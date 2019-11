Resultado Sport x Cruzeiro no Brasileirão 2015 (0-0)

20:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (02). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:25 Com o resultado desta noite, o Sport mantém a invencibilidade dentro de casa e volta para o G-4 da Série A. O Leão tem 29 pontos e ocupa a quarta colocação. Já o Cruzeiro fica na 14ª posição, com 18 pontos.

50’ Acabou! Sport e Cruzeiro ficam apenas no empate sem gols.

49’ Danilo! Manoel cabeceia após cobrança de falta e o goleiro do Leão faz um milagre.

48’ Marquinhos faz jogada de velocidade pela direita e acaba sofrendo falta dura de Renê, que recebe cartão amarelo.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

44’ Sport tenta pressionar neste fim de partida, mas continua encontrando dificuldades para criara as jogadas.

42’ Marquinhos avança pela direita e cruza buscando Leandro Damião, que só não finaliza por conta de Neto Moura.

36’ Amarelo! Charles acerta o lateral-direito Samuel Xavier de maneira bastante dura e recebe cartão amarelo.

33’ Última alteração no Sport: Sai: Diego Souza. Entra: Neto Moura.

32’ Modificação no Sport: Sai: Wendel. Entra: Samuel.

31’ Última modificação no Cruzeiro: Sai: Vinícius Araújo. Entra: Leandro Damião.

29’ Danilo! Henrique sai na cara, perde o equilíbrio, o atacante Marquinhos aproveita para chuta na pequena área e o goleiro rubro-negro faz um milagre.

25’ Diego Souza cobra a falta e a bola fica na barreira.

24’ Hernane faz boa tabela com André e acaba sendo derrubado. Falta perigosa para o Leão.

21’ Alteração no Cruzeiro: Sai: Alisson. Entra: Marquinhos.

19’ Modificação no Cruzeiro: Sai: Marinho. Entra: Arrascaeta.

16’ Rithely acerta lindo passe para Marlone, que cruza rasteiro e assusta a marcação adversária, pois Hernane Brocador quase conseguiu tocar.

15’ Diego Souza recebe de Samuel Xavier e tenta cruzar, mas a bola pega no companheiro de equipe e vai para linha de fundo.

13’ Alteração no Sport: Sai: Régis. Entra: Hernane Brocador.

12’ Para delírio da torcida rubro-negra, técnico Eduardo Baptista chama Hernane Brocador.

11’ Marlone tenta acertar um voleio na entrada da área, mas acaba falhando na tentativa.

9’ Diego Souza domina pelo meio-campo e lança para Marlone, mas o goleiro Fábio sai bem e defende com tranquilidade.

6’ Mayke é lançado na direita, mas a bola vai forte demais e ele não consegue evitar o tiro de meta.

2’ Rithely acerta lindo lançamento para Renê, que vai até a linha de fundo e cruza em cima do atacante Marinho.

0’ Equipes não sofreram alterações.

0’ Começa o segundo tempo!

19:32 Sport e Cruzeiro estão de volta para a etapa final.

19:21 Régis, meia-atacante do Sport: “Um belo lançamento do André. O Fábio foi na bola, mas não conseguiu segurar e quase pude fazer o gol”

19:19 Henrique, volante do Cruzeiro: “Precisamos caprichar nas finalizações para fazer o gol e sairmos daqui com a vitória”.

48’ Fim do primeiro tempo!

47’ Quase! André mandou a bola para área e o goleiro Fábio falha feio, no entanto, a defesa consegue salva e evitar a chegada de Régis.

45’ Três minutos de acréscimos nesta etapa inicial.

43’ Diego Souza recebeu bom passe de Rithely, passou pela marcação, mas adiantou demais e a defesa mineira afastou bem.

39’ Primeira etapa bastante sonolenta até o momento, com poucas oportunidades de gol.

36’ Samuel Xavier recebe pela direita e tenta cruzar buscando André, mas acaba errando e a bola vai para a linha de fundo.

32’ Marlone recebe pela esquerda e manda para André, que tenta passar pela marcação, mas perde a bola.

29’ Alisson manda para Henrique, que tenta chutar de fora da área e manda para longe do gol.

26’ Amarelo! Mayke entra de maneira ríspida em André e recebe cartão amarelo.

24’ Fábio! Régis cruza com perfeição para Marlone, que cabeceia no cantinho e o goleiro cruzeirense faz uma linda defesa.

20’ Jogo sem oportunidades de gols. Sport não consegue colocar velocidade para criar boas oportunidades e Cruzeiro tenta chegar no erro rubro-negro.

16’ Sport encontra dificuldade para criar as jogadas até este momento.

13’ Sport tenta, mas não encontra espaços para assustar o goleiro Fábio. Melhor oportunidade do confronto, até o momento, foi do Cruzeiro.

