, que negociava saída e devido ao fracasso da transação voltará a treinar normalmente segunda, e Geferson, suspenso, o treinador conta com o retorno de Réver, que estava lesionado. Na lateral-esquerda, a vaga fica com Ernando, enquanto Anderson herda o lugar do chileno no meio. D'Alessandro sentiu dores, mas, segundo Aguirre, não preocupa e deve entrar em campo. O esquema passará a ser novamente o 4-2-3-1, com Lisandro como homem mais avançado.

Inter x Chapecoense minuto a minuto

Não é surpresa a situação da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O clube, mesmo sem a possibilidade de realizar grandes investimentos, é organizado e os resultados em campo ajudam a demonstrar isso. Eliminado da Copa do Brasil, o Verdão do Oeste disputará pela primeira vez uma competição internacional: a Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a Chape se encontra na parte de cima da tabela, visto que seu aproveitamento em casa é ótimo. Fora, porém, só venceu uma partida e perdeu as outras. Na última rodada, os catarinenses bateram o Fluminense, na Arena Condá, por 2 a 1, com dois gols de Bruno Rangel.

O Internacional disputou os primeiros jogos do Brasileirão com a cabeça na Libertadores. Eliminado pelo Tigres na semifinal, o Colorado, que deixou muitos pontos pelo caminho na arrancada da competição, agora não tem outra opção: precisa vencer partidas em sequência para se aproximar dos primeiros postos da tabela. Na última rodada, ainda de ''ressaca'' pela desclassificação, os gaúchos não saíram do zero com a Ponte Preta, em Campinas. Precisam vencer a Chapecoense para tentar iniciar uma arrancada no certame.

O duelo é um confronto direto por posição na tabela. O Internacional tem 20 pontos e está em 10º lugar, enquanto a Chapecoense tem 22, ocupando a 9ª colocação. O primeiro time no G-4 do campeonato é o Sport, que tem 28 pontos.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Acompanharemos por aqui, em tempo real, a partida entre Internacional e Chapecoense, válida pela 16ª rodada do Brasileirão 2015 e que será disputada no Beira-Rio. Vamos juntos em mais esta jornada!

Inter x Chapecoense