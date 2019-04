Pré-jogo: Buscando permanecer no G-4, Palmeiras enfrenta Atlético-PR

Partida válida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada no Alianz Parque, em São Paulo.

Neste domingo, às 11h, na Arena Palmeiras em São Paulo, se enfrentam pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético PR. As equipes vem de situações opostas. Nos últimos cinco jogos, o time paranaense tem 3 derrotas e 2 vitórias na conta. Já o Alviverde soma 4 vitórias e somente um empate.



O Verdão se encontra no G-4, ocupando o 4° lugar com 28 pontos, vem de um clássico contra o Santos, no qual saiu com a vitória e no último jogo contra o Vasco ganhou de 4 a 0. Já a equipe rubro-negra não tem uma campanha tão boa assim, apesar das duas últimas vitórias no campeonato, o time vinha de três derrotas consecutivas. Ocupa o 8° lugar com 25 pontos.

Após cumprir suspensão, Leandro Almeida deve voltar à zaga

De volta depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo no jogo contra o Vasco, Leandro Almeida deve retornar aos gramados para formar a dupla de zaga com Victor Ramos.



Na manhã desta sexta-feira (31), Marcelo Oliveira separou seu elenco em dois grupos. Trabalhou movimentação e finalização com laterais, meias e atacantes de sua equipe, seus auxiliares comandaram uma atividade com os zagueiros e volantes. Por questões de saúde, Rafael Marques não participou da primeira etapa do treinamento, sendo integrado ao treinamento dos reservas.

Após o treinamento, o comandante, em coletiva, prestou maiores esclarecimentos sobre a possibilidade de Leandro Pereira e o paraguaio Barrios formarem uma dupla no ataque.

"É um pelo outro no ataque. Principalmente Leandro e Barrios. Os dois são de frente mesmo. Temos de tratar com tranquilidade isso. De forma natural as coisas vão acontecendo. Temos de ter coerência, fazer justiça e os próprios jogadores que fazem a escalação", disse Marcelo Oliveira.

Alecsandro foi relacionado para o confronto deste domingo, desde o dia 20 de junho o jogador não entra em campo por causa de uma lesão na coxa.

"Alecsandro está relacionado. Gosto muito do futebol e da parte pessoal dele, quero que esteja sempre com o grupo", avaliou o comandante.

Atlético-PR busca terceira vitória consecutiva

Neste sábado (1), o furacão viajou para São Paulo e no domingo irá enfrentar o elenco do Palmeiras. A equipe iniciou os treinamentos na terça-feira (28). O comandante Mendes deu ênfase na movimentação tática e nos exercícios preventivos de força na academia.

"Era importante vencer fora de casa, para buscarmos nosso objetivo de estar na parte de cima da tabela. Nossa equipe joga bem taticamente, posiciona-se bem em campo. Temos que pensar em fazer isso também no próximo jogo", afirmou o comandante.

Os jogadores do rubro-negro estão animados com as duas vitórias consecutivas da equipe. "Nosso time está bem. Estamos confiantes e sabemos que o nosso grupo é forte. A caminhada é longa", disse Nikão.

"Isso fortalece muito. Agora, temos um jogo dificílimo fora de casa contra um concorrente direto. Então, é trabalhar bem durante a semana para chegar lá e fazer um grande jogo novamente", completou Marcos Guilherme sobre a partida na capital paulista.

Bruno Pereirinha irá desfalcar o Atlético, ele sentiu uma lesão e deve ficar fora do confronto. Assim, Matheus Ribeiro pode estrear como titular pela direita.