9’ Diego Souza cobra falta jogando a bola na área e Matheus Ferraz tenta cabecear, mas a defesa mineira consegue afastar o perigo.

7’ Perdeu! Marinho faz grande jogada pela direita de ataque e cruza com qualidade para Henrique, que sobe sozinho na marca do pênalti e perde uma ótima oportunidade.

5’ Samuel Xavier recebe de Régis, puxa para a entrada da área e acerta lindo passe para André, que tenta finalizar, mas a bola pega no defensor cruzeirense e vai para escanteio.

3’ Marinho recebe bom lançamento de Charles, puxa para o meio-campo e bate para fora.

2’ Sport trabalha a bola na intermediária e o time mineiro tenta fechar os espaços.

0’ André acerta lindo passe de calcanhar para Marlone, que arranca da esquerda para o meio, mas perde a posse da bola.

0’ Começa! Bola rolando para o confronto entre Sport e Cruzeiro, na Arena Pernambuco.

18:28 Quase tudo pronto na Arena Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

18:25 Acabou a execução do hino nacional.

18:23 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento na Arena Pernambuco.

18:22 Sport e Cruzeiro estão no gramado da Arena Pernambuco.

18:20 O trio de arbitragem deste confronto é todo do quadro da Fifa. Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul, será o responsável por comandar os 90 minutos de Sport x Cruzeiro. Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) serão os auxiliares.

18:15 Torcida do Sport faz uma bela festa na Arena Pernambuco. Público é bom. No lado destinado ao Cruzeiro, a presença não é grande.

18:10 Invicto! O Sport ainda não perdeu dentro de casa nesta Série A. Em oito jogos, os pernambucanos venceram sete e empataram apenas um, com o Palmeiras.

18:05 Jogadores do Sport fazendo o aquecimento nos vestiários.

18:02 Os goleiros do Cruzeiro (Fábio, Rafael e Elisson) também estão fazendo o aquecimento no campo de jogo.

18:00 Jogadores do Sport, exceto Danilo Fernandes e Luiz Carlos, não estão no gramado, pois estão fazendo o aquecimento dentro dos vestiários.

17:54 Público na Arena Pernambuco já é muito bom. Muitos torcedores ainda estão entrando no palco do confronto.

17:48 Goleiros do Sport (Danilo Fernandez e Luiz Carlos) estão no gramado da Arena Pernambuco para realizar o aquecimento.

17:45 Jogadores do Sport estão se preparando nos vestiários para começar os trabalhos de aquecimento.

17:34 O técnico Eduardo Baptista tem como opção no banco de reservas: Luiz Carlos; Ferrugem, Danilo, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Rodrigo Mancha, Hernane Brocador, Mike e Samuel.

17:30 O Sport vai buscar o retorno ao G-4 com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone, Régis e Diego Souza; André.

17:28 Sport também está definido para o importante embate com o Cruzeiro.

17:24 Vanderlei Luxemburgo terá os seguintes jogadores à disposição não banco de reservas: Rafael, Elisson; Léo, Grolli, Pará, Marcos Vinícius, Eurico, Gabriel Xavier, Marquinhos, Willian, Arrascaeta e Leandro Damião.

17:22 O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Cruzeiro da seguinte maneira: Fábio; Mayke, Paulo André, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Charles e Alisson; Marinho e Vinícius Araújo.

17:20 Cruzeiro escalado para o confronto de logo mais!

17:15 Depois de passar três meses apenas treinando, o atacante Hernane Brocador conseguiu a liberação para atuar e, nesta noite, terá a oportunidade de fazer seu primeiro jogo com a camisa 9 do Leão.

17:10 Expectativa é de mais um grande público na Arena Pernambuco. Torcedores já estão entrando no palco do jogo.

17:04 Chegou! O Sport já está na Arena Pernambuco. Equipe rubro-negro foi para os vestiários do estádio e a escalação deve ser divulgada dentro de instantes.

17:00 Torcida rubro-negra chegando em grande número ao palco deste confronto. No lado de fora da Arena Pernambuco, a movimentação é intensa.

A Arena Pernambuco será o palco da partida entre Sport x Cruzeiro, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO ao Sport x Cruzeiro: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca por mais três pontos na competição e pela manutenção entre os quatro melhores do certame nacional.

FIQUE DE OLHO ao Sport x Cruzeiro: Fábio, goleiro do Cruzeiro, pode ser fundamental neste confronto. Com a equipe passando por uma crise, sem apresentar bom futebol, a experiência do jogador será importante para controlar a ansiedade. Além disso, o arqueiro tem uma qualidade inquestionável.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Sport 28 15 13º Cruzeiro 17 15

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Cruzeiro válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!