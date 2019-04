Marcelo Oliveira e Levir Culpi entram em ranking de 20 melhores técnicos do mundo pela Coach World

O site especializado Coach World Ranking, liberou recentemente uma lista dos melhores tecnicos do mundo. Apenas dois técnicos que atuam no Brasil estão entre os vinte melhores.

Em 15º lugar, está Marcelo Oliveira, bi campeão brasileiro com o Cruzeiro, e atual treinador do Palmeiras, o técnico fica à frente de treinadores como Laurent Blanc, do PSG e José Mourinho, do Chelsea.

O outro brasileiro presente na lista, é Levir Culpi. O treinador campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, com o Atlético-MG, e atual líder do brasileirão está em 19º lugar. Levir é uma importante peça que justifica o sucesso do time atleticano nesta edição do campeonato, que é líder isolado com 35 pontos e que vem admirando o país com sua raça e seu futebol.

Quem fica em primeiro no ranking divulgado, é ninguém menos que o treinador campeão da UEFA, Luís Enrique, do Barcelona, seguido de Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, Emery, do Sevilla, e Guardiola, do Bayern de Munique. Entre os vinte, a melhor colocação de um técnico sul-americano foi de Marcelo Gallardo, do River Plate, que está na final da libertadores.

Levir e Marcelo continuam com bons resultados neste ano: o treinador do Atlético, líder do campeonato, e o do Palmeiras alavancando o time numa série de vitórias. Para continuar tão bem colocados nesse ranking os treinadores e seus times devem continuar nesse caminho vencedor. O Atlético, de Levir, neste domingo, contra o Goiás no Serra Dourada. Já o Palmeiras, de Marcelo, pega o ex time do treinador, o Cruzeiro também domingo, no Mineirão.

O ranking completo disponibilizado pelo site "Coach World" foi:

1 - Luis Enrique (Barcelona)

2 - Carlo Ancelotti (exReal Madrid)

3 - Unai Emery (Sevilla)

4 - Pep Guardiola (Bayern Munich)

5 .- Massimo Allegri (Juventus)

6 - Marcelo Gallardo (River Plate)

7 - Dieter Hecking (Wolfsburgo)

8 - Diego Simeone (Atlético Madrid)

9 - Arsene Wenger (Arsenal)

10 - Kang - Hee Choi (Jeonbuk Motors)

11 - Lopetegui (Porto)

12 - José Mourinho (Chelsea)

13 - Laurent Blanc (PSG)

14 - Yong-Soo Choi (Seoul)

15 - Marcelo Oliveira (Palmeiras)

16 - Marcelino (Villarreal)

17 - Vincenzo Montella (Fiorentina)

18 - Roger Schmidt (Bayer Leverkusen)

19 - Levir Culpi (Atlético-MG)

20 - Jung-Won Seo (Suwon Bluewings)